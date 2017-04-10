Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле, заявил, что России следует прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада и действовать в этой арабской стране совместно с американцами. Он надеется, «что все это не сведется к действиям одних лишь США. Мы рассчитываем, что и Россия примет участие в этом — по крайней мере, прекратит защищать Асада». Раньше Эрдоган говорил совершенно иное. Открыто обвинял Вашингтон в поддержке террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обещал предоставить доказательства — фотографии и видео. Однако так и не предоставил. Накануне ракетной атаки США по Сирии американское издание The National Interest, комментируя проведение Россией и Турцией в Черном море совместных военно-морских учений, писало, что такая акция «будет иметь серьезные последствия для Запада и блока НАТО из-за все большего сближения Анкары с Москвой». При этом издание не забыло упомянуть и то, что «Россия простила Турции такие прежние прегрешения как сбитый российский штурмовик Су-24 и убийство своего посла». Теперь же базирующийся в Великобритании портал Ar Rai Al Youm констатирует, что «Эрдоган двигается против своего союзника Путина», фактически разваливая альянс с Россией и Ираном, сложившейся на сирийском направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM

Турецкий президент много выступает и много говорит. Его заявления требуют осмысления, но, как показывает практика, не всегда нужно делать поспешные выводы. В частности в отношении того, как его слова о сирийском президенте Асаде могут повлиять на диалог Москвы и Анкары. Эрдоган не так уж независим в своей внешней политики, как пытается публично представить. Достаточно вспомнить, что неудавшемуся государственному перевороту в Турции 15 июля 2016 года предшествовало его заявление по Сирии, что воспринималось многими как изменение турецкой политики в отношении Дамаска. Да и сейчас, намекают многие иранские источники, положение Эрдогана в Турции остается неустойчивым, может последовать еще одна попытка переворота, инспирированная, как предупреждает агентство Fars, американцами. Заодно иранские источники указывают на вовлеченность Саудовской Аравии и ОАЭ в турецкие события.

Не случайно, считают эксперты, буквально накануне ракетного удара США по Сирии турецкий президент нанес визит в Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. В этой связи некоторые арабские издания сообщали, что тогда Анкаре выставили требование «обозначить курс на постепенное отдаление от Москвы и Тегерана» и восстановить альянс с саудовцами и катарцами в преддверии «перспективы администрации Дональда Трампа направить американские силы в Сирию и повторить там ливийский сценарий». Не случайно после ракетного удара по сирийскому аэродрому Эрдоган заявил, что его страна готова поддержать Вашингтон в том случае, если США начнут полномасштабную военную операцию в Сирии. «Пусть слова Трампа о вмешательстве в Сирии не останутся словами. Мы готовы поддержать операцию США, если до нее дойдет дело», — уточнил Эрдоган, явно намекая на то, что не имеет гарантий на осуществление того сценария.

Более того, заявляя о необходимости устранения Асада, он отлично понимал, какую позицию по этому вопросу займут Москва и Тегеран, озвучивая таким образом для Трампа формулу: «Я свое дело сделал, теперь имейте дело с Путиным и Рухани». Правда, остается пока неясно, предусматривает ли закулисная часть переговоров Эрдогана с американцами изменение их позиций по курдскому вопросу, получено ли было согласие Белого дома на создание буферной зоны на севере Сирии, чтобы подготовить раздел на зоны влияния, или, как выразился представитель ООН в Сирии Стефан де Мистура, идет речь о том, чтобы на территории Сирии открыть «двери в ад на Ближнем Востоке» и перенаправить волны напряженности и эскалации уже в сторону Ирана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Есть еще одна загадка в этой связи, связанная с расхождением позиций госсекретаря США Рекса Тиллерсона и постпреда США при ООН Никки Хейли относительно будущего Асада. «Наша цель — поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что приведет к миру и стабильности в этом регионе, а также к избавлению от иранского влияния, которое, как мы думаем, вызывает так много разногласий и серьезных проблем, — заявила Хейли. — США не видят мирную Сирию с Асадом». В то же время Тиллерсон, накануне посещения Москвы, подчеркнул, что «судьбу Асада решит сирийский народ», а «наш главный приоритет — поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Для Эрдогана такой расклад сил в высших эшелонах власти в США не сулит ничего хорошего. Возможно, Вашингтон дал фальстарт для Анкары, чтобы вывести ее из шаткого, но все же альянса с Россией и Ираном. Но турецкий президент и для Москвы остается неустойчивым партнером. Как ответит Россия и Иран на очередную перемену со стороны Анкары? Все это мы узнаем в ближайшее время.