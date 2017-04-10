



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На протяжении почти шести лет Дональд Трамп активно выступал против военного участия США в Сирии. Он не раз утверждал, что Сирия — «не наша проблема», настаивая на том, что те, кто выступает за военное вмешательство, могут «привести нас к Третьей мировой войне». Вместо этого, он поддержал союз с Россией и президентом Сирии Башаром Асадом в борьбе против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Только на прошлой неделе высокопоставленные представители администрации Трампа объявили, что США больше не направлены на свержение Асада, пишет Филип Гордон в статье для Politico.

Однако внезапно, после предполагаемого применения химического оружия, в результате которого погибли более 80 человек, Трамп объявил, что его «взгляд на Асада и Сирию сильно изменился». После этого глава Белого дома санкционировал первый прямой удар США по сирийским военным объектам с начала гражданской войны в стране. Если еще совсем недавно госсекретарь Рекс Тиллерсон утверждал, что судьба Асада зависит от народа Сирии, то теперь он настаивает, что у Асада «нет никакой роли» в управлении сирийским народом, а также, что «предпринимаются действия» по смещению его от власти.

Автор, занимавший в 2013 году должность координатора Белого дома по вопросам Ближнего Востока и поддерживавший военное вмешательство в сирийский конфликт, отмечает, что Трамп никогда не демонстрировал озабоченности относительно гуманитарных вопросов и не выступал за то, что США должны защищать мирное население в других странах и принуждать к соблюдению тех или иных международных норм.

Когда в 2013 году Обама рассматривал возможность начала военных действий в ответ на предполагаемое использование официальным Дамаском химического оружия, Трамп выступил против военного ответа, назвав «красную черту» президента-демократа «глупостью». Когда же Асад, по мнению автора, «бомбил больницы и школы» в Алеппо, Трамп также выступал против вмешательства. Поэтому ракетный удар по базе ВВС «Шайрат» не соответствует прежним шагам Трампа, в том числе отказу в доступе в США мигрантов из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

Трудно не задаться вопросом, подчеркивает автор, было ли целью ударов наказание за пересечение «красной черты», которую Трамп никогда не поддерживал, или еще одним шагом президента по отвлечению внимание СМИ от проблем у себя в стране. В конце концов, с тех пор как расследование возможного сговора Трампа с Россией по оказанию влияния на президентские выборы в США стало набирать обороты, Трамп пошел на многое, чтобы отвлечь внимание на другие вопросы, в том числе обвинил Обаму в прослушивании его телефонов в Trump Tower.

С учетом падения его популярности до беспрецедентно низких для нового президента показателей и с провалом основных законодательных целей в области здравоохранения и иммиграции, нетрудно поверить, что Трамп пошел бы на шаг, который бы захватил внимание СМИ, вызвал положительную реакцию у многих членов Республиканской партии и некоторых ключевых союзников США за границей.

Трамп, конечно же, и раньше пересматривал свое мнение по важным вопросам Ближнего Востока. Несмотря на его часто повторяющиеся опровержения, он сначала поддерживал военное вмешательство в Ирак, только потом выступив против него, когда оно обернулось катастрофой, как он первоначально выступал за быстрый уход из Ирака, прежде чем критиковать его. Он призывал к военной интервенции в Ливии для защиты гражданских лиц, прежде чем противопоставить такому вмешательству, что стало одним из инструментов его борьбы с Хиллари Клинтон.

Таким образом, Трамп готов выступать активно за любую позицию с учетом того, что наиболее выгодно в данный момент, даже если это означает кардинальную смену курса. Данный подход, заключает автор, возможно, играл свою роль, когда Трамп не был отягчен ответственностью за свои действия, однако будучи главнокомандующим, он отдал приказ вооруженным силам США пойти на военное вмешательство, что сопряжено с крайней опасностью.