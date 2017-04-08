Высшая школа действительно больна. Но если применить комплекс лечебных средств, прописанных господином Елениным, то это только приблизит ее летальный исход. Диагноз неточный, лечение неверное.

Уильям Хогарт. Школяры на лекции (1737 г.)

Совершенно правильно указав на нелепое положение в высшем образовании со специалистами, магистрами, бакалаврами, еще добавлю — аспирантами, господин Еленин делает странный вывод. Не затрагивая самую остро стоящую проблему — как определить место каждому из указанных уровней (либо убрать какой-либо из них) — он проблему сводит элементарно к деньгам. Он пишет, что специалистов (прежде всего для оборонных отраслей) нужно готовить за счет бюджета, а магистратуру и бакалавриат сделать по большей части платными.

Во-первых, почему-то он считает, что специалистов в РФ готовят в основном для оборонных предприятий. Но это не так. Достаточно вбить в поисковик ключевое слово «специалитет», и мы там увидим горное дело, таможенное дело, юриспруденцию, экономическую безопасность, нефтегазовую технику, режиссуру кино и театра, продюсерство, монументально-декоративное искусство, актера театра и кино и т.д. Логику, по которой определяли, кто на каком уровне должен учиться, искать бессмысленно. Ее нет.

Во-вторых, Н. Еленин пишет, что число специалистов, принимаемых в вуз, должно определяться предприятиями-заказчиками. Может быть, для одного отдельно взятого вуза, судя по ремаркам в тексте автора, — Физтеха, учет мнений предприятий-работодателей был бы полезен. Но в стране тысячи вузов. Причем разных. Давайте рассуждать: какой руководитель предприятия возьмет на себя ответственность определить, сколько через пять лет (!) нужно будет стране (не его отдельному предприятию) специалистов — учителей, врачей, юристов, музыкантов, социальных работников, инженеров, информатиков и т.д. Например, директор какой-либо школы должен определить контрольные цифры набора учителей страны, аналогично директор спортивной школы — тренеров, а руководитель оркестра — музыкантов. Они этого не знают. Более того, они не знают, будут ли они работать на этом месте через пять лет — дождутся ли они этих выпускников. Если сегодня у них есть вакансии, то это не означает, что они будут через пять лет. Люди нужны здесь и сейчас. И почему они должны подменять собой функции государственных органов управления, вооруженных статистическими и экономическими данными, опирающихся на демографические прогнозы , данные мониторинга, владеющих всей картиной отрасли? И еще, какова вероятность, что та цифра, которую они назовут (тут еще механизм нужно прописать — как это сделать!), будет утверждена на правительственном уровне и на нее будут выделены бюджетные средства? Сразу скажу — нулевая.

Еще один тезис г-на Еленина: диплом специалиста должен давать выпускнику вуза право на гарантированное трудоустройство. То есть по вышеуказанной логике, бакалавры, магистры должны искать себе место сами, а специалисты (см. выше — выделенные в особую группу непонятно как) должны государством трудоустраиваться. Далее еще лучше — «государственное предприятие, принимающее на работу молодого специалиста, обязано обеспечить молодого специалиста жильем». Ну просто благостная картина! А деньги государственному предприятию на это будут выделяться? Сомневаюсь. И если это ему вменить в обязанность без денег, то оно всякими путями будет стараться не взять на работу этого специалиста, заменив его на бакалавра или магистра, которым, по логике г-на Еленина, такие блага не положены.

Особое умиление вызвал Совет 4.2, касающийся попечительского совета. «Попечительский совет государственного вуза должен формироваться из числа всемирно известных ученых, влиятельных бизнесменов и политиков». Предложение, совершенно оторванное от реальности, ведь «всемирно известных ученых, влиятельных бизнесменов и политиков» на все вузы не хватит. А финансировать вуз будет тоже попечительский совет? Нет? Тогда почему у него должны быть такие большие полномочия, вплоть до назначения ректора?

Вообще с логикой у г-на Еленина неважно. Еще один его совет это демонстрирует: «Ни один негосударственный вуз не должен иметь права выдачи дипломов государственного образца. Негосударственные вузы должны привлекать абитуриентов высоким качеством образовательных услуг». Зачем тогда негосударственным вузам развивать высокое качество образовательных услуг, если они изначально будут лишены этого права? Еще цитата: «Не надо тратить сил и средств на бесконечные проверки вузов. Достаточно публиковать данные о привлекательности дипломов негосударственного вуза для работодателей». Вопросов много. Каким образом формировать эти данные? Кто будет нести за них ответственность? Не станет ли это инструментом нечестной конкуренции?

А еще одно предложение при его внедрении в жизнь вообще может стать легальным способом получения диплома государственного образца для недобросовестных коммерческих вузов, так называемых «вузов-прокладок» — «государственным предприятиям, учреждениям и организациям можно разрешить прием на работу выпускников НОУ ВШ только в случае сдачи дополнительных экзаменов в профильном государственном вузе». Все замечательно — поступаем в негосударственный вуз, в котором учебный процесс не ведется, а мы знаем, что есть такие, какое-то время болтаемся, получаем какой-то диплом, договариваемся с государственным вузом, выходим на экзамен, проплачиваем (а как без этого, государственный вуз на это деньги из бюджета не получает) — и вот он, диплом государственного образца.

Весьма далекие от реального педагогического процесса мысли г-на Еленина демонстрирует Совет 4.4: «Не первый в списке, но главный по сути, — как пишет он. — Неважно, сколько в библиотеке вуза имеется книг и журналов. Неважно, сколько профессоров и доцентов имеется в штате вуза. Неважно, какие площади и мощности имеет вуз. Важен один-единственный фактор — качество знаний выпускников вуза. Это качество и надо проверять. Все остальное не имеет значения. Именно по этому параметру следует судить о работе вуза в целом. И не нужны бесчисленные системы текущего контроля знаний студентов. Не надо отлавливать нерадивых преподавателей, не желающих отбывать номер в стенах вуза для выполнения «второй половины плана работы преподавателя». Не надо следить за посещаемостью занятий. Даже теоретические знания студентов можно особо не контролировать. Известна самая эффективная система контроля знаний. Предложил ее Л. Д. Ландау. Называли ее теорминимумом. За всю историю существования этого экзамена его сдали не более 50 экзаменуемых. Практически все они впоследствии стали академиками».

Ну что тут скажешь? Когда-то была очень популярная песня под названием «Будет вечная музыка». Старшее поколение ее должно помнить «скорби не будет — будет музыка; смерти не будет — будет музыка» и т.д. Ничего не будет — только музыка. Что-то из этой оперы. Педагогика веками бьется из всех сил, чтобы решить эту сложнейшую задачу — качество знаний. Какие только критерии не выдвигались на первое место! Но всегда в результате образовывался перекос — дисбаланс. Важна комплексность воздействия. А оказывается, по Еленину, ничего не нужно — только теорминимум. Правда, осилить его смогли 50 человек, но какой результат!

На гуманитарной составляющей своих рассуждений г-н Еленин запнулся, и дальше уже пошел какой-то «детский лепет»: «Что касается гуманитарной составляющей, то и здесь можно применять подходы, близкие по существу. Если ты журналист, то напиши статью, которую не стыдно публиковать в СМИ. Если ты юрист, докажи, что можешь грамотно применять законы». Комментарии, как говорится, излишни.

Ну и просто смех практиков вызывает следующее предложение: «Если в процессе контроля знаний студентов государственного вуза на стадии защиты диплома (магистерской диссертации) выявляется значительный процент «брака», то ректор лишается своего поста решением попечительского совета». Во-первых, про попечительский совет мы уже разъяснили, во-вторых, педагоги — зависимые люди, годичные контракты, за которые так ратует г-н Еленин, уже сегодняшняя реальность, поэтому «брака» они просто не допустят. Вопрос лишь в том, какими средствами они этого будут добиваться; в-третьих, учитывая первые два пункта, каким образом это должно излечить систему образования?

Возможно, замечания, высказанные в адрес статьи г-на Еленина, чересчур жесткие. Тем не менее я благодарна за то, что он хотя бы заговорил о высшей школе, попытался сформулировать какие-то предложения. В действительности, в высшем образовании проблем много, и они множатся с каждым днем. Общественная дискуссия нужна, и средства массовой информации должны обратить на эту проблему самое пристальное внимание. Ведь мы говорим о нашем будущем.