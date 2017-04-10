Международная коалиция противников экуменизма и глобализма объявила о проведении в июне-июле 2017 года в Банченском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата, что на Буковине, «всеправославного антиэкуменического собора», на котором хотят анафематствовать константинопольского патриарха Варфоломея и его единомышленников. Об этом сообщает портал Релігія в Україні. Решение о подготовке «собора» было принято в ходе состоявшегося в начале апреля в Греции «Салоникского межправославного Синаксиса». Несмотря на то, что священноначалие Элладской православной церкви запретило участвовать в нем, на мероприятие прибыли около тысячи человек, включая мирян, клириков и монашествующих Элладской, Румынской и Русской православных церквей. Приветствие и благословение собранию передал епископ Банченский Лонгин (Жар), викарий Черновицкой епархии УПЦ МП. Синаксис призвал греческое духовенство прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея «как представителя и проповедника всеереси экуменизма».

ru.wikipedia.org «Церковный cобор. 1654 год. Начало раскола», А. Д. Кившенко, 1880 год

Виной Фанару поставлен проведенный летом прошлого года Всеправославный собор на Крите. Уже во время его подготовки, как писало ИА REGNUM, среди паствы РПЦ началось брожение. По словам главы Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополита Илариона (Алфеева), «мы каждый день получаем по два-три письма от православных верующих из разных уголков нашей Родины, содержащих призыв «не ехать на Восьмой Вселенский Собор», «не ехать на антихристов собор», сотрудники нашей канцелярии мне доложили, что в один из дней поступило 43 таких письма, то есть примерно в пятнадцать раз больше, чем среднестатистическое количество подобных посланий в день». Учитывая еще то, что подготовка к Собору совпала по времени со встречей патриарха Московского Кирилла с папой Римским Франциском, которая состоялась в феврале 2016 года на Кубе, волнение было дополнительно по этой причине сильным. А коли любым церковным волнениям, чтобы они попусту не расплескались, всегда требуется настоящий вожак, то и на сей раз он тоже сыскался.

В марте 2016 года в социальных сетях получил распространение видеоролик с записью собрания в Банченском монастыре под предводительством епископа Лонгина. «Сегодня весь православный мир обеспокоен событиями, которые происходят в нашей святой Православной церкви, встречей святейшего патриарха Кирилла и папы Римского, — заявил владыка. — Мы можем встречаться с любым человеком, тем более с иностранными иноверцами. Но одно дело вести диалог, а другое — признавать папу Римского как канонического епископа, святейшего или брата… Насколько сильны канонические преступления патриарха в связи с проведением без согласования с Архиерейским собором Русской православной церкви встречи с папой? Я думаю, что даже с согласием Архиерейского собора по канонам нашей Православной церкви решать церковные вопросы с еретиками мы не имеем права. И поэтому считаем любые подобные встречи неканоническими, которые против учения святых апостолов и догм нашей Церкви».

В патриархате не отреагировали. Во-первых, все это было предсказуемо, во-вторых, Россию на сей раз обошло стороной, а на Украине и без того все очень плохо, так что можно сказать, нарыв образовался там, где ему и место. Банченского епископа не поддержали даже некоторые фундаменталистские российские ресурсы, близкие к православию, выдвинув богословские контртезы всем его заявлениям, а многое списав на недостаток образования. Одним словом, канал волнений, раз уж их было не избежать, едва возник, самонаправился и слился в самую удобную для этого дела воронку. К прочему, случилось так, что на Крит делегации Русской православной церкви и так ехать не пришлось из-за нарушения на последнем этапе подготовки регламента и по причине невозможности создания оговоренного заранее консенсуса. Таким образом, связь между встречей папы Франциска и патриарха Кирилла и Всеправославным собором обрывалась. Следовательно, у фундаменталистов отнялся повод обвинять патриархат в главной «ереси» — создании «восьмого антихристова собора», а в самой по себе Совместной декларации глав Римско-католической церкви и РПЦ «ереси» было так мало, что собрать достаточное число обличительных замечаний, чтобы заработать от Московской патриархии отлучение, оказывалось невозможно, так что открыто недовольных на этом этапе оказалось маловато.

Поэтому спустя почти год «стоящие на страже православия» силы снова сплотились и провели в Греции свой «межправославный антиэкуменический Синаксис». Судя по записям, прошел он хоть и «единодушно» («действительно можно сказать, что это был прекрасный греко-румынский Синаксис»), но сумбурно и неорганизованно («румыны не поняли того, что излагалось на греческом»). В итоге же «были осуждены экуменизм, Критский собор, а православных иерархов всего мира попросили принять участие в Банченском соборе, который состоится примерно через два месяца, чтобы соборно анафематствовать патриарха Варфоломея и всех его единомышленников». Не исключено, что этот «собор» будет обречен на своего рода успех. Причина тому одна — нынче в православном мире многое мельчает. Такими темпами недалеко то время, когда станут возникать «банченские патриархаты», куда со всего мира начнут съезжаться такие же «патриархи» и защищать «православие» в своем изводе друг от друга.

Московскому патриархату, который по сию пору «изучает документы» того же Критского собора, этот спектакль навредить ничем не может. С одной стороны, территория хоть и каноническая, но из Чистого переулка неконтролируемая. Поэтому если местные буковинские власти или из Киева решат разогнать «Банченский собор», прикрыть лавочку под каким-нибудь формальным предлогом, обвинить в этом Москву будет нельзя. С другой стороны, есть прекрасный повод намекнуть Фанару, что повсюду одно время закулисно и открыто поддерживаемая им «автокефалия» может со временем довести и до такого. Оторванные от митрополии участки ведут себя как удельные княжества, сама возможность запрашивать автономию у Константинополя, роняя авторитет материнской Церкви, делает целые территории неподконтрольными никому. Константинополь полагает, что раз у него нет своей церковной организации внутри Турции, то он может понукать национальными Церквями, ставя себя в позицию «православного Рима». Но у Рима как раз своя Церковь есть, и потому ему понукать никого не надо, чем он начинает выгодно отличаться от Фанара.