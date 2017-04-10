



Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Прежде чем идти на более глубокое вмешательство в гражданской войне в Сирии, президент США Дональд Трамп должен добиться определенных успехов в своей внутренней политике. Так, после провала попытки отменить Obamacare Республиканская партия уже расколота. Теперь конфликт распространился и на Белый дом, где бывший советник Трампа по стратегическим и политическим вопросам Стив Бэннон и зять нового главы Белого дома Джаред Кушнер занимают непримиримые позиции. Даже наиболее лояльные избиратели и медийные сторонники президента-республиканца в ярости из-за того, каким курсом идет его внешняя политика, совершив поворот в сторону истеблишмента, и из-за того, что его повестка дня погрязает в том самом «болоте», которое он обещал осушить, пишет Дэниэл Маккарти в статье для The National Interest.

Автор считает немаловажным вопрос о том, какой ущерб уже нанес себе Трамп ударом по Сирии. Так, он лишился Энн Коултер, выплеснувшей свое неудовольствие в Twitter, а также публиковавшей в своей ленте сообщения менее известных сторонников президента-республиканца, которые посчитали себя преданными главой Белого дома. Трамп потерял Джастина Реймондо из ресурса Antiwar.com, а также значительную группу активистов, выступающих на стороне Рона Пола и главного редактора издания The American Conservative Патрика Бьюкенена. От Трампа даже отказался ресурс InfoWars, чьи читатели по большей части выступают против атак, если судить по внутренним опросам посетителей сайта и их комментариям. Не менее разозлены произошедшим и комментаторы Breitbart.com.

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Президент или уже лишился своей базы опоры, или вот-вот её лишится. Он тем не менее обрел новую поддержку в лице сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Линдси Грэма, а также редактора неоконсервативного журнала The Weekly Standard Уильяма Кристола, которые поприветствовали удары по Сирии. Внезапно неоконсерватизм вновь стал модным в Белом доме. Во всяком случае, так кажется.

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Даже до приказа о ракетном ударе по базе ВВС Сирии сторонники Трампа проявляли все большую озабоченность длинным списком неудач и отказов от прежних слов. Так, исполнительный указ по сокращению иммиграции из стран с преимущественно исламским населением застрял в судах, отмена Obamacare обернулась фиаско. Бэннон, по всей видимости, теряет позиции, а слухи о том, что руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибус может быть заменен на более умеренного вашингтонского инсайдера, стали причиной для бывшего комментатора Fow News и сторонницы Трампа Лауры Ингрэм выразить в Twitter неудовольствие тем, что Трамп идет в то «болото», которое он обещал осушить.

Именно отставка Бэннона должна стать реальным призывом к оружию для правых. Хотя лишь анонимные источники были готовы общаться с прессой относительно противоречий между ним и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Однако за пределами Белого дома республиканцы из истеблишмента уже начали открыто призывать к отставке Бэннона.

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Раскол среди республиканцев нарастает. Провал гамбита Трампа в его первые 100 дней в Белом доме дал возможность истеблишменту, которому Трамп нанес поражение на выборах, прийти на помощь президенту или по меньшей мере сделать вид.

Неоконсерваторы в особенности всегда были готовы работать с теми людьми, которые имеются. Так, тот же Кристол предпочитал Джона Маккейна в качестве выдвиженца от Республиканской партии на выборах 2000 года, однако он с радостью принял и Буша-младшего, особенно после того, как тот взял в свою команду Дика Чейни. Теперь очень многие дики чейни могут войти в администрацию Трампа, как только «националисты» или «бэннонисты» — как их, по некоторым сведениям, называет фракция Кушнера, — сойдут со сцены.

Тому были прецеденты. В 1980-х годах, как ожидалось, консерваторы с запада и юга должны были войти в администрацию Рональда Рейгана, однако они быстро потерпели поражение от группы, именуемой ими «Восточным истеблишментом», и все более активных неоконсерваторов. «Консервативные войны», идущие с 1990-х годов до сегодняшнего дня, берут свои корни в том, что, по мнению правых, является предательством Революции Рейгана. Тем не менее если Рейган был достаточно популярен благодаря своей личности, как в своей базе поддержки, так и по всей стране, эти конфликты не отразились на его переизбрании, однако они стали причиной раскола, подорвавшего позиции Буша-старшего в праймерез 1992 года.

У Трампа нет такой роскоши, его поддерживает меньше граждан США, чем любого президента современности. Однако он выстаивал неоднократно и в праймериз, и на всеобщих выборах, пока с ним была его база поддержки. Её Трампу стоит расширять. Подрыв же её и замена на тех, кто поддерживает Кристола и Маккейна, не является умным политическим шагом.

Так, Трамп обещал новое направление для Республиканской партии и правых, он дал ортодоксальным республиканцам все, что они хотели, — назначение Нила Горсача, сокращение налогов, отмену ряда жестких мер, увеличение бюджета, по сути, отказ от изменения структуры альянсов США. В обмен на эти уступки популистские правые ожидали, что им удастся ввести ограничение на иммиграцию, экономический национализм в той или иной степени, а также отказ от гуманитарных войн или конфликтов для создания нации. Именно эта часть повестки дня Трампа привлекательна для его базы поддержки, и именно здесь Трамп сталкивается с наибольшим числом препятствий. И в случае с внешней политикой, если удар по Сирии является лишь сигналом о том, что будет дальше, может оказаться, что Трамп больше не намерен выполнять требования своих сторонников.

Трамп прав — с прагматической и идеологической точек зрения — в том, что он стремится найти опытных сотрудников для своей администрации или перетасовать роли, если нынешняя структура окажется ненадежной или неспособный проводить его курс. И даже после того как он отдает приказ о скорее символическом, нежели стратегически важном ударе по Сирии, его глава дипломатии Рекс Тиллерсон заявляет, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не Асад является основной целью США на Ближнем Востоке. Сложившаяся на данный момент ситуация не означает, что революция Трампа превратится в контрреволюцию неоконсерваторов, однако для американских правых это момент большой опасности и беспокойства.

Перед президентом стоит крайне сложная задача объединить и вести за собой непримиримые элементы Республиканской партии. Для этого ему потребуются творческий подход и уверенность. При этом, если он проявит себя дальновидным политиком, ему удастся сохранить свою базу поддержки. Во время выборов у него получалось одержать победы в битвах, которые истеблишмент считал предрешенными. Сейчас Трампу также нужно то же хладнокровие. Он может быть не только популистом и консерватором, но и умеренным президентом, не становясь таким главой Белого дома, которому будет аплодировать Уильям Кристол. Для этого ему и его администрации необходимо сфокусироваться на интересах США.