



Иван Шилов ИА REGNUM

Новый мировой порядок всё ещё далек от политического и юридического оформления. Однако это не мешает лондонскому агентству PwC тиражировать прогноз 130%-ого роста мирового ВВП к 2050 году, предоставляя Китаю пальму первенства (20%). Второе место эксперты отводят Индии (15%) и только третье — США с 12%. Вслед за Соединёнными Штатами расположились 27 стран Евросоюза, которым PwC предрекает долю в 9%. Ожидается, что Великобритания опустится в рейтинге на 10-е место, потеснив Францию, а Италия и вовсе покинет двадцатку крупнейших экономик мира. Список участников «Большой двадцатки», по оценке PwC, пополнится Вьетнамом, который поднимется на 20-е место с нынешней 32-й позиции, Филиппинами, которые в мировой табели о рангах поднимутся с 28-го на 19-е место, Египтом, который с 21-го места перейдет на 15-е, а также Нигерией, которая с 22-го места в 2016 году поднимется к 2050 году до 14-й позиции.

Разумеется, большинство прогнозов славится тем, что никогда не сбывается. В этой связи нас интересует больше настрой европейского бизнеса, а не сценарные прогнозы, которые на деле оказываются многовариантными и условными. Тем более что PwC отводит России в докладе 6-е место (уступая Китаю, Индии, США, Индонезии и Бразилии), после которой следуют Мексика, Япония и Германия. Комплимент засчитан. Хотя обольщаться не стоит. Это как минимум опасно.

Между тем судьба лондонского прогноза зависит от американо-китайских отношений, которые переживают подъем. Экономическая взаимозависимость 1980−1990-х гг. сменилась на одностороннюю зависимость Вашингтона от Пекина: по итогам 2016 года США экспортировали в КНР товаров и услуг на $116 млрд (третий по величине экспортный рынок после Канады и Мексики; из этой суммы $45 млрд приходится на сферу услуг), а импортировали — $463 млрд. Китайская брешь в торговом дефиците Америки оказалась рекордной — $347 млрд. Хотя американским сельхозпроизводителям грех жаловаться: они ежегодно поставляют КНР товаров на $20 млрд. И Пекин не останавливается на достигнутом.

6 апреля в ходе своего двухдневного визита во Флориду председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента США Дональда Трампа присоединиться к Экономическому поясу «Шелкового пути» — главной геоэкономической инициативе Поднебесной в XXI веке. Примечательно, что саммит прошел именно во Флориде, расположенной между Мексиканским заливом и Северной Атлантикой. А южнее, в бассейне Карибского моря, расположен заветный для китайских торговых интересов Панамский канал, который после окончания модернизации в июне 2016 года бьет рекорды по объемам грузопотоков.

Так, в феврале с.г. через новые и старые шлюзы канала проследовало 1,18 тыс. судов, превысив январский рекорд в 1,16 млн тонн в сутки. С октября 2016 года по февраль с.г. грузопотоки увеличились на 18,3% по сравнению с предшествующим периодом. Канал постепенно завязывает на себя растущие объемы торговли, объединяя Тихий океан с Атлантическим. По данным главы администрации канала Хорхе Кихано, за восемь месяцев с момента начала работы новых шлюзов через них прошло около 850 судов класса Neo-Panamax. Причем на новые шлюзы приходится до 53% совокупного контейнерного трафика через канал, сосредоточены маршруты 11 линейных контейнерных сервисов.

Поэтому КНР всерьез озаботилась усилением своего присутствия в зоне Панамского канала. China Communications Construction Corp и её дочерние предприятия — China Harbour Engineering Company and China Railway Group — готовы участвовать в тендере на освоение 1200 гектаров земли в районе канала. Интерес проявляет и китайская COSCO Shipping Corp, которая в сентября прошлого года выкупила за $315,5 млн контрольный пакет (51%) греческого порта Пирей, чтобы превратить Эгейское море в один из перевалочных пунктов для контейнерной торговли между ЕС и КНР. «Безусловно, китайские компании могут присоединиться к проектам в Панамском канале не только в качестве подрядчиков, но и в роль концессионеров. Они действительно могут подать конкурсные предложения и начать строить», — цитирует Reuters главу администрации канала.

Ситуация вокруг Панамского канала заслуживает внимания, поскольку развитие данного инфраструктурного узла девальвирует значимость Северного Ледовитого океана с точки зрения торговли КНР с восточным побережьем США. Речь идёт о транспортном коридоре «КНР — Казахстан — Мурманск — восточные порты Северной Америки», с развитием которого Москва и Пекин серьёзно запаздывают. Китай занимает всего лишь четвёртое место среди торговых партнёров Мурманской области, уступая Нидерландам, Швейцарии и Бельгии. И это при том, что коридор «КНР — Казахстан — Мурманск» действует главным образом на европейском направлении — через Санкт-Петербург. Поэтому теракт в Санкт-Петербурге, произошедший за три дня до встречи Трампа и Си, должен был показать Поднебесной несостоятельность сотрудничества с Россией по «Шелковому пути». Ведь Северная столица также служит ключевым звеном транспортного коридора «Север — Юг», который призван объединить иранский Бендер-Аббас с портами Балтийского моря.

В настоящее время китайский морской «Шелковый путь» — не только экономическая, но и военно-политическая реальность, которую Пентагон уже не в состоянии побороть. Базы КНР разбросаны по всему миру: Уолфиш-Бей (Намибия), Чхончжин (Северная Корея), Морсби (Папуа — Новая Гвинея), Сиануквиль (Камбоджа), Ко Ланта (Таиланд), Ситтве (Мьянма), Дакка (Бангладеш), Гвадар (Пакистан), Хамбантота (Шри-Ланка), Мальдивы, Сейшельские острова, Джибути (Джибути), Лагос (Нигерия), Момбаса (Кения), Дар-эс-Салам (Танзания) и Луанда (Ангола). Если объединить данные города в единую цепь, то получится занятная картина, к которой следует приплюсовать сообщение британской Financial Times: «В феврале 2017 года Китай стал главным иностранным покупателем американской сырой нефти».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Более того, вице-президент Unipec (торговое подразделение Sinopec) Чжун Фульян призывает США взять на себя роль ведущего поставщика нефти на ближайшее десятилетие. «Мы считаем, что политика Трампа пойдёт на пользу традиционной энергетике, в том числе сланцевой нефти и углю. Поэтому Китай настроен вполне оптимистично», — приводит слова Чжуна Financial Times. В Институте энергетических исследований Сямэньского университета пояснили логику властей: «Ближний Восток — очень рискованный регион. Поэтому Китай должен диверсифицировать поставки нефти в других частях света». Пока на долю США приходится 1% китайского нефтяного импорта. Однако Пекин присматривается и к американскому рынку сжиженного природного газа, закупив в 2017 году первую партию углеводородов.

Учитывая американо-китайское экономическое сближение, продажа Chevron своих газовых месторождений в Бангладеш китайской Zhenhua Oil не кажется чем-то удивительным. Мы наблюдаем пакетное урегулирование споров между двумя сверхдержавами, которое находит своё проявление в обстреле ВМС США сирийской авиабазы «Шайрат». Примечательно, что синхронно с американской агрессией в САР западные СМИ опубликовали сообщение наблюдателей из Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI, филиал Washington's Center for Strategic and International Studies), которые заявили, что 29 марта, впервые со дня инаугурации Трампа, истребитель ВС КНР был замечен в спорной зоне Южно-Китайского моря. Случайно ли? «Сговор во Флориде» может стать геополитическим кошмаром для России.