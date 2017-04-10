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В Египте сегодня, 9 апреля, снова беда. В это святое воскресенье — Вербное — когда христиане вспоминают День входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим, в нескольких египетских храмах прогремели взрывы, унесшие жизни десятков людей, ставших сегодня мучениками за веру. Как сообщают информационные агентства, первые теракты были зафиксированы в египетском городе Танта, расположенном в дельте Нила (находится в 100 км к юго-востоку от Александрии и в 80 км к северу от Каира). Там взорвали коптскую церковь Святого Георгия и центр подготовки полицейских, по предварительным оценкам, погибли по меньшей мере 25 человек, 50 получили ранения. Следующей мишенью террористов стал коптский кафедральный собор Святого Марка в Александрии. Поскольку на службе присутствовал православный коптский патриарх Тавадрос II, пришло много людей. Сам владыка не пострадал, но жизни лишились, по последним данным, 11 человек, 35 раненых. Среди скончавшихся — самоотверженный египетский полицейский, попытавшийся остановить злодея, который хотел пройти в храм, но в результате подорвавшийся у его входа.

Собор Святого Марка уже пережил недавно страшное нападение. В декабре 2016 года террорист совершил подрыв бомбы, унесший жизни не менее 26 человек. Тогда ответственность за нападение, передает BBC, взяла на себя недавно образованная военизированная исламистская группировка «Хасм». Сейчас, как утверждают информационные агентства, похвастаться преступлением решила террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В декабре прошлого года президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур и потребовал найти и привлечь к ответу совершивших злодеяние. Но нападения на коптов-христиан, к сожалению, продолжились, особенно в районе Северного Синая. Египетские власти ужесточили режим безопасности возле коптских храмов. Бывавшие там после теракта туристы отмечали, что полиция осуществляла тотальный контроль с применением спецсредств. Но не от всякого зла могут уберечь люди своими только усилиями. Было понятно, что Каиру нужна помощь в борьбе с терроризмом. Египет попытался найти ее в США, куда отправился с визитом в начале апреля этого года ас-Сиси.

Ashashyou Коптская церковь

Казалось, что все начинает складываться. По итогам переговоров в Соединенных Штатах с президентом Дональдом Трампом в интервью американскому телеканалу Fox News глава Египта отмечал, что его коллеге присуще истинное понимание реалий Ближнего Востока, «серьезное отношение и ответственные действия в противодействии экстремизму и терроризму в регионе». Ас-Сиси высоко оценил лидерские качества Трампа, подчеркнув, что «убежден в его способностях и волевых качествах», так как тот «может прилагать усилия, которые не каждому по плечу, он способен преуспеть там, где остальные потерпели поражение». Египетский лидер также отметил «очень доходчивую и откровенную манеру» президента США, его способность «защищать интересы американского народа», а также «новизну его концепции» развития Соединенных Штатов по сравнению с предшественниками на президентском посту. «Мы очень поддерживаем Египет и его народ», — заявил в свою очередь Трамп в ходе встречи с ас-Сиси и добавил, что Вашингтон наращивает мощь собственной армии «на высшем уровне», чтобы сражаться с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и оказывать помощь союзникам.

Ранее о намерении прибыть в Египет с визитом 28−29 апреля папы римского Франциска объявило Radio Vaticana. Понтифик принял приглашение ас-Сиси, католического епископата, патриарха Тавадроса II и Ахмеда аль-Тайиба, великого имама ведущего суннитского университета Аль-Азхар. Франциск отправлялся в Египет, чтобы продолжить диалог с представителями ислама, начавшийся в прошлом году во время визита в Ватикан великого имама аль-Тайиба. Эта встреча двух религиозных лидеров имела большое значение, так возобновила регулярные контакты университета Аль-Азхар со Святым престолом, приостановленные в 2011 году, ухудшение которых связывалось с заявлением папы Бенедикта XVI об отсутствии в Египте религиозной свободы и недостаточной защите христианских святынь, прозвучавшим после покушения на коптский храм в Александрии. Апостольское путешествие папы виделось как послание мира, адресованное всему религиозному и политическому миру и призывающее к защите христиан в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, прекращению насилия и терроризма, решению проблем путем диалога и переговоров, о чем Франциск говорил и во время встречи в ноябре 2014 года в Ватикане с президентом Египта.

Dragan TATIC Österreichische Außenministerium Коптский патриарх Тавадрос II

Важным в этой ситуации оставался вопрос безопасности. Патриарх Тавадрос II выступил со специальным обращением, в котором квалифицировал случаи насилия в отношении христиан, зафиксированные в Северном Синае, как исключение в стране, где некогда Святое семейство укрывалось от царя Ирода. Напоминая эту волнительную историю, владыка хотел сбить волну паникерства, вызванную сообщениями о преследовании христиан в Египте, которые так беспокоили коптскую общину. Тавадрос II тогда подчеркнул, что атаки джихадистов затрагивают не только христиан, но и армию, полицию и суды. А в действиях боевиков, причисляемых к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он увидел силы, «чуждые египетскому обществу и желающие разделить Египет». Иначе говоря, патриарх намекнул на то, что к террористическим актам причастен «внешний фактор», находящиеся за пределами страны группировки и политики, которым хотелось бы представить Египет как раздираемую внутренними противоречиями страну типа Ирака и Сирии. Учитывая, что сегодняшние взрывы в Каире и Танте прогремели после конструктивных переговоров президента ас-Сиси с президентом Трампом и накануне визита папы Франциска, складывается впечатление, что организаторы терактов таким образом намеревались продемонстрировать миру свои возможности и потенциал.

Соболезнования людям и руководству Египта выразил президент России Владимир Путин. «Преступление, совершенное в разгар религиозного праздника, поражает своей жестокостью и цинизмом, — говорится в телеграмме российского лидера. — Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий. Однако уверен, что они не достигнут своих преступных целей». Путин подчеркнул, что, только действуя сообща с другими ответственными членами мирового сообщества, Россия и Египет сумеют дать отпор силам террора, а также «искоренить их человеконенавистническую идеологию». Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter написал: «Грустно слышать о террористической атаке в Египте. США решительно осуждают. У меня серьезная уверенность в том, что президент ас-Сиси справится с ситуацией должным образом». Папа Франциск в конце богослужения на площади Святого Петра в Ватикане сказал: «Моему брату Тавадросу II и всему египетскому народу выражаю мои глубокие соболезнования. Я близок к родственникам и общине. Господи, обрати сердца тех людей, которые сеют террор, насилие и смерть, а также сердца тех, кто занимаются торговлей оружием». Это человеческая реакция, единственно верная в такие минуты. Но вслед за ней должны последовать действия международного сообщества, направленные на борьбу с терроризмом, а не на решение сиюминутных политических задач.