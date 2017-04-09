Миролюбивая предвыборная риторика Дональда Трампа, как и ожидалось, быстро сменяется ястребиными инвективами в адрес неугодных стран и народов. Ничего удивительного в этом нет — миллиардер не хочет выглядеть «слабаком», а потому выбирает привычный в США ковбойский вариант внешней политики, когда лучшим аргументом в споре становится не здравый смысл и логика, а револьвер «Смит энд Вессон».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

Осуществив неспровоцированный ракетный удар по авиабазе сирийских ВС, Трамп создал casus belli — повод для объявления Сирией войны Вашингтону. И, кстати, тем самым не исключил для нашей страны возможность и моральное право «на основе взаимности» в ответ на хладнокровные убийства детей Донбасса открыто штатными средствами ВС РФ нанести сокрушительный удар «русскими Томогавками» по украинским установкам и обслуживающему их персоналу. И пусть Трамп и иже с ним попробуют возразить. Такое «око за око» можно осуществить, предварительно предупредив «наших американских партнеров» с тем, чтобы их советники на Украине смогли убраться за границы сектора обстрела.

Не менее опасным является решение нового американского главнокомандующего направить ударную группу ВМС США к берегам Корейской Народно-Демократической Республики во главе с авианосцем «Карл Винсон». Считается, что это решение принято по рекомендациям Совета по национальной безопасности США, который передал президенту США доклад по возможным ответам Соединенных Штатов Америки на «ядерную угрозу со стороны Северной Кореи». Известны широковещательные заявления Трампа о том, что он не остановится и перед военным вариантом «разрешения северокорейской проблемы». При этом он угрожает «разобраться» с КНДР в любом случае — с помощью КНР или без таковой. «Китай имеет большое влияние на Северную Корею, — заявил Трамп. — И Китай либо решит помочь нам с Северной Кореей, либо решит этого не делать… Если они решат нам помочь, это будет очень хорошо для Китая, а если нет, это ни для кого не будет хорошо». Как отмечают комментаторы, Трамп дал понять, что разберется с Северной Кореей — с помощью Китая или без.

U.S. Navy Атомный авианосец Карл Винсон

Заявленная американским президентом готовность не останавливаться перед военным разрешением «северокорейской проблемы» с энтузиазмом воспринята Токио. Как сообщают японские СМИ, премьер-министр С. Абэ после общения с хозяином Белого дома рассказал журналистам, что Дональд Трамп не исключает любые варианты решения северокорейского вопроса. «Все варианты решения проблемы находятся на столе», — подчеркнул Абэ, ретранслируя представителям прессы слова американского лидера.

Известны и угрозы Трампа разместить в Южной Корее и Японии ядерное оружие. Угрозы не совсем понятные, ибо американское ядерное оружие всегда присутствовало в этих странах. В 1967 году японское правительство торжественно объявило на весь мир о принятии Японией в качестве своей государственной политики «трех неядерных принципов» — не иметь, не производить и не ввозить в страну ядерное оружие. Но эти принятые по требованию миролюбивых сил японского народа принципы изначально являлись лживыми. Ибо за семь лет до их объявления, в 1960 году при заключении японо-американского военного союза, известного как «договор безопасности», правительства Японии и США заключили секретное соглашение о том, что американские военные корабли и самолеты с ядерным оружием на борту могут спокойно делать остановку в Японии без уведомления ее властей. С тех пор американские военные власти избрали лукавую формулу «не отрицать и не подтверждать» наличие ядерного оружия на базирующихся на территории Японии военных объектах ВМС и ВВС США. Было бы странно, если подобного соглашения не было бы у Вашингтона и Пентагона и с Сеулом.

Верхом цинизма выглядело то, что провозглашение «трех неядерных принципов» было названо триумфом пацифизма и нового мышления, а тогдашний японский премьер Эйсаку Сато, возглавлявший правительство в 1964—1972 годах, даже получил за него Нобелевскую премию мира в 1974 году.

Заметим, что именно американское ядерное окружение и постоянные открытые угрозы уничтожить КНДР вынудили власти этой страны в ущерб повышению жизненного уровня своего народа вкладывать значительную часть бюджета государства в создание и совершенствование ракетно-ядерного щита. Конечно же, риторика северокорейского руководства о способности нанести ядерные удары по территории США в случае нападения на КНДР в значительной степени имеют пропагандистский характер. И в Вашингтоне это понимают и, видимо, не испытывают особого беспокойства. Но совсем другие настроения у жителей Японии и Республики Корея, находящихся в непосредственной близости от потенциального очага войны с использованием ядерного оружия. Ведь для них решение подогнать с явно агрессивными целями к берегам КНДР ударный авианосец «Карл Винсон» с ядерным оружием на борту, против заходов которого в японские порты неизменно протестуют активисты антивоенного движения Страны восходящего солнца, реальная угроза и вовсе не «пожар на другом берегу реки».

U.S. Air Force Северокорейские солдаты

Демонстрируемая Трампом готовность разговаривать с Пхеньяном на языке открытой конфронтации и угрозы агрессией превращает не только Корейский полуостров, но и всю Северо-Восточную Азию в «горячую точку», в театр военных действий. И даже если американские стратеги не пожелают идти на риск ядерного столкновения, а будут проводить линию на удушение КНДР обычными средствами давления и принуждения к капитуляции, гордая северокорейская нация может в качестве последнего средства обороны прибегнуть к ракетно-ядерному оружию, поставив мир перед серьезной опасностью.

А посему Трампу и его генералам, а также японским и южнокорейским сателлитам не следует забывать восточную мудрость: «Загнанная в угол мышь бросается на кошку».

Некоторая информация об авианосце «Карл Винсон». Назван в честь Карла Винсона, американского конгрессмена от штата Джорджия. Карл Винсон, будучи в течение пятидесяти лет конгрессменом, 29 лет занимал должность председателя Военно-морского комитета и Комитета по делам вооружённых сил. Он стал одним из немногих американцев, в честь которых при жизни был назван корабль.

Авианосец был заложен 11 октября 1975 года, спущен на воду 15 марта 1980 года, введён в состав флота 13 мая 1982 года. В 1982—1989 гг. корабль совершил несколько походов, его основным местом службы был Тихий и Индийский океан, несколько раз он заходил на дежурство в Персидский залив, осуществлял охрану танкеров. C 2001 года принимал участие в операциях в Афганистане, а с 2003 — в войне в Ираке. Авиационная группа: 90 самолётов и вертолётов.