Последние удары террористов по гражданам России вновь выделили в полной силе надобу в большей степени доверия к правоохранителям со стороны граждан. Общая угроза отрезвляет и выстраивает более цельную картину внутренних взаимоотношений. Мыслящая часть общества способна в такие дни отделить зерна от плевел и идти дальше с увеличенным доверием, с более высокой степенью единения. Но не все.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Самая нелюбимая тема государственной пропаганды

Протестные акции и настроения в России сто лет спустя застали крупнейшего держателя территорий на планете в состоянии растерянности. Государственные СМИ сделали худшее из возможного: сперва замалчивали, а потом жестко предали инаковых поруганью, плавно переходящему в клокочущее обсуждение — осуждение.

На защиту российской власти вышли странные люди, обвиняющие протестующих сограждан в пособничестве ЦРУ, в «цветных» и «оранжевых» сценариях и в прочем срамном и либеральном. Ровно так должны были вещать и наставлять те, кто вожделеют перехода мирных протестов в стихийное бузодейство.

Сложившаяся ситуация требует точных и беспристрастных оценок. Привычные для шоу теледебатов бранные выкрики могут только накалить атмосферу и толкнуть все стороны к претворению в жизнь слов древних о Божьем наказании посредством лишения разума. Первым шагом на пути к пониманию и решению должно быть обсуждение с целью точного диагноза и возможного излечения.

Ошибаются видящие в последних событиях успех «политтехнологий» Алексея Навального. Подавляющее большинство юных протестантов не питают восторженных чувств к этому человеку с потухшими глазами, которому чужды книги классиков и любые явления высокой красоты. Зато Навальный очевидно хочет власти со страстью маньяка. Он дал толчок протестам, но большинство вышедших на улицы не были движимы ни силой его личности и ни его идеями. Казалось бы, достаточно посмотреть в глаза Навальному, Стрелкову и Мальцеву, чтобы сторониться любых мероприятий с их участием. Тем не менее десятки тысяч молодых людей вышли на площадь после зова Навального.

Не знаю, что бы я сказал этим людям, окажись я на месте власть держащих. Но будь я жителем России, то непременно спросил бы, кого вы выдвигаете на место сегодняшних правителей? Действительно ли вышедшие на площадь хотят жить под управлением Навального, Стрелкова, Мальцева и Квачкова? Действительно ли они полагают, что при этих людях будет меньше коррупции и больше свободы?

Алесандр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

В возведённом вопросе нет ни малой доли лукавства. Нынешняя власть в России никак не мешает людям изучать Библию углубленно, возвышаться в стихах Бродского, Цветаевой и Гумилева. Нет никаких помех для стремящихся к познанию через Николая Бердяева или Гене Генона. Вышеприведенные примеры относятся к тому, что было подавляемо прежним режимом.

Охватившее протестующих желание обновления не освобождает их от подключения интеллекта при вопросе о том, что и кого они выдвигают на смену. Если взняться над низшим уровнем чувственного сознания в оценке реальности (Сартр называл это logique passionnelle), то уместно потребовать от митингующих точное и выверенное определение целей и задач. Всякий располагающий интеллектуальной честностью обязан рассмотреть посыл о том, что изъятие нынешнего президента из действующей системы власти может обернуться трагедией не только для правящей челяди, но и для самих недовольных.

Не претендуя на научность собственного ненаучного исследования в эти дни, осмелюсь заключить, что за лозунгами о коррумпированности власти скрывается незнание фактов и полное отсутствие критического мышления применительно к лозунгам, вознесенным на хоругви протеста. Здесь не взвешенная оценка деятельности российской верхоуправщины, а чувство недоверия и недовольства, облаченное в антикоррупционные лозунги.

Вместе с тем, если поскрести протестную чешую недовольных, то непременно выявится опасно растущее чувство недоверия. Охватывающий мыслящую молодежь нигилизм не позволяет отделять правду от кривды со стороны государства, ибо речь идёт о чувственном восприятии. Им бессмысленно объяснять, что в позиции России по Украине и по Сирии может быть весомая правота. Междометия недоверия заменяют им способность мыслить и анализировать.

Но не пришло ли время призадуматься о причинах недоверия? Очевидное грязнохватство со стороны некоторых чиновников способствует вышеприведенному чувствованию, но оно не единственно отравляюще. Немалую роль в накале недовольства и толще недоверия играют российские СМИ. Принятое мнение о том, что молодёжь не смотрит телевизионные программы, весьма ошибочно. Приходя вечером домой, молодые и недовольные видят своих родителей за просмотром очередного шоу. Они улавливают смысл и цедят сквозь зубы: «Нашли, что смотреть…» А на следующий день высылают друзьям через интернет трёхминутный фрагмент очередной передачи с комментарием «ну, козлы»…

Есть множество причин для недоверия медийного характера, ибо речь идёт не просто об общественной сцене, но об одном из важнейших факторов, определяющих общую атмосферу. О каком доверии может идти речь, если все телеканалы соревнуются в степени ярости при обсуждении Украины, Сирии и неудач США при фанфарном безмолвии по внутренним российским вопросам?

Nathan Keirn Протест

Или поставьте себя на место двадцатилетнего студента, увлекающегося всерьёз историей России и мира. Как он будет доверять внедряющим духовность и традиционализм, если глашатаем сего по государственным телеканалам ярко выделяется Проханов. Он громогласно объявляет Ленина и Сталина православными святыми. Тот же Проханов часто выступает против нацизма, но по его гостеприимному приглашению в Россию приезжал лидер американских нацистов Дэйвид Дюк.

Или представьте того же студента с книгами по истории двадцатого века, который видит на экране профессоров и бывших офицеров КГБ, стращающих его злокозненным «планом Даллеса». И вот этот студент обнаруживает при помощи любого поиска в сети, что никакого плана Даллеса никогда нигде не было. Как и «протоколы сионских мудрецов», он существует токмо в русском варианте.

Прибавьте к этому особую эстетику свирепости, которую мы видим на гуляющем среди молодежи ролике об уроке обществоведения в Московской государственной консерватории. Для вовсе крутой кручины послушайте методику внедрения государственных идей учителем в Томске. Сторонники конспирологии могут ещё распознать в этих чернобаях иностранных провокаторов. А потом объявят оными всех лютых говорильщиков с телеперекричалок.

Досадно, ибо нынешняя российская власть могла бы показать немало достижений в сфере неделанья зла, например, если пользоваться относительными критериями. Перспектива замены нынешнего руководства на конгломерат Навального, Мальцева и Квачкова едва ли порадует молодых недовольных в дальней перспективе.

Можно ли погасить нынешнюю протестную электроволну? Думается, что можно перевести ее в русло открытого диалога. Для этого требуются сигналы сверху о необходимости сменить угарную тональность. Порой складывается впечатление, что только сам президент умеет вести беседу без спертой агрессии и фальши. Эти вопросы становятся более остро заточенными, когда стране приходится сталкиваться с безжалостным террором. Может, чувство общей угрозы поможет произвести перестройку навстречу доверию и единению?