Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется в Москву — в российской столице ее ждут 2 мая. Об этом сообщил вчера в субботу, 8 апреля, немецкий журнал Der Spiegel, на чью публикацию обратили внимание польские издания, хотя пока и не успели прокомментировать новость. А подробности, которые приводят немецкие журналисты, не могут не вызвать реакцию в Варшаве. Приведем их по польскому порталу Dziennik.pl.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

Решение канцлера встретиться в президентом Владимиром Путиным у него дома означает поворот в ее политике по отношению к России, считает Der Spiegel. Ведь до недавнего времени Меркель считала, что условием визита должны быть «успехи на Украине и в Сирии». Отсюда можно считать поездку канцлера, вступившей в борьбу в преддверии выборов в сентябре этого года в немецкий Бундестаг, не только «необычным шагом», но и свидетельством серьезной озабоченности главы кабинета международной ситуацией. Ссылаясь на источники в МИД Германии, издание заявляет, что Берлин опасается будто бы отсутствие решимости у США после прихода к власти президента Дональда Трампа позволит Путину почувствовать себя достаточно сильным, чтобы форсировать раскол Украины. Соответственно, огромной потерей для репутации Меркель стало бы соглашение между Вашингтоном и Москвой, уничтожающее минский процесс, который канцлер считает своей значительной заслугой.

В этой ситуации она могла бы стать посредником между Трампом и Путиным с учетом того, что на недавней встрече канцлера и американского президента в США, по мнению Der Spiegel, речь шла в основном об Украине. «Ведомство федерального канцлера хочет заставить американцев вернуться в игру, — заключает издание. — Поскольку Киев без давления Вашингтона не проявляет необходимой гибкости». Однако визит в Москву будет для Меркель выгодным с точки зрения внутренней политики, независимо от результатов переговоров с российским президентом. Социал-демократическая партия Германии планирует в ходе избирательной кампании в Бундестаг атаковать канцлера за «неприязненное отношение» к России. В свою очередь, как заявил заместитель парламентской фракции Социал-демократической партии (СДПГ) Рольф Мютцених, «мы не бросаемся Путину на шею, но делаем ставку на диалог». Таким образом, сами по себе переговоры в Москве дадут основания Меркель говорить своим оппонентам в Германии, что она «пыталась улучшить отношения с Кремлем».

Но в равной степени вне зависимости от результатов переговоров с российским президентом, визит канцлера в Россию создает очередной неприятный сюрприз для польской дипломатии, которая с начала 2017 года стала слишком часто пропускать чувствительные удары. Ближневосточная мозаичность и калейдоскопичность становится ныне приметой выглядевшей прежде стабильной политики на линии Восточная Европа — Прибалтика — Россия. Варшава с ее внешнеполитической концепцией, доставшейся по наследству правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) от эпохи Барака Обамы и Хиллари Клинтон, все с большим трудом реагирует на новые вызовы. Попытки Польши договориться с Германией, предпринятые в последний раз во время встречи 7 февраля этого года в Варшаве с премьер-министром Беатой Шидло, президентом Польши Анджеем Дудой и президентом PiS Ярославом Качиньским, показали свою «эффективность» во время перевыборов председателя Европейского совета. Напомним, что в марте на эту позицию вопреки требованиям Польши был переизбран ее бывший премьер Дональд Туск. А сама Варшава поставила себя в оппозицию многим странам Евросоюза и крупнейшей правоцентристской Европейской народной партии, которая включает в себя христианско-демократические и консервативные партии и отстаивает сегодня идеи укрепления ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Краков

Таким образом, чуть ли не единственным направлением, где Польша могла бы реализовать свои внешнеполитические инициативы, оставалось восточное. Но и здесь ее в последнее время ждали большие неудачи. Об Украине и говорить нечего. ИА REGNUM уже сообщало, что польские эксперты открыто пишут об этом государстве как «несостоявшемся», особенно на фоне недавнего обстрела генерального консульства в Луцке. При этом вице-президент христианско-консервативной партии «Правая Республика» (Prawica Rzeczypospolitej) Мариан Пилка, трибуну которому предоставила респектабельная польская газета Rzeczpospolita, требует от Варшавы внести коррективы в свою политику в отношении Украины, признав, что «это не Польша, но США и Великобритания гарантировали в 1994 году территориальную целостность Украины после ее отказа от ядерного оружия, и это не Польшу, а Германию и Францию Украина выбрала своими посредниками в переговорах с Россией». По большому счету, Варшава здесь не меньше Москвы имеет основания с Берлином говорить о «расколе Украины».

Попытки сблизиться с Минском закончились провалом после очередного резкого разворота белорусского президента Александра Лукашенко, который намекнул на участие Польши в провоцировании беспорядков в его стране. Одновременно в Литве в докладе «Обзор угроз национальной безопасности», который ежегодно публикует Департамент государственной безопасности, появляется заключение, что исполнение Договора о добрососедства и дружественных отношениях с Польшей, заключенного в 1994 году, было бы полезным для России. Особые эмоции в Польше и Полонии вызвали слова, что «если бы польская община получила исключительные права, это дало бы России и группам, которые находятся под ее влиянием, повод требовать те же права для российской общины во всех странах Балтии». Проправительственная Gazeta Polska открыто критикует МИД Польши, обвиняя его в том, что «мы ведем ожесточенную борьбу с Вильнюсом» из-за его «антипольских действий» и «требуем от поляков в Белоруссии не вмешиваться в политику и держаться дальше от оппозиции». При этом сама польская дипломатия в лице заместителя министра иностранных дел Марека Жулковского включает «белорусский вопрос» в ходе переговоров с немецким коллегой Маркусом Эдерером в контекст «разговора о польско-немецких отношениях и безопасности в Центральной и Восточной Европе».

Учитывая также имеющее место быть с начала этого года присутствие контингента Бундесвера в Литве, активизации общения Вильнюса и Берлина, начинает складываться пазл, в котором в польско-литовских, польско-белорусских и польско-украинских отношениях важным фактором становится присутствие Германии. Отсюда вопрос, может ли в таком случае оказаться так, что на анонсированной немецкой прессой встрече в Москве канцлера Меркель и президента Путина обсуждение механизма урегулирования конфликта на Украине обойдется без размышлений на тему, что же России и Германии делать с Польшей? Теоретически такая вероятность есть, но на практике она выглядит малореальной. Варшава периодически давала и дает знать о своих опасениях в отношении возможного некого «секретного сговора» Москвы и Берлина поверх Польши. Но тут голову посыпать пеплом в случае чего придется самим полякам. Как говорят в таком случае французы, «ты этого хотел, Жорж Данден!»