После ракетной атаки США на Сирию, что с точки зрения международного права оценивается как акт агрессии против суверенного государства, в американской и не только в ее дипломатии стали просматриваться симптомы чуть ли не невротических синдромов. Во всяком случае, суммируя или разбирая в отдельности заявления представителей Государственного департамента США относительно недавних сирийских событий, практически невозможно выстроить правильный дипломатический силлогизм. За примерами далеко ходить не надо. В официальном аккаунте МИД РФ в Facebook появилось сообщение, что по американской инициативе состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которого стороны обсуждали последствия удара по авиабазе в Сирии. Заметим в скобках, что на момент подготовки нашей статьи на официальном сайте МИД России такого сообщения нет. И это очень важная тонкость, так как при желании мидовский аккаунт в социальной сети можно поставить в один ряд с аккаунтом какого-нибудь частного лица.

ИА REGNUM Флаг Сирии

В сообщении, размещенном на Facebook, указывается следующее: «Министр иностранных дел России отметил, что США своими действиями лишь играют на руку экстремистам, создавая «дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности». Далее: «Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить рассмотрение положения дел в сирийском урегулировании при личной встрече». Лавров отверг обвинения в адрес властей Сирии в применении химического оружия и призвал провести «тщательное, беспристрастное и профессиональное» расследование инцидента в провинции Идлиб». Так обозначается первая посылка дипломатического силлогизма: визит Тиллерсона в Москву состоится, что подтверждается и другими источниками. Указывается дата — 12 апреля, после встречи министров иностранных дел «Большой семерки» в Италии, которая пройдет 9−11 апреля. Понятно, что главы внешнеполитических ведомств «семерки» будут пытаться выработать общую позицию в целом в отношении сирийского урегулирования и в частности по выстраиванию отношений с Россией после ракетного удара по авиабазе. В такой ситуации отмена визита в Москву главы МИД Великобритании Бориса Джонсона «в связи с ситуацией в Сирии» выглядит вполне естественной, ведь он обозначил известную «табель о рангах» внутри западной коалиции.

Смысл второй посылки дипломатического силлогизма «широко» обозначена Лавровым: продолжить рассмотрение положения дел в сирийском урегулировании. Напомним, что ранее администрация Трампа готова была рассматривать варианты сотрудничества с Россией по борьбе с терроризмом в Сирии и изменила свое отношение к Асаду. Но сразу после ракетной атаки госсекретарь США на пресс-конференции заявил, что Вашингтон «ведет подготовку операции по свержению сирийского президента Башара Асада». Тогда же он призвал Москву «после инцидента в провинции Идлиб пересмотреть свою поддержку Асада». Одновременно постпред США при ООН Никки Хейли назвала свержение сирийского президента приоритетом Белого дома на сирийском направлении. Но как вдруг Тиллерсон в интервью телеканалу CBS заявляет, что «приоритетом действий США в Сирии является борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и «только тогда можно будет ставить вопрос о стабилизации ситуации в стране». При этом он высказал надежду на то, что «Россия сыграет конструктивную роль в обеспечении перемирия между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции». Следовательно в Москве на переговорах глав внешнеполитических ведомств «проблема Асада» будет выведена за скобки и будут рассматриваться возможности в изменившихся условиях восстановления сотрудничества между Россией и США на сирийском направлении и в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Третьей посылкой в предлагаемом дипломатическом силлогизме мог бы стать призыв провести «тщательное, беспристрастное и профессиональное расследование инцидента в провинции Идлиб». На наш взгляд, призыв останется, но реального расследования не будет. Прежде Трамп возложил часть вины за произошедшее на своего предшественника-демократа Барака Обаму, заявив, что «химическая атака в Сирии является следствием слабости и нерешительности бывшей администрации». Вместе с тем, президент США вывел свою страну на уровень чуть ли не открытого военного противостояния с Россией без получения согласия Конгресса, хотя ракетный удар был довольно локализованным, а Вашингтон заранее предупредил Москву о проведении операции, чтобы не поставить под угрозу российских военных. Тем не менее в ответ Россия решила приостановить действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Как считают некоторые американские эксперты, Тиллерсону в Москве предстоят очень сложные переговоры, он вместе с Трампом «будет пытаться в срочном порядке попытаться заключить с Путиным сделку», которая, с одной стороны, «позволит иметь устойчивый механизм координации действий между двумя странами на случай изменения ситуации на Ближнем Востоке», с другой — попробует убедить российского президент в том, что «решение об ударе по Сирии было вызвано не столько соображениями международного права, сколько внутриполитическими мотивами».

Наконец, смысл четвертой посылки дипломатического силлогизма может заключаться в «дополнительных угрозах для региональной и глобальной безопасности» и реальных силах, способных влиять на ход событий не только на сирийском направлении. Как пишет в этой связи известный немецкий политолог, эксперт по вопросам безопасности из Германского общества внешней политики (DGAP) Зильке Темпель, «похоже, что президент США Трамп скрывает какие-то свои цели на Ближнем Востоке, ищет ту линию, при которой он заставил бы Россию пойти на заключение «сделки». Кстати, на это открыто намекает и глава МИД Германии Зигмар Габриэль. По его словам, существует раскол в Совете Безопасности, проведение переговоров по межсирийскому урегулированию под эгидой ООН осложнено и «только политическое решение, которое будет привнесено Россией, США, влиятельными региональными державами, способно прекратить страдания людей».

Вывод: США стали вносить на Ближний Восток новые опасные факторы, пытаясь изменить баланс сил. После ракетного удара по Сирии исчезли иллюзии относительно того, что Вашингтон способен привести к новому мирному соглашению по Сирии. Что же касается Москвы, то ей предстоит совершить не только новый региональный дипломатический маневр в ситуации, когда ЕС, как выразился кандидат на пост канцлера ФРГ от социал-демократов Мартин Шульц, «смотрит только на США и Россию» и отказывается «брать на себя больше ответственности за ситуацию на Ближнем Востоке». Можно констатировать только одно: войны между Россией и США не будет, начинаются сложные переговоры и маневры, которые способны занять немало времени. Но сейчас в этом нуждается только президент США Дональд Трамп.