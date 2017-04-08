



Александр Горбаруков ИА REGNUM «Я вам не Донни!»

Соединенные Штаты и Китай завершили двухдневный президентский саммит, объявив о стодневном плане по улучшению напряженных торговых связей и укреплению сотрудничества между двумя странами-соперниками.

«Похоже, они так и не достигли ясного видения проблемы Северной Кореи, и неожиданный военный удар администрации Трампа по Сирии в первый же день саммита только подчеркнул ту область, в которой взгляды президента Трампа и его коллеги Си Цзиньпина резко разнятся», — пишет TheWashingtonPost.

Но помощники Трампа, которые участвовали в переговорах, описывая продуктивную первую встречу лидеров, заявили, что произошла некая «положительная» химия. Министр торговли Уилбур Росс заявил, что обе стороны согласились ускорить торговые переговоры, чтобы закрыть вопрос об одностороннем дисбалансе в пользу Китая — претензия, на которой Трамп делал акцент еще во время своей предвыборной кампании. «Это может звучать амбициозно, но это большой перелом в скорости обсуждения», — сказал Росс. «Это важный символ растущего взаимопонимания между двумя странами».

Консультанты Трампа заявили, что цель, по крайней мере со стороны США, заключается в увеличении американского экспорта в Китай. Но они не предоставили никаких подробностей о том, как планируют достичь этого на практике. Министр финансов Стивен Мнучин сказал, что китайская сторона «признает, что нам нужно перейти [к работе] над более сбалансированной торговой средой».

Но неожиданный «военный ответ» США на «применение химического оружия президентом Сирии Башаром Асадом», похоже, отодвинул эти задачи саммита на второе место. Военные корабли США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk непосредственно во время ужина Трампа с Си в Мар-а-Лаго. «Трамп сказал Си о нападении и объяснил причину этого», — сказал журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон утверждает, что Си не был взволнован решением Трампа: «Президент Си выразил благодарность за то, что президент дал ему знать [об ударе] и дал понять, как мне сказали, что такой ответ необходим, когда убивают детей», — цитирует госсекретаря Washingtonpost.

Китай долгое время возражал против идеи односторонней военной операции в Сирии. Пекин заявил, что он предпочитает многосторонний подход, хотя в течение шести лет войны он неоднократно использовал право вето, голосуя с Россией по резолюциям Совета Безопасности ООН по Сирии, включая семидневный декабрьский план прекращения огня и недавний призыв о применении санкций за использование химического оружия.

Christiaan Triebert Война в Сирии

На недавнем брифинге для прессы представительница МИД Китая Хуа Чуньин подтвердила поддержку Китаем «политического урегулирования» и заявила, что необходимо срочно предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в Сирии. Представители МИДа Китая также заявили, что Китай выступает против применения силы в международных делах, но явно не стали осуждать нападение США. «Китай опубликовал свои собственные заявления. Я читал их», — сказал на это госсекретарь Тиллерсон7 апреля журналистам.

По завершении двусторонней встречи с китайским президентом Си Цзиньпином Дональд Трамп сказал, что он добился «огромного прогресса» в отношениях с Китаем. Трамп ранее критиковал отношения Китая с Северной Кореей, еще в марте заявив Reuters, что ему «не нравится» эта динамика и добавив: «Я точно знаю, что происходит между Китаем и Северной Кореей и всеми остальными». Во время интервью Financial Times, опубликованного 2 апреля, Трамп предупредил, что если Китай не захочет сотрудничать в Северной Корее, Соединенные Штаты готовы пойти на это в одиночку. «Китай либо решит помочь нам с Северной Кореей, либо нет», — сказал он. «Если они это сделают, это будет очень хорошо для Китая, и если они этого не сделают, это не будет хорошо ни для кого, — заявил Трамп в своей категоричной манере.

Если посмотреть на ситуацию глазами китайцев, приятного в создавшемся положении для них действительно мало. Си не любит сюрпризов, и тот факт, что его сфотографировали в момент, когда Трамп тряс его руку и он был вынужден улыбаться в ответ на заявления о «дружбе», в то время как Соединенные Штаты позволили себе неожиданное военноепа, не будет особо популярным в Китае. А, напомним, в октябре этого года пройдетсъезд коммунистической партии Китая, на котором Си необходимо переизбраться. Китайские руководители существуют в мире, где публичные выступления жестко редактируются, СМИ контролируются, и протокол имеет первостепенное значение.

В четверг консервативные СМИ США расписывали нападение на Сирию как смелое, но рассчитанное предупреждение Китаю. «Он посылает послание китайцам», — сказал отставной генерал армии Джек Кин каналу Fox News. «Он говорит китайцам: «Послушайте, северокорейцы пытаются создать межконтинентальные баллистические ракеты… — это то, что они будут использовать против моей страны и моего народа… Не загоняйте меня в угол, где я должен буду использовать военный вариант, чтобы справиться с ними». — Это было бы ужасно. Это означало бы войну на Корейском полуострове».

Корейская программа ядерного оружия «достигла очень серьезного этапа», но не обсуждалось ни одно «пакетное соглашение», в котором Пекин увеличил бы давление на Пхеньян в обмен на ограничение военных учений США и Южной Кореей в регионе, говорится в заявлениях чиновников США.

Freedom House Разрушения в Сирии

У обеих сторон есть «реальное убеждение в необходимости работать вместе, чтобы посмотреть, можно ли это решить мирным путем», — сказал Тиллерсон. Но он предупредил, что Пхеньян должен прекратить свои провокационные ядерные испытания и испытания баллистических ракет до начала дипломатических переговоров. «Чтобы это произошло, Северная Корея должна изменить свою позицию», — сказал Тиллерсон.

Ради чего ехал в США президент Си? Для него эта поездка должна быластать маленьким победоносным выездом. «Пекин надеялся использовать двухдневную встречу на высшем уровне, чтобы получить «верительные грамоты"и признание Си как могущественного мирового лидера, который успешно приручил неугомонного главнокомандующего США; и китайская пропаганда старалась держать в центре внимания Мар-а-Лаго, несмотря на драматический поворот Событий на Ближнем Востоке», — пишет TheGuardian.

8 апреля официальный рупор Коммунистической партии Китая — газета «Жэньминь жибао» — на первой полосе своей страницы разместила две фотографии Си и Трампа, и вкратце упомянула о сирийском кризисе в начале страницы 11.Воздушные удары? Какие воздушные удары? Всего лишь крошечная новость на странице 11. Газета China Daily также лишь коснулась ударов, ее главные авторы вместо этого сосредоточились на «новой эре» связей с Вашингтоном. Агентство Синьхуа сообщило, что Си пригласил Трампа совершить государственный визит в Китай в 2017 году и что президент США «с удовольствием принял приглашение и надеется совершить поездку в ближайшее время».

«Китайские газеты явно замалчивали острые вопросы, решив положить начало первых личных встреч двух самых влиятельных людей в мире», — пишет TheGuardian. «В конце прошлого года люди во всем мире были обеспокоены китайско-американскими отношениями», — говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times. «Теперь оптимистичные настроения одержали верх».

И лишь китайская газета Global Times, контролируемая коммунистической партией, известная в США своим националистическим тоном, увидела в ракетном ударе проекцию силы. В редакционной статье газета пишет, что Трамп инициировал удары, «чтобы установить свой авторитет в качестве президента США». «Он хочет доказать, что он осмеливается сделать то, что не осмелился сделать Обама», — говорится в газете. «Он также хочет доказать миру, что он не президент-бизнесмен и он без колебаний будет использовать военную силу США, когда посчитает, что это необходимо».

Так что же это было в реальности? — задаются вопросом многие эксперты. Эхо холодной войны и последняя попытка показать, кто здесь главный? Хаотичная выходка или часть «хитроплана» Трампа? Развитие сюжета на корейском полуострове очень скоро станет ответом на этот вопрос.