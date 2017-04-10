В восприятии тех, кто немного следит за ситуацией на Ближнем Востоке и Южном Средиземноморье закрепляется картинка, где на востоке страны, а точнее в бывшей столице единой Ливии Триполи находится признанное международным сообществом правительство народного согласия (ПНС), возглавляемое Файезом Сарраджем, которое контролирует даже не весь Триполи, а сам Саррадж находится под охраной иностранных войск, преимущественно итальянских. На Западе, в Тобруке находится Палата представителей (ПП), поддерживающая руководителя Ливийской Народной Армии (ЛНА) генерала Хафтара, который сумел установить на западе страны относительный порядок. Где-то на юге, в пустыне находятся разрозненные отряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), против которых выступает и ПНС и ЛНА, и которые с помощью американской авиации были выбиты из г. Сирт. Но на самом деле ситуация намного сложнее.

Lekkiesmedia.com Добыча нефти

В Мисурата находится еще одно правительство: правительство национального спасения Халифы аль-Гвейля, который поддерживает происламистский Всеобщий национальный конгресс. Силовой основой власти в Мисурата являются отряды революционной милиции, известных как «Бригады Мисурата», которые и освобождали Сирт от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при поддержке американской авиации.

Бенгази контролируют силы самообороны Бенгази, поддерживающие ПНС, но нельзя сказать, что они ему подчиняются.

Кроме того, в восточном городе Эль-Бейда базируется одобренное ПП временное правительство.

Существует еще около десятка вооруженных группировок, которые существуют достаточно автономно и не подчиняются никому.

На юге страны, ближе к границе с Чадом, Нигером и Суданом проживают несколько племен, в том числе туареги и табу. В тех регионах практически нет никакой власти, границы с сопредельными государствами практически не охраняются и через них идет постоянный поток контрабанды и беженцев, планирующих нелегально перебраться в Европу.

В последние несколько недель на волне активности генерала Хафтара в контактах с представителями иностранных государств, которые приносят определенный эффект, появились попытки налаживания внутриливийского диалога. Вначале об отношении основных акторов к генералу Хафтару. США до последнего времени признают только ПНС, а в отношении Хафтара как в СМИ, так и в комментариях официальных лиц испытывают определенные опасения, особенно в связи с участившимися контактами генерала с представителями РФ, в том числе высокопоставленными представителями МИД и министерства обороны. Великобритания меняет свое отношение к ливийским претендентам на власть. Вначале появились экспертные рекомендации о необходимости более плотного сотрудничества с генералом Хафтаром, как обладающим реальной силой и поддержкой, а затем и глава Форинг оффис Борис Джонсон высказался за необходимость контактов с генералом. Ранее министр иностранных дел Италии тоже заявил о необходимости включения ПП и ЛНА во внутриливийский диалог. Тем не менее на заседании ЛАГ Ливию представлял Фарадж, что вызвало недовольство представителей Палаты представителей. Интересно, что на заседании место представителя Сирии пустовало, хотя сирийский флаг был поднят наряду с другими флагами Лиги Арабских государств. Российская Федерация официально поддерживает ПНА, но постоянно подчеркивает необходимость инклюзивного диалога с другими участниками процесса, безусловно имея в виду парламент Торбрука и генерала Хафтара.

Теперь о попытках налаживания диалога между западом и востоком Ливии. Палата представителей (ПП) в понедельник, 3.04, выдвинула условия для возвращения к столу политического ливийского политического диалога под эгидой ООН: нынешний Совет Президиума должен быть распущен и сформирован новый с президентом и двумя членами.

Совет председателей должен выбирать премьер-министра не из членов совета, и кабинет должен получить вотум доверия от ПП, прежде чем приступить к выполнению своих обязанностей.

Кроме того, что немаловажно, настаивают на изменении одной из статей политического соглашения, в которой указано, что Президентский совет принимает на себя функции Верховного главнокомандующего ливийской армией. Это положение не дает генералу Хафтару возглавлять и являться главнокомандующим Ливийской Армии, что для него принципиально.

На следующий день Бригады обороны Бенгази выступили с категорическим несогласием участия Хафтара в любом виде политических переговоров о будущем Ливии. ПНС официально пока не отреагировала на инициативу ПП, но, возможно, консультации продолжатся.

Конечно, основным ценным ресурсом Ливии является нефть. Вокруг нефти и закручиваются основные страсти. После начала гражданской войны, вмешательства иностранных государств и попыток примирения была создана конструкция, в которой игроком на рынке нефти для внешних партнеров выступает Национальная нефтяная компания (ННК). ННК является одним из немногих функционирующих национальных институтов, которые работают несмотря на сложное состояние ливийской страны. Ее руководителем является Мустафа Саналла, формально независимый ни от одной из ветвей власти и пользующийся международным авторитетом. Сама ННК, как и нацбанк Ливии, базируется в Триполи. Однако «правительство» в Эль-Бейди пытается легитимировать свои региональные отделения. При этом, формально находясь под контролем правительства национального согласия, ННК старается выстраивать контакты и с Хафтаром, особенно после установления им контроля над основными нефтяными терминалами (Эс-Сидер и Рас-Лануф). ННК сотрудничает со многими иностранными бизнес-структурами. В феврале и российская Роснефть заключила соглашение о сотрудничестве с ливийской нефтяной компанией.

Борьба за власть и за контроль над ливийской нефтью угрожает углубить раскол в стране и подорвать хрупкую власть поддерживаемого ООН ливийского правительства национального согласия — ПНС.

Попытки изменить статус нефтяной компании и получить больше контроля со стороны Сарраджа, вынудили политически нейтрального председателя Ливийской национальной нефтяной корпорации (ННК) предупредить ПНС о том, что она совершает ошибку, и пытается присвоить себе полномочия, ей не принадлежащие.

Таким образом, в Ливии при постоянной политической турбулентности и наличии большого числа вооруженных игроков существуют предпосылки для некой политической стабилизации, но это перспективы не ближайшего времени, сейчас основная борьба происходит за контроль над производством и экспортом нефти и эта борьба далеко не закончена. Хотя у Сарраджа и нет на сегодняшний момент достаточной силовой поддержки, он будет пытаться ее получить через контроль над доходами от нефти. Хафтар же будет со своей стороны, используя усиливающуюся международную поддержку и контроль основных нефтеналивных портов перетягивать одеяло на себя, предлагая политический диалог на своих условиях. Остальные участники ливийской политической жизни, такие как представители Мисурата, Бенгази и Эль-Бейда и другие ситуативно способны периодически влиять на переговорный процесс, но кардинально изменить позиции основных игроков не в состоянии. Ситуация может измениться после окончания операции международных сил против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии и перенесения внимания к уничтожению остатков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливии, но судя по тому, как развиваются события в Ираке, а особенно в последние дни в Сирии после американского ракетного удара, это вряд ли вопрос ближайших недель и даже месяцев.