Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен в будущую пятницу, 14 апреля, вместе с руководством правящей партии «Справедливость и развитие» (ПСР) и религиозными лидерами Стамбула посетить музей Айя-Софию — изначально православный собор Святой Софии, чтобы помолиться в нем как мусульманин. Выбор времени для совершения мусульманской молитвы в бывшей церкви не случаен. На 14 апреля приходится Великая Пятница, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста Его тела и погребения. Учитывая также, что в этом году Пасха у православных и католиков совпадает, мессидж послан мощный и многозначительный. Судя по всему, это продолжение разыгрывания религиозной карты накануне референдума 16 апреля, который решит, какой быть в будущем Турции — парламентской или президентской республикой.

en.wikipedia.org Святая София строилась как христианский собор

Ранее Эрдоган заявлял, что откажется от вступления в Евросоюз, так как это «союз только для христиан». Но часть интриги в другом. В представленной недавно книге турецкого историка и писателя Мустафы Армагана утверждается, что подпись Ататюрка под актом о признании храма Святой Софии музеем является поддельной. По словам автора, отказ от статуса мечети был вызван сильным давлением со стороны различных западных сил во главе с тогдашним послом США Джозефом Грю. Напомним, что, во-первых, собор Святой Софии в нынешнем своем виде (без минаретов, разумеется) был заложен в 532 году при византийском императоре Юстиниане I и более тысячи лет, вплоть до постройки римского собора Святого Петра, оставался самым большим христианским храмом мира. Во-вторых, действительно в 1935 году специальным декретом Ататюрка собор Святой Софии был объявлен музейным комплексом, что целиком вписывалось в политику строительства светского государства, которую проводил основатель современной Турецкой республики.

Тогдашний посол США в Турции не имел к этому никакого отношения. И если сейчас турецкие историки пытаются создать новый образ Ататюрка как «мусульманина», то это означает только одно: у Эрдогана, похоже, не хватает имиджевой энергетики для того, чтобы завершить «исламизацию» Святой Софии. Хотя еще в 2006 году в Айя-София было выделено помещение для проведения мусульманских религиозных обрядов, а 6 июня того же года впервые за последние 82 года суры Корана зазвучали под сводами центрального нефа храма-музея, 1 июля в нем же раздался призыв к молитве муэдзина, что транслировалась по центральным турецким телеканалам. Кроме того, в 2012 году в мечеть была превращена византийская церковь Айя-София в Измире, имевшая статус музея, подобно константинопольской Святой Софии, в 2013 году такая же участь постигла Айя-Софию в Трабзоне. Это признак того, что происходит демонстрация не только повальной исламизации и отказа от кемалистской политики, но и обозначается фактор относительно недавнего завоевательного присутствия турок в Малой Азии. Но в такой ситуации лучше строить свои мечети, а не превращать в них христианские церкви.

И вновь напомним: последнее христианское богослужение в Святой Софии в Константинополе состоялось в ночь с 28 на 29 мая 1453 года. На следующий день город был захвачен осаждавшими город османами. Понятно, что президент Турции таким образом обозначает силы внутри страны, на поддержку которых он рассчитывает. Эти силы в отличие от армии, которая со времен Ататюрка неизменно выступала в качестве главного гаранта светского характера государства и незыблемости принципов кемализма, настроены преимущественно происламистски. Как отмечает итальянский католический портал AsiaNews, «таким образом Эрдоган, получивший прозвище «новый султан» за свой политический радикализм, будет побуждать мусульман сказать «да» на референдуме по изменению Конституции Турции, который должен состояться 16 апреля. Издание цитирует слова президента: «Период, который начался в 1923 году, вот-вот закончится. И точка».

Отметим и такой важный момент. 2014 год стал годом активизации контактов между Анкарой и Ватиканом. В конце января — начале февраля в Турции побывал с визитом миланский архиепископ, кардинал Анджело Скола. Тогда он выражал тогда надежду на скорое восстановление семинарии Константинопольского патриархата на острове Халки, предположив, что одной из задач ее могло бы стать богословское изучение ислама и ведение межрелигиозного диалога с мусульманами. В ноябре 2014 года последовал визит в Турцию папы Римского Франциска, который выразил радость от возможности увидеть страну, «богатую красотой природы и историей, наполненную следами древних цивилизаций, которая является мостом между двумя континентами и различными культурными проявлениями». Правда, при этом понтифик подчеркнул, что эта земля «дорога каждому христианину», ведь здесь проповедовал апостол Павел, здесь состоялись первые семь Вселенских Соборов, здесь в Эфесе, по преданию, некоторое время жила Богородица Мария.

Но сейчас, похоже, Анкара решила расширить зону потенциального конфликта с Западом, который именуется теперь только как «христианский». В Турции и с Турцией что-то затевается. Но что? Неужели начинают сбываться христианские пророчества?