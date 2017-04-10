



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Ситуация в Сирии становится всё более напряженной. Этому поспособствовало использование химического оружия 4 апреля в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Тогда, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли не менее 70 человек. Американское руководство моментально обвинило в произошедшем сирийские правительственные войска, а также Россию, которая оказывает поддержку Башару Асаду. После этого, в ночь на 7 апреля, американские военно-морские силы (ВМС) нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шайрат. Реакция российского руководства также оказалась ожидаемой — президент России Владимир Путин назвал действия американцев «агрессией против суверенного государства», осуществленной под надуманным предлогом. Также он напомнил, что Сирия добровольно согласилась уничтожить запасы своего химического оружия еще в 2013 году, а в 2014 году уже сделала это под контролем представителей ООН, подтвердивших, что всё прошло по плану.

Что же означает американский удар, и к чему он может привести?

(сс) Jordi Bernabeu Farrús Война в Сирии

Чем и кто отравил мирное население в Идлибе?

Судя по симптомам, которые имелись у пострадавших, был применен один из фосфорорганических ядов, относящийся к группе нервнопаралитических. Это мог быть зарин, зоман, Vxили любой другой газ из этой группы. Уже в небольших дозах эти вещества блокируют нервную передачу в организме человека, приводя к судорогам, слюнотечению и, в конечном итоге, к остановке дыхания и смерти. Антидоты против фосфорорганических ядов хоть и имеются, однако при попадании в организм слишком большой дозы вещества, помочь пострадавшим уже почти невозможно.

Если установить природу отравляющего вещества не так сложно, то определить, кто всё-таки его применил значительно сложнее. Здесь может быть множество вариантов. Одна из версий — это авиаудар сирийской армии по складам химического оружия, подконтрольного боевикам. Американская версия — авиаудар химическими боеприпасами авиацией, подконтрольной Асаду. Еще один вариант — намеренная провокация террористических группировок, или вовсе инсценировка. Ну и последний возможный сценарий — решение об авиаударе приняли какие-то из военных кругов в сирийской армии, не поставив в известность высшее руководство страны (возможно по указке неких «покровителей»), так как в том положении, в котором находится Башар Асад, применение химического оружия (и, особенно, против гражданских) — настоящий абсурд. Что было на самом деле, остается только гадать, так как никакого объективного расследования явно не будет — тот же Запад моментально определил виновных и предпринял те действия, которые планировал.

(сс) U.S. photo by Mass Communication Specialist 1st Class Carmichael Yepez Запуск ракеты «Томагавк» из УВП MK41 на эсминце DDG-104 «Стеретт»

Последствия ракетного удара США: боеспособность сирийской армии снижена?

Эсминцами USSPorter и USSRoss были выпущены 59 крылатых ракет «Томагавк». Сложно сказать был ли это весь имеющийся на кораблях боезапас, или нет. Это связано с тем, что в 96 универсальных вертикальных пусковых установок Mark 41 можно установить зенитные, противокорабельные или крылатые ракеты для поражения наземных целей в любом соотношении. Считается, что в «ударном» варианте один эсминец типа «Арли Бёрк» несёт 56 таких ракет, тем не менее подтвердить или опровергнуть какой был боезапас кораблей на этот раз невозможно. Странное же число 59 может быть связано с тем, что одна или несколько крылатых ракет оказались бракованными. Также министерство обороны России заявило, что до аэродрома долетели лишь 23 ракеты, эту информацию американские военные, естественно, опровергли, сказав, что 58 из 59 «Томагавков» попали в цель. С этим, правда, не очень коррелируют не слишком масштабные разрушения на авиабазе, которые были засняты съёмочными группами после удара.

В любом случае, авиабаза Шайрат, которую активно использовали военно-воздушные силы (ВВС) Сирии, получила достаточно тяжелый удар. Сказать точно, сколько самолётов и вертолётов было уничтожено сложно, так как американцы предупредили российское командование о готовящемся ударе — часть авиации была срочно переброшена. По разным данным, пришли в негодность от 6 до 9 единиц авиации, находившихся на ремонте в ангарах. При этом взлетная полоса и часть ангаров осталась невредимой. О том, что ракетный удар не стал слишком большой неожиданностью, говорит и небольшое количество жертв — по последним данным погибли 7 человек. По сути, сирийская армия понесла меньшие потери, чем этого можно было ожидать. Тем не менее, учитывая то, что обладание боевой авиацией является серьезным козырем правительственных войск Сирии перед различными террористическими группировками, то можно говорить о том, что боеспособность сирийской армии всё-таки пострадала. Так что можно «поздравлять» боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с тем, что «дышаться» им теперь будет немного легче (в последнее время больших успехов боевики не имеют).

Titrespresse.com Авиабаза Шайрат

Что может противопоставить американским войскам Сирия и Россия?

Вопросы у многих возникли из-за того, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) не сбили хотя бы часть крылатых ракет. Но это объясняется тем, что они расположены далеко от авиабазы Шайрат, а низколетящие цели обнаруживать и уничтожать можно только с достаточно небольшого расстояния, поэтому говорить о радиусе действия того же зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 в 250 км не приходится (он реализуем против целей на средних и больших высотах). Соответственно, для того, чтобы защитить не только российские, но и сирийские военные объекты, необходимо развернуть средства ПВО по всей стране. Хотя, надо признать, что от такого массированного залпа по одиночной цели защититься очень сложно — скорее можно снизить урон. Правда, тратить по 60 крылатых ракет на одну цель тоже проблематично — запасы быстро истощатся.

Единственным озвученным Россией ответом на ночную атаку стала приостановка действия меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Понятно, что подтекст здесь простой — оговаривается возможность уничтожения самолётов, которые представляют опасность для российских или сирийских войск. Правда, будет ли в такой ситуации дан реальный приказ на уничтожение американского самолёта — вопрос очень сложный. Риски перерастания войны в глобальную становятся слишком велики. Пожалуй, это главная причина, по которой и сами США применили именно крылатые ракеты, а не самолёты — вряд ли в Вашингтоне есть желающие разжечь большую войну.

Главная проблема России и Сирии в том, что реально ответить на текущий инцидент очень сложно. На это и рассчитывали США — задача была больше политическая, чем военная. Более того, ответа, скорее всего, не будет и при последующих подобных акциях, при том, что каждый такой удар будет ужасающе влиять на авторитет России в мире, к тому же, фактически, обесценивать военное присутствие в Сирии.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Что дальше?

Что интересно, несмотря на агрессивную риторику и действия, госсекретарь США Рекс Тиллерсон не намерен отменять свой визит в Москву 11−12 апреля, более того, он намерен обсудить углубление сотрудничества между странами в Сирии. Вполне возможно, что ограниченный ракетный удар США имел задачу улучшить переговорные позиции Вашингтона. Одним из американских тезисов на переговорах может стать угроза повторения ударов по сирийским войскам. При этом Россия окажется в сложной ситуации, когда есть только плохие или очень плохие решения. Кажется, для Москвы пришло время отвечать ассиметрично — и не обязательно на Ближнем Востоке.