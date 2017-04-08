По запросу Анкары состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с его российским коллегой Сергеем Лавровым. Дипломатия — дело тонкое, особенно на уровне практических действий в ситуация форс-мажора. Вашингтон атаковал Вооруженные силы Сирии в провинции Хомс. Российской стороной, и не только ей, это оценивается как акт агрессии против суверенного государства. На сирийском направлении сформировался тактический альянс Россия-Турция-Иран, который, кстати, вернул Анкаре статус серьезного игрока на Ближнем Востоке. В этой ситуации логично было ожидать от Турции предварить публичные заявления и выдачу оценок сложившейся конкретной ситуации проведением политических консультаций с Москвой и Тегераном. Ведь во внешней политике партнерство без доверия всегда ведет к союзу без перспектив.

Max Goldberg Дональд Трамп

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту России Владимиру Путину. А потом в одном из своих интервью заявил: «Если уважаемый Путин до сих пор, несмотря на то, то прошло три дня, не может понять: стоит ли за этой атакой (химической атакой в провинции Идлиб — С.Т.) Асад или нет, это нас расстраивает». Эрдоган также сообщил, что считает «позитивным событием удар США по авиабазе в Сирии», ему «хотелось бы, чтобы это было началом полноценной операции». И добавил: «Важно, чтобы это не оставалось на словах, если действительно последуют действия, мы так же сделаем в этом направлении все, что от нас зависит». В свою очередь и глава МИД Турции отметил, что Анкара «поддерживает ракетный удар в США по аэродрому сирийского Хомса», а «президента Сирии Башара Асада нужно срочно отстранить от власти», призвав создать «переходное правительство». Таким образом, Анкара фактически отошла от договоренностей в Астане, сформировала свою эксклюзивную повестку, что должно было бы найти отражение в телефонном разговоре Чавушоглу с Лавровым.

Однако в отчете об этом разговоре, размещенном на сайте МИД России, расставлены иные акценты: «С.В.Лавров подчеркнул неприемлемость подобного акта агрессии, способного лишь осложнить и без того напряженную ситуацию и подорвать предпринимаемые Россией и Турцией усилия по мирному урегулированию сирийского кризиса. Подчеркнута важность объективного, непредвзятого расследования всех обстоятельств трагических событий в Хан Шейхуне, а также имевших место в прошлом случаев применения химического оружия боевиками террористических организаций. С обеих сторон была отмечена безальтернативность продолжения межсирийского переговорного процесса как единственного пути достижения мира в САР». Означает ли это то, что Турция, сделав после американского ракетного удара по сирийской базе, «два шага вперед», теперь размышляет над тем, сколько шагов придется делать назад?

Американцы тем временем отказываются комментировать заявление Эрдогана о готовящейся военной операции США в Сирии. «Это реакция на конкретный инцидент, и я не думаю, что можно говорить о желании Трампа немедленно сменить режим в Сирии, — заявил радиостанции «Голос Америки» старший эксперт вашингтонского Института ближневосточной политики Дэвид Шенкер. — Если бы это было целью, то мы бы увидели ракетные удары не по авиабазам, а по дворцам и резиденциям элиты». Вашингтон сейчас пытается, во всяком случае в информационном пространстве, все свести к тому, что США «демонстрацией военной силы в Сирии пытаются восстановить к себе доверие на Ближнем Востоке», что так называемый «предупредительный выстрел» по Сирии на самом деле адресован КНДР и Ирану. Те должны понять, «что им будет угрожать такая же решительная военная акция, если они попробуют использовать или даже начнут подготовку к использованию оружия массового поражения». И нет ни одного признака того, что Белый дом изменил отношение к проблеме курдов, тогда как Турция стремилась в союзе с Россией и Ираном выстроить на этом направлении противовес США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как заявлял в этой связи турецкий эксперт по Сирии из Центра ближневосточных стратегических исследований (ORSAM) Ойтун Орхан, «Анкара одно время выстраивала планы по формированию нового фронта против нынешней политики США в отношении курдов, с включением в него Ирана и России». Вот почему действия Трампа очень важны, «даже несмотря на признаки того, что его администрация будет фокусироваться на борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и тем самым вроде бы укреплять позиции Турции, позитивный настрой США в отношении сирийских курдов будет в то же время вынуждать Турцию к совершению ответных действий». А турецкий контр-адмирал Сонер Полат отмечает: «Не случайно несколько дней назад американский президент принимал у себя автора проекта «Большой Ближний Восток» Кондолизу Райс, видимо, на этой встрече она и убедила Трампа продолжать поддержку сирийской оппозиции и курдов. Конечным итогом этого проекта и вчерашних бомбежек Сирии может стать создание Курдистана, и Турции пора это осознать. Америке, по сути, безразлично, сколько там погибло детей, ей нужна победа в регионе, а призом станет новый сателлит в регионе — Курдистан».

До определенного времени действия турецкой дипломатии на этом направлении носили относительно гибкий характер, но заявленная готовность поддержать военную операцию США в Сирии ведет не только к осложнениям ее отношений с Россией и Ираном, но и может изменить ситуацию на Ближнем Востоке в принципиальном плане. На данном этапе Трамп по разным внутренним причинам проводит в отношении Сирии операцию «Блеф», его ракетный удар по Сирии может оказаться «одноразовой акцией». Тогда как Эрдоган совершает очередную серьезную ошибку, сам себя загоняя в ситуацию выбора между США и Россией и Ираном. В то же время, как писало американское издание Wall Street Journal, «Вашингтон давно считает, что позиция Турции является одним из крупнейших препятствий на пути к политическому урегулированию продолжающегося конфликта в Сирии, а также проведению эффективной военной кампании против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Говоря о партнерах США в борьбе с джихадистами, американские эксперты все чаще упоминают отнюдь не Турцию, а отряды сирийских курдов, которые проводят эффективные боевые операции.

Возможно, в Вашингтоне считают, что комплексы накапливающихся острых внутренних и геополитических проблем сделают турецкого президента более покладистым. Либо дело идет к тому, чтобы через устранение Турции из альянса с Россией и Ираном приблизить геополитическую развязку в будущем переустройстве Ближнего Востока. Что же касается отношений между Россией и США, многое покажет визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Он пока не отменен.