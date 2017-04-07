



Сирия

Реакция рядовых граждан, от чьего имени правит президент США Дональд Трамп (и чьи интересы он, по идее, должен защищать и представлять на международной арене), более чем примечательна. Даже самые лояльные его сторонники сейчас пребывают в крайнем замешательстве. Вот лишь несколько самых характерных комментариев пользователей фейсбука по поводу событий в Сирии. Они красноречивее любых реакций американских официальных изданий любого уровня ангажированности.

«Получить одобрение конгресса, создать коалицию, взвесить все возможные варианты… Зачем это делать, когда вы можете заставить всех говорить о чем-то другом, а не о сговоре с русскими? Это просто способ отвлечь внимание».

«Я не могу решить, может ли такое внезапное применение силы даже «в ответ» на злодеяние быть «благом» … или теперь в нашей стране это и означает «вести бизнес» … Или Трамп и сбивает нас с пути на дорогу, ведущую в ад…»

«Вчера он обвинял Обаму, сегодня он сам сбросил бомбы. Есть ли у него еще какие-нибудь идеи и каковы будут последствия этого? Остается надеяться, что он не убил ни русских, ни иранцев, поскольку это будет иметь неописуемые последствия! Пусть лучше запишет своих сыновей на передовую…»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Люди Х

«Мне просто интересно. Почему химическое оружие «хуже», чем бомбы, ракеты или, например, ВОЙНА?! Почему мы вмешались именно сейчас, когда погибло около 100 человек, а не когда там погибло 400 000 человек? (По разным оценкам) Я просто не уверен в нравственном аспекте. Разве наши бомбы, беспилотные летательные аппараты, воздушные атаки не убивают невинных детей?..»

«Странный путь — от человека, который говорил Обаме держаться подальше от этого и исправить проблемы, связанные с внутренней ситуацией в стране».

«Сколько еще гражданских жизней будет загублено в результате этого нападения?»

«Несколько дней назад Тиллерсон и Трамп выступали за суверенитет Асада. Весьма вероятно, что Трамп только что получил «подставу» от Эрдогана. Зарин был произведен в Турции, и вполне возможно, что это химическое нападение было совершено турецкой «Аль-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)…»

«В этой администрации собрались люди, которые исключали вмешательство в дела Сирии… и теперь это. Король Хаоса снова наносит удар. Применение газа против людей ужасно, но это тоже плохо… Существует миллион различных способов, которые можно было бы применить, — выстроить обвинение вокруг неопровержимых доказательств того, что Асад несет ответственность за нападение; подвергнуть Асада суду за геноцид и другие военные преступления в международном трибунале; захватить его активы и уничтожить их. Это могло бы занять больше времени, но это не было бы так дерзко, и это действительно заставило бы нас выглядеть хорошо».

«Это стратегия око за око, зло за зло. У них, черт побери, вообще есть план, что будет после? Они подумали, что будет дальше? Были ли проинформированы об этом наши союзники? Меня уже тошнит от этих коленных рефлексов… Если это попытка улучшить рейтинги одобрения этой администрации, я не думаю, что это сработает. Я также думаю, что это отвлекающий момент от того цирка, который происходит у нас дома, вокруг всех допрашиваемых сотрудников по поводу их связей с другими странами».

«Мы даже не знаем наверняка, намеренно ли было применено химическое оружие или случайно, когда повстанцы уничтожали тайник с оружием. Хотя то, что происходит в Сирии, ужасно, оправдания сирийского правительства и России кажутся столь же справедливыми, как и заявления, сделанные нашим собственным правительством, когда они случайно убивали гражданских лиц и детей. Вмешательство в чужие войны обычно только вызывает и у нас, и у гражданских лиц больше горя. Если бы Трамп действительно заботился [о сирийцах], он бы позволил беженцам приезжать сюда [в США], а не отправлял туда бомбы».

Другой пользователь просто предлагает взглянуть на хронологию событий: «Давайте по порядку:

1) президент Обама в 2013 году нуждается в разрешении Конгресса на удар против Сирии;

2) республиканцы проголосовали против;

3) Трамп критикует Обаму за участие в делах Сирии;

4) Асад в 2017 году якобы использует химическое оружие против невинных мужчин, женщин и детей;

5) Президент Трамп критикует Обаму за то, что он не решил проблему с Сирией много лет назад».

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что удар был в «жизненно важных интересах национальной безопасности» Соединенных Штатов, и призвал «все цивилизованные страны присоединиться к нам в стремлении положить конец кровопролитию в Сирии. А также положить конец терроризму всех видов и всех типов».

«Мы просим о Божьем напутствии, когда сталкиваемся с проблемами нашего очень неспокойного мира, — продолжил он. — Мы молимся за жизни раненых и за души тех, кто ушел, и мы надеемся, что до тех пор, пока Америка выступает за справедливость, в конечном итоге восторжествуют мир и согласие».