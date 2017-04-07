



ИА REGNUM Флаг Сирии

1. США осуществили очередной акт агрессии. В таком их поведении нет ничего нового. Его особенное значение связано для нас, России и её граждан, с одним: эта агрессия подводит черту под надеждами на «восстановление» российско-американских отношений при Дональде Трампе.

Я взял слово восстановление в кавычки, поскольку восстанавливать их в том качестве, в котором они существовали до обострения при Бараке Обаме, в принципе не имело смысла. Именно прежнее качество этих отношений, как и прежнее качество России, позволили Вашингтону так распоясаться.

2. Подведена черта и под классическим пониманием термина «международное право». Развитие событий в мире после 1945 года продемонстрировало, что международное право существует лишь в той степени, в которой существует сильная Россия, способная защищать право и порядок в мире. Таким образом, следование принципам «международного права» пора, наконец, твёрдо и окончательно поставить на второе место после обеспечения национальных интересов России. При этом мы не должны забывать, что существование признаваемого всеми государствами международного права — в интересах России.

Черчилль, Рузвельт, Сталин в Ялте. Февраль 1945 года

3. Как защитить целесообразность существования признаваемого всеми государствами международного права? Как вернуть его в международный обиход? В сегодняшней ситуации, боюсь, только действуя от противного. Другими словами, в следующий раз, когда тяжёлая артиллерия киевской хунты нанесёт удар по мирному населению в ДНР или ЛНР, было бы правильным уничтожить, наконец, эти батареи.

Параллелизм здесь, понятно, условен. Режим Порошенко и компании близко не стоял по степени своей законности с правительством Башара Асада. Тем более восставшее против узурпаторов и нацистов население Украины — это не террористы. Но если, охраняя террористов, становится принятым наносить удары по вооружённым силам законного правительства, то тем более надо уничтожать вооружённые формирования незаконного режима.

4. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что акт американской агрессии против Сирии будет иметь неизбежные негативные последствия для борьбы с международным терроризмом. Такой совместной борьбы, однако, мировым сообществом сегодня не ведётся, и от того, что руководители России будут вновь и вновь повторять правильные слова о её необходимости, она не начнётся. Да и не это главное. В конце концов, терроризм надо уничтожить, но это лишь одно из направлений деятельности, имеющей целью обеспечить безопасность нашей родины, причём в первую очередь — от поползновений на неё США.

5. Мы, простые граждане, да и соответствующие государственные органы тоже, не можем исключать и, более того, обязаны предполагать, что на базах подобных той, которую уничтожили войска Башара Асада в провинции Идлиб, террористы готовят боеприпасы для нанесения ударов в том числе и внутри России. В пользу такой версии говорит и известный факт, что ранее, когда Россия заявляла об использовании боевиками запрещённой в России ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевых отравляющих веществ в Алеппо, наши западные «партнёры» от этих заявлений отмахнулись. Видимо, понимали, что если эти вещества и выйдут за пределы Сирии, то не в западном направлении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечер памяти жертв теракта в петербургском метро в Александровском саду

Мне видится такая логика событий. В России с целью давления на её руководство и граждан накануне неких важных событий в российско-американском диалоге организуется серия террористических актов с целью устрашения. Это не срабатывает, российские граждане демонстрируют возрастающую сплочённость, руководство — последовательность в отстаивании государственных интересов и суверенитета своей страны. Тогда принимается решение усилить давление путём применения террористами химического оружия. Эти планы становятся известны, и ответственные структуры, сирийские конечно, это оружие уничтожают. План идёт насмарку и американцы в гневе делают то, что они делают: сначала раздувают подложный информационный скандал, а потом идут на военное обострение там, где российские и американские войска находятся практически в прямом соприкосновении.

6. Американскую позицию и действия Вашингтона поддержали Турция и Израиль. Более того, Израиль сам с воздуха атаковал сирийскую территорию. Сугубо в российском ракурсе я это объясняю тем, что сегодняшнему руководству обеих стран ослабление Владимира Путина и его команды было бы только на руку. Это они, конечно, по глупости так думают, но это так.

Китайцев Вашингтон в значительной мере «нейтрализовал» тем, что все события, о которых мы ведём речь, разворачивались в преддверии и во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в США, в ходе которого Пекину нужно было решить некоторые первостепенной важности задачи. По сравнению с ними Сирия, международный терроризм и даже химическое оружие — дело не первое и не второе.

7. «Это не может не волновать Европу…» — причитают, имея в виду терроризм, далёкие от реальной политики люди. Европу — вернее, большинство современных европейских руководителей — абсолютно не волнует война с терроризмом в Сирии. Их в этой стране волнует только одно — то, что сирийский лидер при поддержке России противостоит диктату США. А ну как их собственные избиратели такого же от них потребуют?

Иван Шилов ИА REGNUM

8. Ещё одно характерное заявление сегодняшнего дня звучит так: «В результате случившегося российско-американским отношениям может быть нанесён ещё больший ущерб!». В этой связи надо хорошо осознать, что Дональда Трампа сейчас такой ущерб не волнует. И это не только плохо, но и хорошо. Плохо потому, вернусь здесь к началу моего комментария, что надежды на улучшение этих отношений при нём испарились. Во всяком случае, испарились на ближайшие годы. Хорошо потому, что у Трампа, видимо, настолько непрочное положение внутри самой Америки, что ему сейчас не до изменения внешнеполитических подходов США даже в сторону благоразумия.

Опасаюсь, что он будет продолжать нагнетать агрессивность в отношении нашей страны. Тогда у нас в целях самообороны не останется другого выхода кроме как способствовать тем большему ослаблению его позиций, усилению внутриполитической борьбы в США.

9. И последнее. Линия, проводившаяся Россией в отношении США в последние полтора года, потерпела провал. Она была заведомо нереалистичной, о невозможности рассчитывать на некие положительные изменения при президенте-республиканце говорили многие аналитики. Тем не менее, «трампомания» захватила все наши СМИ и почти все общественно-политические структуры. На какой-то момент в принципе исчезла возможность бороться с этим поветрием.

Теперь сама жизнь возвращает руководство нашей страны к более реалистичному взгляду, и это хорошо. Плохо то, что авторы и глашатаи прежней «протрамповской» линии, быстро переориентировавшись, уже начали с таким же усердием пропагандировать противоположное. Вот так они и будут продолжать колебаться «вместе с линией партии». Разве на такое болото можно реально опереться?

В странах с устоявшимися политическими системами такие провалы не могут проходить бесследно для карьеры соответствующих «героев».