



verzunof «Сапсан»

В 2013 году с запуском комфортного поезда «Ласточка» из Великого Новгорода в Санкт-Петербург транспортная доступность Новгородской области перешла на новый уровень. Не только в Петербург, но и в Москву стало добираться удобнее и значительно быстрее, ведь «Ласточка» стыковалась со скоростным «Сапсаном». Власти заговорили о безусловных плюсах новых маршрутов для туристской привлекательности региона, а Сергей Митин, бывший тогда губернатором Новгородской области, даже интервью местной телекомпании записывал в «Сапсане». Правда, попасть на «Сапсан» жители областного центра могли только из Чудово, так как станция Новгород-на-Волхове — по сути, железнодорожный тупик. А до Чудово надо ещё как-то добраться.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электропоезд «Ласточка»

«По техническим причинам»

Высокопоставленные новгородские чиновники, часто бывающие в Москве, с этим проблем не испытывали: к любому удобному «Сапсану» из Новгорода их, как правило, довозили на служебных авто. Для обычных новгородцев оставалось два варианта: стыковка с «Ласточкой» или тот же автотранспорт. Только такси дорого, а рейсовые автобусы к железнодорожной платформе в Чудово не доезжают, делают остановку на трассе М-10 — это неудобно.

«Ласточка» же с 12 января 2017 года изменила статус и стала пригородной электричкой, а с 1 марта и вовсе изменила расписание: вечерний поезд из Санкт-Петербурга теперь отправляется на час ранее ‑ и стыковки с «Сапсаном» в Чудово больше нет. Раньше хоть за 9 минут, но можно было успеть перебежать с поезда на поезд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры «Ласточки»

Что касается утренних московских «Сапсанов» — они и раньше с «Ласточкой» не стыковались: самые ранние поезда из Москвы пролетают мимо станции Чудово, а «Ласточка» прибывает уже слишком поздно.

Вот и получается, что пока на «Ласточке» вместе с «Сапсаном» из Великого Новгорода можно добраться только в Москву, а не из неё. Утренний вариант: в 6:20 из Новгорода — в 11:10 уже в Москве, 4 часа 50 минут пути. Вечером — чуть дольше. Ну, а обратно, если железнодорожным транспортом, остаётся ночной поезд, около восьми часов в пути, который в Москву прибывает в 5:15, ещё даже до открытия метро, а в Великий Новгород — в пол-седьмого утра. Вариант не для всех.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машинисты «Ласточки»

Анонсируя изменения в расписании «Ласточки», «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» поясняла, что они вызваны «техническими причинами». Какими именно — не уточнялось, как не сообщалось и то, когда эти причины будут устранены. Напротив, с 14 апреля расписание электрички вновь будет скорректировано, и не в пользу стыковок с «Сапсанами».

Маршрутки вне закона

В марте ситуация изменилась: к «Сапсану» до Чудово стали ходить маршрутки «Новгородавто» — компании, известной новгородцам по маршруткам до Санкт-Петербурга. Однако 6 апреля на своём официальном сайте «Новгородавто» проинформировала пассажиров, что поездки до Чудово прекращены по независящим от компании причинам. В своей группе в социальной сети «ВКонтакте» представители перевозчика пояснили, что это направление «вынуждены закрыть в связи с административным террором надзорных органов, а именно Управления автодорожного надзора по Новгородской области, которое добросовестно отрабатывает «жалобу» конкурентов». При этом в компании заявили, что открывали его «в том числе, и по просьбе департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области», а также о том, что «искренне старались развивать туризм в нашей области, сделать удобнее доставку пассажиров скоростного поезда «Сапсан», а также помочь жителям города Чудово в получении медицинских услуг в областном центре».

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель маршрутки

Начальник Управления автодорожного надзора по Новгородской области Андрей Земцев заявил, что перевозки компании «Новгородавто» из Великого Новгорода в Чудово и обратно были незаконными. «Такие перевозки должны осуществляться только после того, как соответствующим образом согласовывается с властями Новгородской области и проводится тендер. Первое, что должна была сделать администрация в этом случае — предложить действующему перевозчику поменять маршрут в связи с потребностями пассажиров. Ничего этого сделано не было», — заявил Земцев изданию «ВНовгороде.ру». По его словам, «Новгородавто» прикрывается тем, что выполняет заказные перевозки, но таковыми можно читать только разовые заказы, а не регулярные перевозки, которыми компания занимается на самом деле.

Дарья Антонова ИА REGNUM В поезде

Что в итоге?

В итоге «Сапсан», а значит быстрый и удобный способ добраться в Москву, для новгородцев и для гостей из столицы вновь стал малодоступным — как и было до появления «Ласточки».

Сайт офиса туризма Великого Новгорода «Красная изба» предлагает только один способ использования «Сапсана» — для поездки из Новгорода в Москву, а не обратно: тот самый утренний вариант. «Есть и второй вариант, не настолько быстрый, но более дешёвый», — говорится на сайте и предлагается ехать ночным поездом.

Интересно, что на днях врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин давал интервью одной из федеральных телекомпаний в вагоне поезда — не «Сапсана», как его предшественник Митин, а «Ласточки». Пресс-служба врио главы региона сообщила, что запись проходила по пути Никитина в Москву.

На обратном бы пути и не получилось.

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