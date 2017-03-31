Подземный дворец коммунизма: Станция «Киевская Кольцевая»
Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.
Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.
Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.
Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.
Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Киевская Кольцевая».
Открыта 14 марта 1954 года. Названа по находящемуся поблизости Киевскому вокзалу.
Архитекторы: Е.И. Катонин, В.К. Скугарев, Г.Е. Голубев.
Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (53 м). 18 пилонов украшены лепниной в виде наличников, обрамляющих мозаичные панно (авторы: А. В. Мызин, Г. И. Опрышко, А. Т. Иванов) на тему истории русско-украинской дружбы. Переяславская рада, Пушкин на Украине, Провозглашение Советской власти В.И. Лениным в Смольном, М.И. Калинин и Г.К. Орджоникидзе на открытии Днепрогэса, Освобождение Киева Советской Армией в 1943 году, Социалистическое соревнование металлургов Урала и Донбасса, Цветет орденоносная Украина, республика рабочих и крестьян, Полтавская битва, Чернышевский, Добролюбов, Некрасов и Шевченко в Петербурге, 1905 год в Донбассе, Борьба за советскую власть на Украине, Тракторная бригада первой МТС, Воссоединение всего украинского народа в едином Украинском Советском государстве, Салют Победы в Москве 9 мая 1945 года, Дружба русских и украинских колхозников, Содружество народов — источник Социалистической родины.
Арки пилонов обрамлены орнаментом. Со стороны путевых залов наличниками окружены бронзовые вентиляционные решетки. Путевые стены и нижняя часть пилонов облицованы коелгинским мрамором, пол выложен серым гранитом. На торцевой стене портрет Ленина (когда-то Сталина) в окружении знамен. Вестибюль в виде круглого зала с портиком ионического ордера и оштукатуренным куполом. За колоннадой портика, в верхней части стены, фриз из флорентийской мозаики «Достижения Советской Украины». Кассовый зал огибает эскалаторный зал полукругом. При входе — оригинальные колонны с советской символикой, потолок кессонный.