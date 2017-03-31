Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM На торцевой стене портрет Ленина (когда-то Сталина) в окружении знамен. Станция метро «Киевская Кольцевая»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Киевская Кольцевая»

Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Киевская Кольцевая».

Открыта 14 марта 1954 года. Названа по находящемуся поблизости Киевскому вокзалу.

Архитекторы: Е.И. Катонин, В.К. Скугарев, Г.Е. Голубев.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Киевская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM А.В. Мызин, Г.И. Опрышко, А.Т. Иванов. Мозаичное панно «Пушкин на Украине». Станция метро «Киевская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM А.В. Мызин, Г.И. Опрышко, А.Т. Иванов. Мозаичное панно «М.И. Калинин и Г.К. Орджоникидзе на открытии Днепрогэса». Станция метро «Киевская Кольцевая»

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (53 м). 18 пилонов украшены лепниной в виде наличников, обрамляющих мозаичные панно (авторы: А. В. Мызин, Г. И. Опрышко, А. Т. Иванов) на тему истории русско-украинской дружбы. Переяславская рада, Пушкин на Украине, Провозглашение Советской власти В.И. Лениным в Смольном, М.И. Калинин и Г.К. Орджоникидзе на открытии Днепрогэса, Освобождение Киева Советской Армией в 1943 году, Социалистическое соревнование металлургов Урала и Донбасса, Цветет орденоносная Украина, республика рабочих и крестьян, Полтавская битва, Чернышевский, Добролюбов, Некрасов и Шевченко в Петербурге, 1905 год в Донбассе, Борьба за советскую власть на Украине, Тракторная бригада первой МТС, Воссоединение всего украинского народа в едином Украинском Советском государстве, Салют Победы в Москве 9 мая 1945 года, Дружба русских и украинских колхозников, Содружество народов — источник Социалистической родины.

Николай Иванов ИА REGNUM А.В. Мызин, Г.И. Опрышко, А.Т. Иванов. Мозаичное панно «Полтавская битва». Станция метро «Киевская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM А.В. Мызин, Г.И. Опрышко, А.Т. Иванов. Мозаичное панно «Тракторная бригада первой МТС». Станция метро «Киевская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM А.В. Мызин, Г.И. Опрышко, А.Т. Иванов. Мозаичное панно «Содружество народов – источник Социалистической родины». Станция метро «Киевская Кольцевая»

Арки пилонов обрамлены орнаментом. Со стороны путевых залов наличниками окружены бронзовые вентиляционные решетки. Путевые стены и нижняя часть пилонов облицованы коелгинским мрамором, пол выложен серым гранитом. На торцевой стене портрет Ленина (когда-то Сталина) в окружении знамен. Вестибюль в виде круглого зала с портиком ионического ордера и оштукатуренным куполом. За колоннадой портика, в верхней части стены, фриз из флорентийской мозаики «Достижения Советской Украины». Кассовый зал огибает эскалаторный зал полукругом. При входе — оригинальные колонны с советской символикой, потолок кессонный.

Николай Иванов ИА REGNUM На торцевой стене портрет Ленина (когда-то Сталина) в окружении знамен. Станция метро «Киевская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Фриз из флорентийской мозаики «Достижения Советской Украины». Станция метро «Киевская Кольцевая»