Кампания «Это тебя касается», которая стартовала в Грузии еще при правлении Михаила Саакашвили и в тот период выражала протест против ограничения свободы слова и запрета на трансляцию «оппозиционных» телеканалов компаниями кабельного телевидения, при нынешнем правительстве Грузии значительно расширила сферу своей протестной деятельности и сегодня протестует против того, что не посмела бы опротестовать при правлении Саакашвили, а именно — против незаконных прослушиваний и записи разговоров и сцен из личной жизни граждан.

A. Strakey Прослушивание

Смелость неправительственного сектора вполне объяснима: сегодня им не грозят обвинения в шпионаже в пользу России за выражение протеста против вмешательства правоохранительных и разведывательных структур в личную жизнь граждан. При правлении Саакашвили любой такой протест свободно квалифицировался как измена родине. Тогда особенно процветала индустрия сделанных скрытой камерой видеозаписей, которые целыми сериалами выходили в эфире телекомпании «Рустави-2» — рупора политики прежних властей и в эфире других центральных телекомпаний, вынужденных в тот период вещать в режиме, задаваемом «Рустави-2».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Особенно интенсивно и регулярно выходили в эфир так называемые компроматы в период расцвета протестного движения, начало которому положил демонстративно покинувший пост министра экономики бывший министр обороны Ираклий Окруашвили. Оппозиция уличалась в незаконной закупке, ношении и хранении оружия, в связях со спецслужбами вражеского государства, в организации государственного переворота. И никто тогда против публикации таких кадров, которые, к тому же, эти обвинения никак не доказывали, протестовать не смел.

Осмелели неправительственные организации в начале марта 2012 года, когда правительство Саакашвили негласно запретило компаниям кабельного телевидения транслировать передачи «оппозиционных» тогдашним властям телеканалов, каковыми считались «Кавкасия», «Маэстро», «Имеди» и некоторые другие каналы.

Тема тайных прослушиваний личных бесед граждан стала особенно актуальной при правлении Бидзины Иванишвили, когда в эфире телекомпаний, а затем в интернете стали периодически появляться различные аудио‑ и видеозаписи. К волне протеста активно подключились все основные неправительственные организации, а также, как это ни удивительно, и члены Единого национального движения, те самые, которые при правлении в стране ЕНД в правильности публикации тайных записей и не сомневались и открыто защищали такие деяния собственного правительства. В тот период эти меры считались превенцией государственного переворота.

По требованию кампании «Это тебя касается» власти Грузии разработали специальный законопроект, который определял «право на ключ» от личных бесед граждан и тайных записей их разговоров. Ключ оставили за МВД, что вызвало особенный протест у членов Единого национального движения, представителей других оппозиционных партий, в том числе уже отмежевавшихся от правящей коалиции «Грузинская мечта» «Свободных демократов», и неправительственного сектора.

Рене Магритт. Шпион. 1928

Парламент все же принял представленный законопроект, но президент Георгий Маргвелашвили, пытаясь защитить неприкосновенность личной жизни граждан, наложил на него вето. Депутаты парламентского большинства сумели без труда преодолеть вето, после чего участники кампании «Это тебя касается» обжаловали решение парламента в Конституционном суде, и суд решением от 16 апреля 2016 года постановил, что парламенту следует пересмотреть неконституционный закон. Суд определил и срок для принятия нового закона — до 31 марта 2017 года он должен был вступить в силу.

Правящее большинство доработало первоначальный законопроект и внесло в него изменения. В частности новый законопроект предусматривает создание специального ведомства — Оперативно-технического агентства, которое будет заниматься тайными следственными действиями по делам, связанным с посягательствами на конституционный строй, суверенитет, территориальную целостность, обороноспособность и военный потенциал страны. Такое агентство должно быть создано при Службе государственной безопасности. И хотя авторы законопроекта утверждают, что агентство в своей деятельности будет независимым и будет подотчетно премьер-министру, сама привязка этого органа к СГБ возмутила участников кампании «Это тебя касается» и весь оппозиционный спектр. Неприемлемой оказалась она и для президента Георгия Маргвелашвили, в очередной раз применившего к законопроекту вето.

Перед наложением вето президент провел консультации по законодательному пакету со всеми заинтересованными сторонами. Призывал он к консультациям и парламентское большинство, но оно сочло, что такой необходимости нет, и отказалось от обсуждения спорного для президента и общественности законопроекта.

Преодолеть вето президента для «Грузинской мечты», имеющей конституционное большинство в парламенте, особого труда не составило, и законопроект повторно был направлен на подпись президенту.

Параллельно неправительственный сектор начал кампанию по подготовке иска в Конституционный суд, и когда основной шаблон такого иска был готов, объявил сбор подписей под документом, прежде чем подать его в суд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

Подписи собирали в течение 3 дней в офисе основанного Соросом фонда «Открытое общество — Грузия», после чего 6 апреля вечером организаторы кампании объявили о завершении сбора подписей и сообщили, что иск поддержали 300 граждан, партий и неправительственных организаций.

В таком виде, вместе с подписями этот иск на следующей неделе представители фонда «Открытое общество — Грузия» подадут в Конституционный суд.

Отдельный иск в Конституционный суд с требованием приостановки действия пакета законопроектов о «тайных следственных действиях» подали соратники экс-президента Михаила Саакашвили (ныне разделенные на две партии — «Национальное движение» и «Европейская Грузия»).

Однажды завоевав в суде победу над парламентом, неправительственный сектор и оппозиция на этот раз на успех не очень рассчитывают, понимая, что нынешний состав Конституционного суда коренным образом отличается от того, что был год назад. Как известно, ранее этим органом руководил соратник Михаила Саакашвили Георгий Папуашвили, и состав суда в основном был сформирован при прежней власти. Отсюда вытекают и все принятые судом против нынешней власти решения. Сегодня судом руководит другой председатель, ставленник ныне правящей силы, и состав суда за прошедшие месяцы был существенно обновлен.

Наверное, именно поэтому авторы иска заявляют, что останавливаться не собираются, и в случае неудачи в Конституционном суде пойдут дальше и обратятся в Страсбургский суд по правам человека. Таким образом, задействование законопроекта и предусмотренного им Оперативно-технического агентства будет отложено на неизвестный срок.

Протест против вмешательства в личную жизнь граждан, в целом, понятен: никому не приятно, когда его подслушивают или снимают на камеру его действия. Но удивляют двойные стандарты, которые применяют в данном случае протестующие. Те самые, которые молчали при жестком и категоричном правлении Саакашвили, либо те, кто при прежнем правительстве находился у власти — занимал посты в государственных ведомствах или креслах в парламентском большинстве и в тот период безоговорочно оправдывал все выпускаемые в эфир центральных телекомпаний видеосериалы и аудиозаписи. Тогда эти записи касались оппозиции, сегодня публикуемые периодически на сайтах неизвестного происхождения записи отражают переговоры, которые ведут приютившийся на Украине Михаил Саакашвили и остающиеся в Грузии его единомышленники. И какими бы ни были вынашиваемые представителями прежней власти замыслы (вплоть до организации беспорядков и возможности кровопролития), сегодня их подслушивание и разглашение — это вмешательство в личную жизнь граждан. Эту позицию нынешней оппозиционной силы поддерживают все участники кампании «Это тебя касается». В свое оправдание они лишь заявляют: то, что делала прежняя власть, — плохо, и повторять это недопустимо.