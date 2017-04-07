



Gage Skidmore Дональд Трамп

«Президент России Владимир Путин назвал ракетный удар США по сирийской авиабазе «проявлением агрессии против суверенного государства» и заявил о необходимости срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН, — пишет АВС. — Президент РФ считает, что нападение было совершено под надуманным предлогом и нарушает нормы международного права».

«По мнению российского президента, удар, нанесенный армией США по Сирии, является попыткой отвлечь внимание мировой общественности от многочисленных жертв гражданского населения в Ираке, где коалиция ведет бои с целью взятия Мосула, — добавляет газета. — Кремль предупреждает, что эти действия Вашингтона вызовут ухудшение американо-российских отношений. Это первый случай, когда США наносят удар непосредственно по сирийским правительственным войскам».

Позицию России, подчеркивает издание, «поддержал Иран, полагающий, что эта атака будет способствовать укреплению сил исламских экстремистов в регионе. Израиль же и Великобритания, наоборот, выразили полную поддержку действиям американской стороны».

Собственное мнение о событии газета не высказывает.

«Впервые за шесть лет сирийского конфликта США атаковали позиции сирийского правительства, — сообщают вашингтонские корреспонденты El Mundo Пабло Пардо и Каролина Мартин. — Ракеты были пущены с кораблей Ross и Porter, находящихся на испанской военно-морской базе Рота в провинции Кадис. За некоторое время до этого президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон заявили о том, что Башар Асад должен сложить с себя полномочия президента Сирии. Этот демарш означает поворот политики правительства Трампа в отношении Сирии на 180 градусов. Напомним, что Трамп в ходе своей предвыборной кампании заявлял, что в случае, если он станет президентом, то конфликт в Сирии будет завершен, и указывал на то, что агрессивные настроения в отношении Ближнего Востока, имевшиеся у его противницы Хиллари Клинтон, могут привести к развязыванию третьей мировой войны».

«Удар ракет был направлен в ту часть территории, где нет русских, — обращают внимание корреспонденты. — Представитель Пентагона Джефф Дэвис отметил для прессы, что «русские непосредственно перед началом атаки были извещены по специальной линии коммуникации, установленной между Вашингтоном и Москвой, куда именно будет нанесен удар. База Аль-Шайрат была выбрана, как утверждают в МО США, в качестве цели не случайно — именно с нее поднялись в воздух самолеты ВВС Сирии, которые произвели бомбардировку в провинции Идлиб бомбами, начиненными боевыми отравляющими веществами. Трамп, проводящий во Флориде встречу с главой Китая Си Цзиньпином, отметил, что предпринятая Штатами бомбардировка сирийских позиций направлена на защиту национальных интересов».

«Дональд Трамп взял поиск справедливого решения в отношении применения Сирией химического оружия в свои руки, — пишет La Vanguardia. — Видя, что ООН практически парализована и ее Совет Безопасности не может действовать из-за права вето, которым обладают соперничающие в нем стороны, США полагают, что должны навести порядок в этом вопросе своими силами. Представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли обвинила правительство России в желании закрывать глаза на использование сирийским режимом отравляющего газа зарин в военных действиях и поинтересовалась, сколько детей должно погибнуть от этого, чтобы, в конце концов, Москву привлекли к ответственности. Однако здесь, похоже, налицо отсутствие синхронности и слаженности между Трампом и Хейли. В то самое время, когда посол Штатов при ООН нападает на Россию, президент самой могущественной державы мира пальцем на Москву не показывает и в своей речи Кремль виновным в проявлении варварства в Сирии не называет».

Вашингтонский корреспондент издания Франсеск Пейрон сомневается в том, что СБ ООН сможет разрешить ситуацию.

«США, Великобритания, Франция, Китай и Россия обладают правом вето, которым они могут воспользоваться в случае, если какой-то проект резолюции им не нравится. И в этом случае решение принято не будет. Когда наступает пат, все зависит от того, кто проявит смелость и возьмет ответственность принятия решения на себя, — резюмирует журналист. — Русские заблокировали предложение стран Запада, выдвинув свой проект резолюции, основанный на версии сирийского правительства. На что Великобритания посоветовала им даже не оглашать свой вариант, чтобы не смешить мир».

«Удар, который нанес Трамп, является предупреждением, направленным им Ирану и Северной Корее. Соединенные Штаты во главе со своим 45-м президентом готовы стрелять по всем, кто пересекает прочерченные ими красные линии, — убежден нью-йоркский корреспондент El País Ян Мартинес. — Трамп предпринял непредсказуемый шаг. С 2013 года, когда он впервые что-то сказал о Сирии, нынешний глава Белого дома всячески отвергал возможность применения оружия против режима Асада. Казалось, ничто не может изменить его позиции. Однако фотографии детей, умерших от воздействия зарина, сразили Трампа и заставили его изменить свое отношение к главе Дамаска. Можно было предположить, что Рекс Тиллерсон в своих последних высказываниях начал готовить почву для прямой конфронтации США с сирийским режимом, однако никто не предполагал, что это произойдет так быстро».

Автор старается выделить заботу американской администрации о достижении «чисто военных целей акции», отмечая, что «район для нанесения удара был выбран с учетом того, чтобы не причинить вреда гражданскому населению, да и русские военные тоже были предупреждены во избежание потерь среди их личного состава».

«Некоторые аналитики считают, что этот удар — попытка коалиции вмешаться в конфликт, проверка реакции всех причастных к нему. Америка решила положить конец терроризму в Сирии. Годы ожидания изменений в политике и поведении Асада ни к чему не привели. 10 миллионов человек покинули страну, большая часть из них пришла в Европу, где не всеми это воспринято с радостью», — пишет автор, не забывая заявить, что «Путин, главный покровитель Асада, не хочет замечать очевидных свидетельств варварских действий главы сирийского правительства». Правда, сам Мартинес никаких доказательств «очевидности варварства» не приводит.

«Президент США принял решение о нанесении удара по сирийской базе самостоятельно, в одностороннем порядке, игнорируя предупреждения российского правительства, — сообщает вашингтонский корреспондент La Razón Ракель Годос. — Это не противоречит американскому законодательству, поскольку сделано, по заявлению представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, «таким образом, чтобы избежать жертв среди гражданских лиц и в соответствии с Законом о вооруженных конфликтах. Военные США предприняли все меры для того, чтобы свести к минимуму риски для российских военных, находящихся на базах в Сирии».

«В Конгрессе и демократы, и республиканцы приветствовали решительные действия президента страны. Однако лидер демократического меньшинства в нижней палате парламента Чак Шумер и его коллега в верхней — Нэнси Пелоси, считают, что одним ударом в течение одной ночи сирийский вопрос решен не будет, но, по крайней мере, эта атака выглядит адекватным ответом на применение химического оружия сирийским правительством», — заключает Годос, отмечающая, что «действия Трампа понравились в парламенте не всем: «В частности, сенатор Рэнд Пол и с ним еще несколько депутатов-республиканцев указали на то, что для подобных действий президент должен получить разрешение парламента, чего сделано не было, и значит, высший законодательный орган США должен поставить вопрос о законности решения, принятого миллиардером».