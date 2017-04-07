



Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Заседание Совбеза ООН по Сирии завершилось так, как и должно было завершиться — безрезультатно и без принятия резолюции в связи с предполагаемой газовой атакой в сирийской провинции Идлиб. Голосования по «обвинительной» резолюции, предложенной США, Францией и Великобританией, не было. «Особой необходимости в принятии резолюции на данном этапе мы не видим», — сообщил на заседании Совбеза представитель России Владимир Сафронков.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о «неприемлемости выдвижения безосновательных обвинений против кого бы то ни было до проведения тщательного и беспристрастного международного расследования». Это действительно необходимо, прежде чем поднимать вселенский вой, обвиняя во всех грехах Москву и Дамаск. Как пишет Роберт Пэрри в издании Consortiumnews, «правительство США и мейнстримные СМИ снова поторопились вынести бездоказательное суждение, обвинив сирийского президента в применении химического оружия против своего же народа, требуя его устранения от власти, проигнорировав другие возможные варианты».

Действительно, зачем президенту Сирии Башару Асаду было навлекать на себя удар, когда накануне Вашингтон перестал настаивать на его уходе как условии решения сирийского конфликта? Но эта позиция не устраивала многих американских партнеров как в Европе, так и на Ближнем Востоке. В этой связи некоторые эксперты предполагали реализацию провокационного сценария, чтобы изменить ход событий в регионе. Это и произошло. Из всех возможных вариантов Пэрри предлагает считать главными следующие. Либо сирийские самолеты разбомбили склад повстанцев, не предполагая, что там может храниться нервно-паралитический газ. Либо провокацию устроили джихадисты «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Либо зарин мог быть завезен в Сирию из Турции для применения его против курдов или совершения теракта в Дамаске. Все эти факторы должны быть тщательно изучены, чтобы, как пишет журналист, делать выводы, а не наоборот.

Тем не менее госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Асада в химической атаке. Одновременно Дональд Трамп заявил, что произошедшее «пересекло красную линию», и добавил, что «смерть невинных младенцев» заставила его изменить оценку ситуации в Сирии и мнение о президенте этой страны, хотя ранее он считал идею об его устранении от власти «глупой». При этом многих насторожила не только быстрота таких суждений, но и скорость принятии конкретных действий. Как пишет The New York Times, если в 2013 году в похожей ситуации экс-президент США Барак Обама отказался от нанесения ракетных ударов по Сирии, то нынешний глава Белого дома пошел на акцию, которая по всем канонам является агрессией против суверенной страны, Сирии. По приказу Трампа американские военные выпустили 50−60 крылатых ракет «Томагавк» по авиабазе сирийских правительственных войск, где находились самолеты, которые якобы осуществляли химические атаки.

Naval Surface Warriors Пуск крылатой ракеты

Станет ли это началом новой масштабной военной операции американцев на Ближнем Востоке, пока не ясно. Очевидно только то, что на данном этапе президент Трамп выбросил в корзину сценарий по выстраиванию новой политики на Ближнем Востоке с учетом взаимодействия с Россией на сирийском направлении в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и потенциально с Ираном. Предстоящие переговоры госсекретаря США Тиллерсона в Москве, если конечно, они состоятся, будут очень непростыми. Россия приостановила действие меморандума об избежании инцидентов США в Сирии после американской атаки на сирийскую авиабазу и призвала Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения этой ситуации. Зато с восторгом восприняли демарш Вашингтона некоторые его союзники на Ближнем Востоке. Стал крепнуть и голос Турции. Она торжествует, потому что ей удалось добиться отказа США от поддержки Асада.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что всячески поддержит инициативу Трампа, если его высказывания «о военном вмешательстве в Сирию» не останутся лишь словами, и сообщил, что говорил на эту тему с президентом России Владимиром Путиным. «Однако если уважаемый Путин до сих пор, несмотря на то, что прошло три дня, не может понять, стоит ли за этой атакой Асад или нет, это нас расстраивает», — добавил Эрдоган. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что для Москвы поддерживать Дамаск, когда тот «применяет» химическое оружие, крайне неправильно. Теперь задача Анкары заключается в том, чтобы добиться от Вашингтона отказа от поддержки сирийских курдов. По словам Чавушоглу, «две супердержавы — Россия и США — соревнуются за контроль над организациями сирийских курдов». В то же время Москва остается для Турции ценным инструментом, позволяющим ей оказывать давление на Соединенные Штаты.

U.S. Navy Крылатая ракета

Одним словом, картина Ближнего Востока резко стала меняться из-за обозначившегося в более открытой форме противостояния между США и Россией. Но главное как раз в том, что Белый дом перенацелил свои действия в регионе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Дамаск. Трамп начал игру с огнем, и еще предстоит четче выделить факторы, которые довели его до такого состояния.