



Юлия Карнаева ИА REGNUM Чаша стадиона на Крестовском острове

Казалось, стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга уже ничем не может удивить публику. ИА REGNUM уже не раз сообщало про вибрирующее поле, нераскрывающуюся раздвижную крышу, протекающие потолки, отсутствующие дымоудалительные устройства, украденные при строительстве миллионы и многое другое. Но оказалось, это еще не всё. С травой на стадионе — тоже беда.

Как известно, в конце февраля выкатное поле транспортировали в чашу, что само по себе является позитивным сигналом — выкатное поле все-таки выкатывается, в отличие от раздвижной крыши, которая не раздвигается. После этого газон поля начали усиленно готовить к предстоящему в конце апреля футбольному матчу. Привезли систему искусственной инсоляции и начали облучать газон — для ускоренного роста травы.

Казалось бы, что не так? Как всегда, дьявол в деталях. В течение более чем месяца каждую ночь лампы обильно «поливали» газон искусственным светом, но почему-то результатов не было. Не прошло и полгода, как строители стадиона задумались и решили все-таки спросить у специалистов. Оказывается, есть мнение, что искусственное освещение включать надо днем, достаточно зачастую всего четырех часов в день, а ночью этого делать категорически нельзя, ночью как раз трава растет.

В результате месячного облучения ночным освещением газон практически загублен, трава начала подгнивать, и поле в данный момент непригодно для игры в футбол.

В ночном освещении причина или нет, должны разобраться специалисты, а специалистов как раз на стадионе и не хватает. Но кого это волнует? Чиновники отрапортовали, стадион сдан, готовим место для орденов и медалей. Теоретически можно попытаться сейчас пересеять быстро всходящую траву и вырастить ее, соблюдая технологии, но времени уже почти нет, и шансы успешного восстановления газона минимальны.

Приходится вновь констатировать, что возведение стадиона, который, безусловно, является сложным инженерным объектом и требует внимания профессионалов, происходило без комплексного видения ситуации в целом. Шло затыкание дыр в стремлении спихнуть объект к назначенной дате без надлежащей подготовки всего стадионного комплекса. Часто работы выполняли не специалисты, а просто те, кто оказался под рукой или дал минимальную цену, даже не обладая необходимой квалификацией.

Как результат, футбольный клуб «Зенит» отказался брать на себя ответственность за недострой, а комитет по строительству технично передал стадион на баланс учреждения, подотчетного комитету по спорту, и сейчас формально не несет уже ответственности за объект. Как и вице-губернатор Игорь Албин, давно отрапортовавший о сдаче арены и ее полной готовности.

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Напомним, 22 апреля на Крестовском острове должен состояться первый матч Российской футбольной Премьер-лиги. Несмотря на недоделки и проблемы, даже в нынешней ситуации есть минимальные шансы, что он состоится. Но это потребует огромных усилий и дополнительных средств. И никто не ответит за безалаберность и безответственность.