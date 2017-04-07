



Александр Горбаруков ИА REGNUM Война

Глава дипломатии США Рекс Тиллерсон заявил ранее, что только от сирийского народа должна зависеть судьба президента страны Башара Асада. Данное замечание стало сигналом смены курса Вашингтона, поскольку прежняя администрация придерживалась мнения, что урегулирование конфликта в Сирии возможно только при условии отставки Асада, а говорить она соглашалась — и то с трудом — лишь о том, когда может уйти Асад, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The National Interest, чья редакция подчеркивает, что публикация была сделана до сообщений об ударе США по военной базе в Сирии.

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Эта смена курса стала причиной яростной реакции со стороны обычного выводка «ястребов» в США, чья злоба лишь усилилась после сообщений о химической атаке в Сирии. Как и в случае с применением зарина в 2013 году, западные официальные лица и СМИ быстро возложили ответственность за произошедшее на правительство Асада. Они пошли на это, несмотря даже на то, что истинный источник атаки не был установлен, и на определенные свидетельства того, что случившееся носило характер явной провокации со стороны мятежников, осуществленной при поддержке правительства Турции.

Американские «ястребы», демонизирующие Асада, не проявили никаких сомнений в том, кто совершил химические атаки тогда и сейчас. Так, сенатор-республиканец Джон Маккейн стал призывать на борьбу с «сирийским диктатором», а его коллега по партии Марко Рубио заявил, что «не было совпадением», что газовая атака произошла сразу после смягчения позиции Тиллерсона и других официальных лиц в администрации.

Такие обвинения были бы более весомыми, если бы Маккейн и другие яростные критики Асада демонстрировали такое же отвращение и другим тиранам, однако этого сказать нельзя. В частности, Маккейн не раз превозносил руководство Саудовской Аравии, несмотря на ситуацию в стране с правами человека.

Слишком многие критики Асада в США склонны видеть в сирийской гражданской войне политическую мелодраму, в которой президент страны играет роль «архизлодея», тогда как его противники — борцы за свободу и демократию. Реальность намного более сложная и темная. Автор отмечает, что Асад, быть может, — и «деспотичный правитель», однако большинство его противников едва ли можно назвать борцами за демократию.

Помимо ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), крайне боеспособной силой является «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), значительна роль и других исламистских группировок. Тщетный поиск Вашингтоном сильной «умеренной оппозиции» длится уже годами, часто гранича с фарсом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Конфликт отражает борьбу между преимущественно суннитскими мятежниками и коалицией конфессиональных меньшинств, понимающих, чем обернется суннитское правление. Неудивительно, что Иран и «Хезболла» поддерживают официальный Дамаск, тогда как Саудовская Аравия, Турция, Катар и другие суннитские государства выступают на стороне так называемой оппозиции. И если администрация Обамы демонстрировала недостаточное понимание всех сложностей этого конфликта, то настойчивые сторонники военного вмешательства США показывают вопиющее пренебрежение к ним.

Более мягкая позиция администрации Трампа в отношении Асада стала разумной и давно нужной сменой политики США. К сожалению, в то же самое время администрация наращивает свое военное присутствие в Сирии для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Такой шаг лишь ведет к тому, что США оказываются в той же трясине, но по другим причинам. Реалистической внешней политикой стал бы выбор нейтральной позиции относительно будущего Асада. В этих рамках также нужно было бы вывести из Сирии военнослужащих США, вместо того чтобы подвергать их риску в этом все более опасном конфликте.

К сожалению, заключает автор, на Трампа оказывается все большее давление с тем, чтобы заставить его отказаться от высказанного Тиллерсоном подхода. В краткосрочной перспективе крайне важно, чтобы президент проигнорировал призывы Маккейна, Рубио и прочих «ястребов» и избежал втягивания в военную операцию против Асада из-за его предполагаемой причастности к химической атаке. В долгосрочной перспективе администрации необходимо завершить сложную политическую трансформацию и поспособствовать выводу военного персонала из сирийской гражданской войны.