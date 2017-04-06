Начинаю писать эту рецензию. Теряюсь. Не понимаю, чем эта книжка лучше остальных десяти, ста, тысячи… Тем только, что она переиздана в этом году? А это обязательное редакционное требование — календарной актуальности. Пора признаться, что я не иду проторенными дорогами «рецензентов» про «лучшие книжки». Мне ближе попадать пальцем в небо. Обычно не дотягиваюсь. Но хотя бы в полку книжного кафе. Да и вообще, посудите сами. Сейчас и книжки-то вещами эфемерными стали: начинаешь читать вроде нормальную книжку (с твёрдой обложкой из древесной плоти и книжной крови), а потом слушаешь призрачную лекцию автора в сети, или читаешь комментарии на его сайте… Сплошные заоблачные технологии. Или, может быть, небольшая горстка собственных мыслей на полях (иногда для заметок оставляют последние страницы, словно бы раньше мысли не могут появиться) — и есть самое ценное, что ещё можно найти сегодня в книжке?

Ян Стен. Школьный учитель (фрагмент). 1663

Да и главное: чему учиться? Куда двигаться? Да и зачем? И как? Конечно, подобное состояние запутанности не всем свойственно в такой крайней степени. Многие неплохо знают чего хотят. Машину. Квартиру. Бутылку. Буханку хлеба. Сертификат. Трудовую книжку. Всем книжкам книжка. Но почти все «думающие» люди испытывают порой некоторую растерянность перед информационным взрывом… Если ещё пару столетий назад немногие грамотные легко могли прочитать все тексты по интересующей их тематике, скажем, той же педагогике, то сейчас даже гипотетически это невозможно… Вселенский потоп информации только прибывает. Слышите мерный шум дисков компьютеров? Перетираются мириады песчинок единичек и нулей в пустыне знаков. Информации, которая давно уже сама стала шумом. Бытует даже полушуточное, но изящное предсказание, что в будущем вовсе не доступ к информации будет роскошью (этого добра и сейчас у большей части человечества сколько угодно), а скорее избавление от лишней… А вот как понять, что необходимо и достаточно? Вот и автор книги описывает вместимость нашего мозга в компьютерных терминах от 10 до 100 терабайт, кажется… Сущая мелочь перед мировыми объёмами сети. А в сети, в которую мы все почти попали: хочешь — слушай лекции ведущих университетов, хочешь — учи языки, хочешь — ищи обучающие программы. Многое бесплатно. Оказывается, что главная проблема — «как учить» и «чего хотеть».

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

Прямо на обложке книжки мы можем прочитать, что это обновлённое издание с тремя (sic!) новыми главами. Там-то самое ценное! Так пишут в рекламах йогуртов и зубных паст. Чуть больше за такую же сумму денег. Просто бизнес. Хотя «бизнес-литература» становится всё более разнообразна. Особенно переводная. Может быть, секрет в том, что люди, у которых есть деньги, оказываются прекрасными клиентами, но ещё остаются людьми… Возникает «бизнес-психология». Человеческий капитал. В данном случае это книжка об обучении в бизнесе. О том, как делать это ещё лучше… Как научить других достигать своих целей в обучении, планировать собственные образовательные стратегии etc, чтобы не сидеть, как пришлось мне, в полной прострации среди пачек книг…

Эта книжка менее философична, но более полезна в офисной работе. Какой бы она ни была. Даже если вы просто переставляете стулья местами. Чуть-чуть поговорим для начала, как эта книжка сделана. Поскольку слово «сделана» чуть уместней, чем написана. Образец зримости и удобоваримости. Вы слышали наверняка про «мозговые карты» Бьюзена или вообще «инфографику». Или образовательные комиксы. Книжка перенабита иллюстрациями, рисунками, человечками, стрелочками, жирными шрифтами (для важного). Другой особенностью являются цифры. Всё структурировано. Гениальная презентация. Блистательная компиляция. Великолепно пережёванный и почти переваренный дайджест. Кажется, что если пронумеровать банальности, то они вдруг обретают некоторую глубину и логику. Как десять заповедей…

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Внутри «метафор обучения и достижения» в этой книжке есть классические: «географические карты», «движения по лестнице научения» или «подъём на гору». Причём они все иллюстрированы. Есть здесь и развивающие вопросы, и анкеты, и прочие элементы, которые должны ускорить ваше читательское развитие. Как нажатие кнопки «турбо». Стили обучения, многочисленные попытки смоделировать творчество, успешность. Или даже «смоделировать гениальность». Или хотя бы успешное поэтапное решение образовательных и преподавательских задач. От знакомого «коуча», который много работает в бизнес-тренинге, я как-то услышал полуироническое признание, что с «вип-клиентами» (имелись в виду отечественные разбогатевшие на заре дикого капитализма люди) нужно работать, как в классах коррекционной педагогики. То есть как можно больше картинок, стрелок, разговоров по слогам с шевелением губ…

Как ни крути, но преподавание (обучение) остаётся важным для всех. Пресловутая притча об удочках вместо рыбы (про сети и динамит даже думать страшно). «Критическое мышление», курсы мнемотехники, скорочтения, ораторского искусства, навыков управления и системного мышления, работы с информацией, обучение других — всё это иногда называют «метанавыки», часто веря, что именно в них ключ к успеху и всему хорошему…