



Анна Алябьева ИА REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Три года назад, 6 апреля 2014 года, мэром Новосибирска стал коммунист Анатолий Локоть. Он одержал победу на внеочередных выборах, после ухода с поста Владимира Городецкого, который являлся мэром Новосибирска с 2000 года.

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Оценок работы Анатолия Локтя за это время было предостаточно, также как и критики, догадок и предположений. Некоторые успели разочароваться, потому как ожидали, что смена мэра-единоросса мэром-коммунистом перевернет все с ног на голову и Новосибирск сразу же заживет совсем по-другому, а кто-то, наоборот, упрочился в своих оценках.

И вроде бы спустя три года стало понятно, что Анатолий Локоть, несмотря на свою партийную принадлежность, — игрок системный, просто не из «Единой России», и в этом смысле, все поступки и решения мэра логичны и обстоятельны. Но при этом «большие надежды» на кардинальные изменения нет-нет да и появятся в рядах новосибирской общественности.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов в беседе с ИА REGNUM отметил, что, безусловно, от команды Анатолия Локтя ждали многих вещей.

«И прежде всего обещанного и широко анонсированного антикоррупционного аудита договоров мэрии города Новосибирска. Ну и, разумеется, выполнения его предвыборной программы, которая по чьему-то недогляду все еще опубликована на сайте КПРФ. Всего этого не произошло. Наибольшим поражением новой городской власти стало сокращение городского бюджета на 3,5 млрд рублей, которое привело к потере темпа развития мегаполиса. Остановилось строительство метро, накапливаются проблемы с инфраструктурой — все это, в конечном итоге, приведет к негативным последствиям», — сказал Ростислав Антонов, но подчеркнул, что «и оппоненты, говорившие, что Анатолий Локоть не справится, оказались неправы».

«Да к мэрии вопросов очень много, но я не могу сказать, что качество управления стало хуже, чем было при предыдущем главе. И это в наше тяжелое время уже неплохо», — считает общественный активист.

Депутат Горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец считает, что Анатолию Локтю есть к чему стремиться как мэру.

«На мой взгляд тут есть проблема неоправданных ожиданий его избирателей. Во время выборов Анатолий Локоть много критиковал тогдашнюю мэрию, обещал сделать лучше, в том числе и с уборкой снега, точечной застройкой в городе. Как видим, ситуация с этим лучше не стала, а где-то и наоборот, ухудшилась. Люди связывали с его избранием определенные надежды в улучшении городского хозяйства, выполнения тех обещаний, что давал тогда мэр. И скажем так — не для всех эти улучшения сейчас очевидны», — сказал Дмитрий Прибаловец.

«Сохраним хорошее, сделаем лучше!» — так называлась предвыборная программа кандидата на пост мэра Новосибирска Анатолия Локтя, которая, как и отметил Ростислав Антонов, до сих пор размещена на сайте КПРФ.

Согласно программе, первой задачей мэрии при новом мэре в бюджетной политике и межбюджетных отношениях должно было стать увеличение доходов бюджета Новосибирска, как минимум, до 50 млрд рублей, или 50% от бюджета Новосибирской области. Доходная часть бюджета Новосибирска в 2017 году составляет 36,1 млрд рублей. Доходная часть бюджета Новосибирской области на 2017 год пока составляет 115 млрд 942,8 млн рублей, но в региональный бюджет планируется внести изменения, после чего общий объём доходов составит 120,8 млрд рублей, а объём расходов — 122,1 млрд рублей.

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Заместитель председателя совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов, который также является вторым секретарем обкома КПРФ, считает, что Анатолий Локоть избрался в достаточно сложных экономических условиях.

«В 2014 году как раз кризис начался в экономике страны и это, конечно, не могло не отразиться в том числе на возможностях бюджета Новосибирска и так далее. Тем не менее, судить о деятельности мэра надо по тем объективным показателям, которые существуют и которые характеризуют жизнь города Новосибирска. И за эти три года город несмотря на кризис, несмотря на ограниченные бюджетные возможности не остановился в своем развитии и это, наверное, самый главный вывод, который можно сделать», — сказал Ренат Сулейманов в интервью ИА REGNUM.

Он сделал акцент на демографической ситуации в городе, напомнив, что численность населения Новосибирска составляет уже 1,6 млн человек. Сулейманов считает, что это показывает, что город является привлекательным для жизни. Еще Сулейманов привел некоторые цифры, по его мнению показывающие работу Локтя на посту мэра за эти три года. Так, «Новосибирск по итогу этих трех лет является одним из лидеров по вводу жилья в стране». Правда, зампред горсовета Новосибирска не отрицает, что есть проблемы в плане отставания социальной инфраструктуры, но «тем не менее за три года в Новосибирске построены 26 детских садов и три школы» — показатель по словам Сулейманова «существенный».

При этом однопартиец мэра Новосибирска считает, что партийная принадлежность Локтя играет не последнюю роль в количестве внимания к его работе и критике.

«Я думаю, что все очень внимательно следят, в том числе политические противники, за всеми шагами и малейшие поводы для критики — они, конечно, используются. Объем задач и проблем в городе на самом деле колоссальный. Несмотря на критику, для которой, по моему мнению, есть объектные и есть субъектные причины, но без этого нельзя, так или иначе она (критика) будет. Возможно, есть какие-то не совсем правильные решения, но самое главное, что в стратегическом плане город развивается, есть положительная динамика. И есть оценка людей. Согласно опросу, который проводился в Новосибирске, сегодня уровень доверия к мэру значительно вырос даже по сравнению с тем, что было на период выборов. За Анатолия Локтя проголосовало 43,75%, а на сегодняшний день уровень доверия к нему согласно опросу составляет 58% — это самый высокий уровень, если говорить о политиках, за исключением президента», — подчеркнул Ренат Сулейманов.

Отметим, что согласно оценки населения деятельности главы Новосибирска за 2016 год (результаты опроса размещены на сайте правительства Новосибирской области), общая удовлетворенность населения деятельностью мэра города составляет 61,49%. Больше всего удовлетворены новосибирцы работой Локтя в сфере организации транспортного обслуживания — 71,87%, затем идет сфера жилищно-коммуниального обслуживания — 64,98% и на третьем месте качество автомобильных дорог — 47,61%. Степень доверия к главе — 68,72%.

Декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ Сергей Козлов отмечает, что оценить работу мэра с политической точки зрения вряд ли возможно.

«Всё-таки муниципалитет — это, прежде всего, хозяйственные дела: ЖКХ, ремонт дорог, очистка от снега. В этом плане партийная принадлежность мэра практически не влияет на исполнение им рутинных обязанностей градоначальника. Городское хозяйство — это более или менее отлаженный механизм, который функционирует инерционно», — отметил ИА REGNUM Козлов и подчеркнул, что если говорить о его личной оценке Локтя, то «поскольку никаких провалов не было, можно оценить как вполне удовлетворительную».