В четверг, 6 апреля, депутаты Европарламента проголосовали за предоставление безвизового режима для граждан Украины. И хотя это еще не последняя часть многосерийного фильма (предстоит еще утверждение в Совете Европы, которое вовсе не обязательно будет техническим), но, несомненно, был сделан важный шаг к цели. Сообщая о решении Европарламента, президент Украины Петр Порошенко только что не пустился в пляс.

News-front.info Пётр Порошенко

Безвизовый режим предоставляет гражданам Украины право въезжать на территорию ЕС на ограниченный срок и только с туристическими целями. При некоторых обстоятельствах у них могут проверить документы, которые сейчас требуются для получения визы (бронь отеля, выписка с банковского счета и т.п.). Часть правил, вроде необходимости иметь страховку, не меняются. По сути в случае предоставления безвизового режима граждане Украины смогут сэкономить 35 евро за получение визы, а также то время, которое тратится на поход в визовый центр.

Само по себе решение о безвизовом въезде, разумеется, хорошая новость. Другое дело — контекст, который сопровождает «безвизовую» эпопею на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

О безвизовом режиме заговорили сразу после государственного переворота. Тогда новые власти утверждали, что до вступления в силу и экономической ассоциации с ЕС, и «безвиза» остались считанные месяцы. Когда же то и другое станет реальностью, то благодаря ассоциации экономика быстро начнет расти, а благодаря безвизовому режиму граждане будут то и дело путешествовать по ЕC.

Реальность оказалась не столь благостной. Договор об экономической ассоциации потребовал от Украины целого ряда болезненных уступок (из-за чего его и не подписывал предыдущий кабинет министров), бонусы же оказались мифическими. Украина открыла свой рынок товарам из ЕС, но сам ЕС и не думал снимать барьеры. В результате после подписания ассоциации украинский экспорт не только не вырос, но даже снизился.

«Безвиз» тем временем раз за разом откладывался. Первые лица государства то и дело называли конкретные даты, но они так часто врут, что на это конкретное вранье мало обращали внимания.

Получение безвизового режима стало «целью в себе». Говорили так, словно речь идет о возможности спокойно приезжать когда угодно, за чем угодно и на сколько угодно, хотя это, конечно, не так. Некоторое время многие люди даже путали безвизовый режим с членством в ЕС. В случае получения «безвиза» тысячи граждан несомненно пополнят ряды нелегальных гастарбайтеров.

На украинском телевидении не принято обсуждать вопрос о том, есть ли у большинства населения страны деньги на безвизовые поездки в Европу. Официальное правило — подтвержденное наличие 50 евро на каждый день, а среднестатистический украинец зарабатывает 180 евро в месяц. Воспользоваться благами «безвиза» сможет лишь несколько процентов населения. Причем это, как правило, люди и так небедные. Цена, уплаченная всей страной за упрощение жизни пяти наиболее обеспеченным процентам населения, была неслыханно высокой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На коврике

Другая связанная с безвизовым режимом проблема — политическая — состоит в том, что на протяжении всех этих лет украинские политики, не переставая, унижались перед еврочиновниками. Они просили, они умоляли, они ходили в вышиванках и пели колядки, они искательно заглядывали в глаза и скромно протягивали руки. Не будет преувеличением сказать, что «безвиз» был ими выклянчен. Может быть, еще уместнее сказать — «выцыганен».

Если кому-то казалось, что провинциальное попрошайничество делает их Европой, то они заблуждались. На лидеров бедной, измученной коррупцией и воюющей с самой собой страны смотрели как на папуасов, и только настоятельная политическая необходимость продолжать конфронтацию с Россией заставила брюссельских товарищей не отправить папуасов восвояси.

Методы работы украинских чиновников были настоящим унижением для их сограждан. Власть 40-миллионной страны, объявляющая главной своей целью и главным своим достижением получение права на въезд в Европу без получения визы — это жалкая власть, унижающая и себя, и тех, кого она представляет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

Наконец, третья проблема состоит в том, что за ширмой безвизового режима будут и дальше пытаться скрывать реальность. В сегодняшней украинской реальности нет никаких поездок в Европу, зато есть незаконченная гражданская война, космические тарифы на ЖКХ, неслыханные масштабы рейдерства, невиданный уровень преступности, взятые в кредит и разворованные миллиарды, которые придется отдавать. Есть закрывающиеся предприятия, останавливающиеся теплоэлектростанции и полупустая страна, по которой ходят вооруженные «активисты» в поисках еще неотжатых активов.

Вместе того, чтобы заниматься реальностью, майданная власть занимается вымыслом. Это вообще ей свойственно. Вымысел может быть омерзительным, как Бандера в роли национального героя, или глупым, как рассказы Виктора Ющенко про «двадцать четвертую войну с Россией», или преступно глупым, как решение не покупать у России лекарства, не имеющие местных аналогов.

Но от того, что власти и активисты рассказывают друг другу идиотские сказки, реальность никуда не девается. На нее придется обратить внимание хотя бы тогда, когда вследствие новых перебоев с энергией не получится рассказать о «безвизе» по выключенному телевизору.