«Прежде чем давать оценки происходящему в Киргизии, не мешало бы ознакомиться с ситуацией изнутри. Но, похоже, что коллега решил делать глобальные выводы о политических процессах в стране, основываясь на фейковых новостях и конспирологии, — киргизстанский политолог Игорь Шестаков прокомментировал ИА REGNUM недавнее интервью казахского коллеги Ислама Кураева, в котором тот заявил, что «Киргизия настолько дестабилизировала саму себя».

(сс)GDJ Киргизия

ИА REGNUM : Как Вы оцениваете высказывания Ислама Кураева по поводу «словесных баталий» между Алмазбеком Атамбаевым и Нурсултаном Назарбаевым?

Давайте до конца проясним ситуацию. Все началось с, возможно, несколько эмоциональных высказываний президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Он напомнил про факт закрытия границы Казахстаном в одностороннем порядке во время событий 2010 года. Для Бишкека такой шаг Астаны мог обернутся катастрофическими результатами, особенно для представителей среднего бизнеса…

Например, заморозка работы на рынке «Дордой» и вызванные этим последствия для республиканского бюджета.

Президент Казахстана ответил, что если «в будущем такая ситуация [как в 2010 году] повторится, мы поступим так же — закроем границы». Казахстанский политолог, видимо, трактовал слова главы государства, исходя из собственных конспирологических домыслов.

Premier.gov.ru Алмазбек Шаршенович Атамбаев

Мне ситуация видится следующим образом. Назарбаев дал вполне четкий и очевидный посыл, адресованный в первую очередь общественно-политическим силам в Киргизии, которые хотят дестабилизировать ситуацию в стране. Лидер Казахстана предлагает им подумать к чему приведут их опрометчивые действия.

ИА REGNUM: Политолог считает, что Киргизия «находится на грани дестабилизации и распада». Какова ваша оценка ситуации в Киргизии?

Утверждение о «распаде Киргизии» из уст казахстанского политолога, это как минимум кажется странным и больше напоминают некую провокацию. Если Ислам Кураев связывает политическую стабильность с отсутствием митингов и акций протеста, то он ошибочно пытается примерить казахстанские реалии на ситуацию в Киргизии.

На самом деле, наша страна вступает в период предвыборной гонки (президентские выборы назначены на ноябрь 2017 года — прим. ИА REGNUM ). Возможно, какая-то часть этого процесса будет сопровождаться митингами локального характера, но это нормально для Киргизии — каждый может высказать свое мнение и обозначить свою политическую позицию, не нарушая при этом закон.

ИА REGNUM: Могут ли такие оценки усложнить отношения между Киргизией и Казахстаном?

Транслируемая позиция — это не только мнение одного человека. Скорее всего, такие настроения распространены среди определенной части казахстанского экспертного сообщества.

Подобные высказывания, несомненно, вызывают вопросы. Но я сомневаюсь, что они могут серьезно повлиять на сложившиеся отношения между Киргизией и Казахстаном. Между нашими странами многолетние партнерские и братские связи, основанные на схожих взглядах на мировые и региональные процессы.

Несмотря на некоторые шероховатости, Астана продолжает оставаться для Бишкека одним из ключевых партнеров в сфере экономики и безопасности.

Последний вопрос в свете выросшей террористической угрозы особенно актуален. У терроризма и экстремизма нет национальности, нет гражданства. То же ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет угрозу для всех стран СНГ.

Хочу напомнить про ситуацию в 2015 году. Тогда в Бишкеке были задержаны и ликвидированы боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В их числе были и граждане Казахстана. Это свидетельствует о том, что деструктивные силы стремятся раскачать ситуацию как в Киргизии, так и Казахстане.

Поэтому экспертное сообщества двух наших стран должно развивать конструктивный диалог между странами по стратегическим вопросам сотрудничества, а не вбивать клин в межгосударственные отношения.