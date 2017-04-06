Грядущее повышение цен на газ взволновало украинцев и, соответственно, региональную прессу на неделе с 30 марта по 5 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Новации по части оплаты за газ вызвали противоположные оценки, пишет «Збруч» (Галичина). Чиновники и представители облгазов кричат о «победе», шаге к европейским стандартам, предрекают снижение цены. Их оппоненты указывают на то, что реальная цена газа для миллионов граждан возрастет в несколько раз, а упадет она для очень редких категорий потребителей. Эксперты также считают, что в выигрыше окажутся только владельцы облгазов, подавляющее большинство которых на Украине контролируют компании, близкие к опальному олигарху Дмитрию Фирташу. С 1 апреля потребители должны отдельно платить за газ и отдельно за транспортировку его, так называемую «абонентскую плату». Размер последней будет существенно отличаться для разных категорий потребителей в зависимости от того, какие именно установлены в их домах счетчики и установлены ли вообще. Прежде всего от нововведения пострадают потребители, которые используют газ только для подогрева пищи и счетчиков не имеют. Это почти 40% от общего числа бытовых потребителей. Для них оплата за газ может вырасти в 2,5−5 раз, с 30 грн. с человека до 26 грн. с каждого прописанного в квартире плюс 60−130 грн. абонплаты. Кроме того, на выплату абонплаты не предусмотрена субсидия, поэтому все потребители должны платить ее полностью, а ее внедрение позволит облгазам получить дополнительно 15 млрд гривен в год.

Депутаты выступили против экономического геноцида украинцев, передает «Панорама» (Сумы). Они считают решение об абонплате за газ «началом экономической войны против украинцев», возмущены этим решением и собрались на внеочередную сессию в понедельник, 3 апреля. 31 депутат Сумского горсовета поддержали обращение к президенту Украины, премьер-министру и главе Верховной рады. «В условиях экономического кризиса, постоянных инфляционных процессов в государстве, обнищания населения такое решение фактически начинает экономическую войну против украинцев. Призываем вас немедленно отменить абонентскую плату за газ, установить экономически обоснованную цену на газ, провести срочную ротацию руководства Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и обнародовать составляющие тарифы на газ», — потребовал Сумской горсовет от руководства государства.

39 депутатов Ровенского областного совета приехали из районов на внеочередную сессию, чтобы дружно передать привет премьеру Гройсману и спикеру парламента Парубию — принять обращение к Кабинету министров и Верховной раде, сообщает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Однако «газовое» обращение в итоге превратилось в «плач Ярославны» с требованиями отменить все и сразу. Внеочередную сессию инициировали три фракции — «Свобода», «Батькивщина» и УКРОП. Присоединилась к ним Радикальная партия. Но Ровенский областной совет мог бы сейчас и не собираться. Проголосованное обращение будет в столице иметь такой же успех, как и пост кого-нибудь из присутствующих на сессии в Facebook. И депутаты, которые уже приняли несколько заявлений по закону о добыче янтаря, знают это лучше других. Главным для инициаторов было само собрание, потому что о нем расскажут во всех СМИ. Мол, «мы за людей», а вот НКРЭКУ — антинародная организация.

«Знаете, каждый раз как я слышу или читаю об очередном подорожании коммуналки, хочется выть. И когда же над нами прекратят издеваться?! Сколько можно?! — заявила газете «Кіровоградьска правда» (Кировоград) жительница областного центра Елена. — А тут еще и так закрутили, что не поймешь, сколько реально придется платить. С одной стороны говорят, что меньше, а по телевизору, что больше». О своем недовольстве решением Нацкомиссии об установлении абонплаты на газ сказал глава правительства Владимир Гройсман. Он предупредил, что будет обращаться к регулятору за пересмотром. Но украинцы взялись регистрировать на сайте президента Украины петиции с требованием отменить абонплату. Сам Петр Порошенко подчеркнул, что решение о введении абонплаты на газ должно быть приостановлено.

Власть врала закарпатцам — никакого реверса газа из Словакии нет, возмущаются «Новини Закарпаття» (Ужгород). Как стало известно, НКРЭКУ изменила методику расчетов за транспортировку и потребление газа. Согласно этой методике каждый облгаз будет платить за транспортировку газа потребителям по разной цене. Самую крупную цену за эту услугу на Украине будут платить жители Закарпатья, независимо от того, пользуетесь вы газом или нет — ежемесячно до 335,7 грн. за стояк, в несколько раз больше, чем в некоторых областях. Учитывая установленные тарифы, получается, что власть врала закарпатцам — никакого реверса газа из Словакии нет, а расчеты за транспортировку брались с точки границы с Россией. В то же время, по официальной статистике, заработная плата в Закарпатье самая низкая на Украине. Интересным фактом является и то, что область за то, что через ее территорию проходят газовые, электрические и продуктопроводы ни копейки в бюджет области не имеет. Это решение НКРЭКУ возмутило жителей области, так как многие села за свои собственные средства проводили газификацию и передали облгазу в безвозмездное пользование то, за что придется еще и платить.

Несколько сотен работников «Азота» вышли на мирный митинг протеста под стены областной государственной администрации, чтобы выступить против закрытия предприятия, информируют «Вечірні Черкаси» (Черкассы). Они требуют встречи с Гройсманом для скорейшего решения вопроса возобновления работы украинских производителей минеральных удобрений — Черкасского ПАО «АЗОТ», ОАО «Ривнеазот» и ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот». По словам председателя правления «Азота» Виталия Склярова, «украинское правительство за несколько лет не сделало ничего, чтобы сохранить украинского производителя. На Соборную площадь нас поддержать приехали представители других предприятий. У них такая же беда, как и у нас. Сейчас мы на грани катастрофы. Уже около 200 человек уволились в поисках заработка, поскольку мы 2 месяца им не выплачиваем зарплату. Еще неделю — и на Украине будет полный кризис. Сейчас получается так, что вместо того, чтобы получать валюту и пополнять бюджет, мы тратим эту валюту на закупку российской продукции».

Отношения между Киевом и Москвой коснутся вопросов закупки российских лекарств для украинского фармацевтического рынка, пишут «Херсонцы» (Херсон). Не секрет, что часть лекарств, которые крайне необходимы для наших соотечественников, закупают в том числе в России. «Экономические войны» добрались и сюда. «Активисты» все больше ратуют за то, чтобы мы полностью отказались от закупки лекарств у «агрессора». Правильно ли это? Судить будут те больные, которые не смогут удовлетворить свои потребности и вынуждены будут покупать заменители. В министерстве здравоохранения утверждают, что есть чем заменить российские лекарства. А качество, а стоимость? С 1 апреля на Украине официально должна была стартовать программа предоставления бесплатных лекарств для украинских граждан, страдающих определенными заболеваниями. Об этом говорил премьер Владимир Гройсман. Но ему никто не рискнул доложить, что рекламируемая им программа так и не начала действовать, ведь она «физически» не готова.

В Польше живет уже 1,3 миллиона украинцев, которые встречаются с проблемами, возникающими от недостатка информации о правовых и практических аспектах жизни в этой стране и конкретном городе, рассказывают «BukNews» (Черновцы). Для тех, кто в поисках лучшей жизни или для учебы выбрал южную Польшу, создан новый портал, рассчитанный на украинцев, переезжающих в Краков и Силезию. Это совместный проект журналиста Якуба Логинова (собкор газеты «Зеркало недели» в Польше) и Михала Родака из краковского портала LoveKrakow.pl. «Хочу, чтобы украинцы чувствовали себя в нашем городе комфортно и чтобы были полноценными согражданами Кракова», — говорит Родак. По официальным данным, в бывшей польской столице живет уже 40.000 украинцев, неофициально их может быть значительно больше. Однако в Кракове и Катовицах не было до сих пор портала, который помогал бы украинским мигрантам и студентам устроиться на новом месте.

Выстрел из гранатомета в генеральное консульство Польши в Луцке показал, что, несмотря на успокаивающие заявления, межгосударственные отношения Украины и Польши в ближайшей перспективе де-факто будут далекими от дружеских, полагает «Волинська правда» (Луцк). «Значение атаки на польское консульство в Луцке абсолютно нельзя преуменьшать», — отметил Анджей Дуда, президент соседнего государства. И уточнил, что это «не является чем-то, после чего можно перейти к нормальной повестке дня, это требует решительной реакции». Его же заявление о территории, где изначально жили поляки, напомнило и о мечте радикальных шовинистических сил по проблеме «восточных областей». Без сомнения, инцидент в Луцке, как и вообще «провокации против Республики Польша, которые время от времени случаются на Украине, выгодны только одной стороне — Российской Федерации, почерк которой видно издалека». Эта констатация Василия Грицака, председателя Службы безопасности Украины, не снимает ответственности с украинской стороны за безопасность и эффективную охрану дипломатических учреждений.

Столкновение между силовиками и незаконными копателями янтаря произошло 1 апреля во Володимирецком районе, информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). Когда полицейские и бойцы Национальной гвардии прибыли в места незаконной добычи янтаря в лесу между селами Бельская Воля и Озерцы, рядом с озером Белое, и изъяли там две мотопомпы, их окружили более двухсот местных жителей. Они потребовали у силовиков отдать им мотопомпы и не препятствовать их промыслу, иначе потопят в болоте. А также разобрали деревянный мостик через канаву, чтобы правоохранители не смогли выбраться из леса. Конфликт продолжался несколько часов и закончился тем, что крестьяне, получив свои мотопомпы, разблокировали дорогу. После чего полицейские и бойцы, которые входят в так называемый оперштаб по противодействию незаконной добыче янтаря, сами отстроили разрушенный мост, чтобы выехать из леса.

Бойцы, возвращаясь из «АТО», несут с собой войну домой, рассказывает «Курс» (Ивано-Франковск). В этом видит угрозу катастрофического сценария для Украины психолог, ветеран вьетнамской войны Фрэнк Пьюселик. Недавно он побывал в Ивано-Франковске, встречался с ветеранами «АТО». «Хотите знать, что будет с Украиной в ближайшее время? Тогда извините за плохие новости, — говорит Пьюселик. — Перед нами от 5 до 10 лет. Все больше и больше катастрофических событий, о которых мы узнаем. Все больше и больше ветеранов, которые что-то совершили. Все больше ветеранов в тюрьмах. Все больше и больше семей на грани развода. Экономика, на которую осуществляется все больше и больше давление. Ситуация, где страна не может успешно интегрировать восток. При попытке интегрировать Донбасс очень высокой остается вероятность гражданской войны в элементарной трактовке этого понятия. Вероятный сценарий, когда Украина дойдет до полного территориального раскола. В этом случае ЕС не сможет оказывать поддержку. Затем падение экономики, девальвация гривны. В конце Украина как единое государство может перестать существовать».

Руководство 12 львовских компаний подписали коллективное обращение к президенту Украины с просьбой помочь решить проблему с вывозом мусора из Львова, сообщает «Zaxid.net» (Львов). «В последнее время у нас возникла угроза полной остановки нашей деятельности не по нашей вине, — говорится в обращении. — Территории наших предприятий завалены мусором, промышленными и бытовыми отходами, возникла реальная возможность появления эпидемий и инфекционных заболеваний». Предприниматели отмечают, что Львовский городской совет не может самостоятельно решить эту проблему, ее нужно решать на государственном уровне. Ранее с такими обращениями к президенту и правительству обращались также главные врачи Львова и представители Объединения совладельцев многоквартирных домов.

Прихожане села Михлин Гороховского района поднимают вопрос о возможном переходе своего храма Украинской православной церкви Московского патриархата под юрисдикцию непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата, пишут «Волинські Новини» (Луцк). Люди говорят, что такой важный шаг сделали, проанализировав кровавые события на востоке Украины. Недавно община села Михлин потеряла своего духовника — неожиданно умер протоиерей Иосиф Стецяк, искренний пастырь жителей села. Он был настоящим патриотом Украины. Сейчас его место может занять священник Киевского патриархата, если так решит община. Представитель Волынской епархии УПЦ МП Олег Точинский подтвердил, что в Михлине сторонники УПЦ КП готовятся «захватить храм». Инициатором этого он называет депутата областного совета Андрея Турака, который арендует земли в Угринове и близлежащих селах, в том числе Михлине, и обвиняет избранника в «церковном рейдерстве». Сам Турак заявляет, что если община захочет перейти, то перейдет, но «не от Турака это зависит. Бесспорно, в Волынской епархии УПЦ МП знают, что я являюсь сторонником Киевского патриархата. И я этого не скрываю. Нельзя молиться бандиту Кириллу. Нельзя так презирать Украину и украинских воинов, как поступил Онуфрий (глава УПЦ МП — ИА REGNUM ), когда не встал во время минуты молчания во время зачитывания в Верховной раде 9 мая 2015 имен Героев Украины, в том числе погибших в «АТО». Нельзя держать в таком страхе общины и людей, рассказывать им всякие небылицы, что украинская Церковь — неканоническая. Бог один. Рано или поздно Украина придет к тому, что должна быть единая украинская Поместная церковь. Это же так. Мы бы хотели, чтобы это произошло поскорее».

1 апреля — замечательный день, в этот день родился Николай Гоголь, пишет обозреватель портала «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Но он «даже помыслить не мог, что моего Гоголя спустя десятилетия будут делить на «правильного» украинского и «заблуждавшегося» имперского. Что-то подобное я однажды прочел о нем в одной из статей. Дескать, начинал классик с патриотических рассказов, но после познакомился с Пушкиным и «изменил» Украине, став «имперским писателем». Конечно, такой взгляд уж слишком примитивен. Но попытки «прописать» классика в Украине предпринимаются постоянно. Примечательно, что Россия так же безапелляционно считает Гоголя исключительно своим русским писателем. Желание «национализировать» классика звучит все настойчивей. И это понятно. В идеологической конфронтации Гоголь джокер, перебить которого просто невозможно. Вот, к примеру, цитата: «Даже в «Ночи перед Рождеством», где, казалось бы, образ Петербурга предстает в позитивном, каком-то лубочном образе, в контексте произведения прочитывается негатив. Вакула (без сомнения, герой позитивный) летит в Петербург на черте. Этот эпизод приобретает символическое значение. Его можно трактовать в том смысле, что дорога украинца в Петербург — это чертова дорога. Не намекал ли Гоголь на свою судьбу, когда он, ради карьеры, отправился в столицу? — пишет доктор философских наук Петр Кралюк. — Возможно, для Гоголя таким «чертом» стал Пушкин, который подбрасывал ему сюжеты и делал из Гоголя великороссийского писателя? Гоголь бросает писать «Гетмана» и пишет при поддержке Пушкина «Невский проспект», по его подсказке — «Ревизора», и, в конце концов, «Мертвые души». Последнее произведение буквально измучило писателя. Он его несколько раз переделывал, даже сжигал…» Так к какой культуре больше принадлежит Николай Гоголь? Сам писатель по этому поводу писал так: «На это вам скажу, что сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характера, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве». Этот ответ — самый весомый аргумент тем, кто пытается представить литературного классика как некоего агента вражеской имперской пропаганды».

«Визит 30 марта посла США на Украине Мари Луизы Йованович в Винницу поставил в несколько неудобное положение местных чиновников, — рассказывает «Реал» (Винница). — Не особо избалованных визитами иностранных дипломатов винницких журналистов Йованович в первые часы пребывания в областном центре успела удивить несколькими «элементами». В Винницу из Киева она приехала не в «бронированном автомобиле», а обычным электропоездом со стандартным набором комфорта. Правда, охраняли ее соответствующим образом. Поэтому встречали посла не на подъездах к городу, а на вокзале, где «пересадили» в старинный экскурсионный трамвайчик, чтобы довезти до мэрии. Только остановился он не на обычной остановке, а непосредственно перед горисполком у «зебры». И зря. Дипломат не отказалась бы пройти пешком 300 метров… Впрочем, случайно или нет, но подходя к зданию мэрии, она встретилась с известным диссидентом-правозащитником Семеном Глузманом, который до этого встречался с руководством Винницы, а в город приехал для презентации своей книги. Глузман с Йованович встретились как старые добрые друзья и обменялись любезностями. Первым протокольным местом, которое посетила гостья, стал Прозрачный офис в здании горсовета. Мэр Сергей Моргунов рассказал о том, что винничане внедрили электронную очередь и прочие «навороты» на три года раньше, чем Саакашвили в Грузии, и даже помог послу получить талончик под номером 128. Винничане вскоре стали бурно обсуждать не официоз, а прогулки по Виннице. Следуя по улице Соборной в сторону облгосадминистрации, Йованович сама держала зонтик над головой, хотя по этикету, даже американскому, это обычно делает помощник. В здании Винницкой областной государственной администрации, помимо официальной встречи за столом «под камеры», состоялась и беседа «при закрытых дверях». Журналистов попросили выйти, а посол осталась наедине с губернатором Валерием Коровием и избранными представителями местной власти. Инициатива такого формата принадлежит американскому дипломату. Обсуждали они якобы видение развития региона и внедрения реформ. Кроме представителей власти, посол встречалась со студентами ДонНУ и представителями общественности».