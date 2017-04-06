



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган мирится

Когда появляются сообщения о разминировании границ между двумя государствами — это всегда позитивный сигнал, но иногда он имеет скрытый подтекст. В таких случаях приходится читать «между строк», чтобы обозначить подоплеку тех или иных политических процессов. Итак, ряд турецких газет (Milliyet, Mynet Haber и другие) сообщают, что в рамках программы при поддержке ЕС и ООН турецкое правительство в течение двух лет планирует очистить от мин границы с Арменией, Ираном и Азербайджаном. Это вызвало определенный ажиотаж в Ереване и, конечно, в Баку. Но по разным причинам.

В последнее время дипломаты России, Армении и Турции часто «вдруг» заявляли о возможностях восстановления дипломатических отношений между Анкарой и Ереваном и открытия границ. Азербайджан, придерживающийся тактики блокады Армении — «где это только возможно» — выступал и выступает против этого, настаивая на так называемом пакетном подходе, который увязывает все с урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Теперь сообщается, что работы по разминированию, техническую часть которых ведет компания из Южной Африки, начались с горных склонов Арарата (Агрыдаг). Отмечается, что на границах с Арменией, Азербайджаном и Ираном заложено 222 тысячи мин, так что извлечение их займет определенное время. Принципиальное значение здесь приобретают детали и нюансы.

Сначала о деталях. Первые сообщения о начале разминирования на границах Турции с Арменией и Ираном появились еще в 2014 году. Анкара была намерена потратить 52,4 млн евро. 75% суммы предоставлял ЕС, 25% — министерство Турции. Ереван в то время вел переговоры в рамках программы «Восточное партнерство». Однако в последний момент армянский президент Серж Саргсян заявил, что Армения намерена вступить в Таможенный союз. И проект по разминированию турецко-армянской границы был свернут. Поэтому нынешние сообщения о его реанимации создают многоходовую интригу с учетом того, что сегодня между Турцией и ЕС сложились напряженные отношения.

Mil.ru Разминирование

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после референдума 16 апреля, который должен осуществить переход от парламентской к президентской республике, все связи Анкары с Евросоюзом (по Эрдогану — «от «а» до «я») будут пересмотрены. Хотя Турция не хочет сворачивать с Брюсселем торгово-экономическое сотрудничество. Некоторые европейские эксперты, правда, считают, что турецкий президент после референдума вступит на путь нормализации отношений с ЕС. Но в нынешней конкретной ситуации Брюссель вряд ли будет готов финансировать проект по разминированию турецко-армянской границы. Отсюда первый вывод: если сообщения турецких СМИ не считать «уткой», то турецкая сторона решила ввести в оборот свою часть средств плюс, возможно, полученные или ожидаемые от ООН. Тогда в будущем Анкара станет разыгрывать армянскую «карту» в процессе сближения с Брюсселем.

Второй вывод: Турция перестраховывается и пытается пробиться в Армению, почти напрямую выходя через нее на Евразийский экономический союз. Недавно глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналу Regional Post — Caucasus говорил, что Москва готова содействовать переговорам Еревана и Анкары, когда они начнутся, и приветствовала бы, в частности, открытие армяно-турецкой границы. «Когда Ереван и Анкара сядут все-таки за стол переговоров, Россия будет готова оказать им самое активное содействие, — подчеркнул Лавров. — Разумеется, мы бы только приветствовали, чтобы армяно-турецкий участок внешней границы ЕАЭС был открыт для свободного перемещения людей, товаров и услуг. Это, без сомнения, пойдет на пользу региону в целом». В таком случае Турция не случайно вспомнила о возможности урегулирования отношений с Арменией и считает реальной возможность открытия границ между двумя соседними государствами.

Теперь о важных нюансах. Турция собирается разминировать участки в Ардахане, Гарсе, Игдыре, Агры и Ване — это субрегион Северо-Восточная Анатолия (особенно в илах Карс, Игдыр и Ардахан), где значительную долю населении составляют азербайджанцы. Там проживают курды, арабы, лазы, аджарцы, абхазцы, потомки кавказских горцев — черкесы. Кое-где обитают кара-папахи, родственные азербайджанцам, и туркмены. Открытие армяно-турецкой границы приведет к более интенсивному осуществлению грузоперевозок через территорию Турции, росту торговли между странами с выходом на Европу, а также интенсивному развитию турецких восточных вилайетов, приведет к изменению геополитической ситуации в регионе, причем больше в интересах Анкары, серьезно сталкивающейся с курдским сепаратизмом.

В 2013 году в Турции появились сообщения о том, что на турецко-армянской границе в районе турецкого города Игдыр были начаты подготовительные строительные работы. На наш взгляд, в сегодняшней ситуации, которая складывается на Ближнем Востоке, возможно все, в том числе и быстрое решение вопроса нормализации турецко-армянских отношений. Другое дело, как Анкара будет выстраивать отношения со своим стратегическим партнером, Баку, который настаивает на продолжение политики блокады Армении. По ощущениям, на этом направлении готовится какое-то важное решение, изменение позиций в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Furfur Восточное Закавказье

«Сотрудничество между Россией и Турцией по карабахскому урегулированию стало следствием успешного сотрудничества Москвы и Анкары по сирийскому вопросу», — заявил, к примеру, турецкий политолог, бывший депутат парламента Турции Ирфан Гюндуз, комментируя недавнее заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что «его страна сотрудничает с Россией в решении нагорно-карабахского конфликта». Кстати, Гюндуз ввел в оборот и такую тему: восстановление транспортных коммуникаций между Нахичеванью и Азербайджаном. Если это не связанные вещи, то сообщения турецких СМИ о начале разминирования границ с Арменией стоит воспринимать как обычный политический зондаж, без чего не бывает большой политики.