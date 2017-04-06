



Александр Горбаруков ИА REGNUM Узы

Бывший генеральный прокурор Украины В. Шокин, лишившийся своего поста год назад, подал исковое заявление с требованием восстановить его в должности ввиду допущенных при оформлении его отставки грубых процедурных нарушений законодательства и регламента Верховной рады. Рядовое, ничем, на первый взгляд, не примечательное событие произвело в украинском политическом классе и в информационном пространстве эффект разорвавшейся бомбы. Заявление Шокина вкупе с новостью о том, что Высший административный суд Украины принял его дело к рассмотрению, вызвало не просто широкий резонанс, а настоящий ажиотаж. Породив, ко всему прочему, ворох самых невероятных слухов и предположений относительно того, что будет, если Шокин вернется в Генпрокуратуру, и куда в таком случае уйдет нынешний «главный по прокуратуре» Ю.Луценко.

Лишенная внешней легитимности, практически брошенная на произвол судьбы западными благодетелями и покровителями «майданная» псевдогосударственность столкнулась с неразрешимой для нее проблемой. Если Шокин выиграет дело, и ВАСУ примет решение восстановить его в должности, под угрозой окажется вся управленческая конструкция, неумело, впопыхах слепленная после «майдана». Ее и без того шатало из стороны в сторону со все нарастающей амплитудой. Теперь же ситуация может приобрести без преувеличения угрожающий характер. Угроза выглядит еще более страшной из-за того, что собственно правовых оснований для того, чтобы рассчитывать на успех, у бывшего генпрокурора более чем достаточно. Это знает он сам, это понимают в органах государственной власти, которые выступят в роли ответчиков по его иску, — в парламенте и у президента. Отдают себе там отчет и в том, что уже само по себе судебное разбирательство по иску бывшего генпрокурора способно при определенных обстоятельствах обрушить всю систему власти, с таким старанием поддерживаемую в настоящий момент на плаву.

UTR — TV channel Виктор Шокин

Дополнительную пикантность ситуации придает тот факт, что «уходили» Шокина с помпой. Против него была развернута целая спецоперация. Такой себе кадровый «мини-майдан» с шельмованием в СМИ, проплаченными акциями «активистов» под окнами Генеральной прокуратуры, прочими штучками из арсенала «демократической улицы». Решающее слово сказал Дж. Байден, в то время — вице-президент США. Именно его звонок П. Порошенко с жестким требованием уволить Шокина стал последней каплей, переполнившей чашу антишокинского «веселья». Пару месяцев спустя в одном из интервью Байден откровенно признал, что поставил вопрос увольнения неугодного ему генпрокурора в прямую зависимость от выделения Украине очередного транша МВФ в 1 млрд. долларов. «Я сказал ему: Петр, пока Шокин остается на своем месте, вы не получите тот миллиард, который так ждете», — с завидной прямотой и почти детской непосредственностью делился воспоминаниями чиновник.

Причин, по которым Шокин стал ему так немил, Байден раскрывать не стал. Злые языки в Киеве утверждали, что дело было в сугубо личной неприязни. Американскому папе стало до боли обидно за сына. Именно по распоряжению Шокина Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении компании «Burisma Group» Николая Злочевского, министра в правительстве Н.Азарова. В составе Совета директоров компании по странному стечению обстоятельств состоит Байден-младший — Хантер. 12 января 2017 г. дело было закрыто, пару дней спустя, меньше чем за неделю до инаугурации Д. Трампа, Байден-старший вдруг ни с того ни с сего наведался в Киев. Зачем да почему — так и осталось тайной за семью замками. Версия, согласно которой в данном случае он действовал не столько как вице-президент, сколько как счастливый отец, осталась главной.

Источники в прокурорских кругах в один голос утверждают, что там бы приняли Шокина с распростертыми объятиями. Год, проведенный под руководством Ю. Луценко, запомнится сотрудникам прокуратуры на всю оставшуюся жизнь. Так отвратительно, с таким низким КПД, с таким шлейфом скандалов и чрезвычайных происшествий украинская прокуратура еще не работала. Уровень профессионализма упал до катастрофически низкой отметки. Ведомственная коррупция расцвела пышным цветом. Системность в работе отсутствует. Реальных результатов практически нет. Удивляться тут, в общем, нечему. С приходом на должность генерального прокурора «майданного комиссара» Луценко ведомство перешло в режим ручного управления, превратившись в инструмент политических разборок и наращивания политического авторитета самого первого руководителя. О глубоком кризисе прокуратуры сегодня в Украине не говорит только ленивый. Что в этой связи делать, никому неведомо. Был бы на своем месте Байден, он бы подсказал. Но его уже нет, и Порошенко придется принимать решение самостоятельно.

ВАДИМ ЧУПРИНА Юрий Луценко

Шансы на получение судебного решения о восстановлении его в должности генерального прокурора у Шокина определенно есть. Среди прочего, у него в руках имеется не убиенный аргумент. Голосование по вопросу его отставки в Раде было проведено с грубейшими нарушениями регламента: имело место «кнопкодавство» — голосование за отсутствующего депутата, и этот факт зафиксирован документально. Рассмотрение дела в Высшем административном суде Украины начинается 10 апреля. В Киеве многие с нетерпением ждут большой забавы. И она, судя по всему, будет.

…Пока большинство отечественных политиков, политологов, экспертов, журналистов спорят о том, удастся ли Шокину во второй раз войти в ту же воду, и куда в таком случае перейдет на работу Луценко, один из умудренных опытом наблюдателей высказал, на первый взгляд, парадоксальную мысль. «Если Шокин восстановится, — заявил он, — следом за ним выстроится огромная очередь чиновников, отправленных в отставку после «майдана» и желающих вернуться. Система государственной власти такой перегрузки просто не выдержит. Особенно, если в эту очередь, вдруг решат встать еще и Николай Азаров с Виктором Януковичем».