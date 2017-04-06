Зять-на-все-руки, принц-куда-пошлют — это лишь немногие из эпитетов, которыми наградили зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера западные СМИ. Но Джаред — не объект, он субъект, который, судя по всему, метит очень высоко в новом кабинете.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и партийная критика

«Почему бы нам просто не сшить ему красную накидку, не облачить его в синее трико, не прикрепить стилизованную букву «S» к груди и не покончить с этим? SuperJared идет на взлет…» — пишет New York Times.

В очередной раз подняв брови по поводу абсолютно явного примера непотизма в кабинете Трампа, американские журналисты принялись освещать его поездку в Ирак 3 апреля. «Кушнер женат на дочери Трампа Иванке и не имеет ни дипломатического, ни военного, ни внешнеполитического опыта. Тем не менее, пишет Washington Post, на него возложена задача стать посредником на Ближнем Востоке, и его поездка в Ирак знаменует собой фактическое вступление в должность теневого дипломата». Примечательно, что госсекретарь Рекс Тиллерсон, которого критикуют за то, что он избегает прессы, еще не посетил Ирак. Почему же Кушнер действует в качестве эмиссара США вместо госсекретаря Рекса Тиллерсона?

«Джаред Кушнер приземлился в Ираке 3 апреля. Американские военные помогают там иракским силам в борьбе за возвращение города Мосул, которые отбивают его у ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Было непонятно, чего хочет от поездки сам Кушнер. Известно, что старший советник Трампа был приглашен Джоном Ф. Данфордом — председателем Объединенного комитета начальников штабов», — пишет New York Times.

Lori Berkowitz Джаред Кушнер. 2008

Капитан Грег Хикс заявил, что военные прибыли в Ирак для встреч, в том числе с представителями коалиции, в сопровождении Кушнера и генерала Томаса П. Боссерта — советника президента по вопросам внутренней безопасности. «Кушнеру и Боссерту было предложено сопровождать их для получения обновленной информации о состоянии кампании против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии», — сказал капитан Хикс в интервью журналистам. «Кушнер прибыл от имени президента, чтобы выразить поддержку и приверженность президента правительству Ирака и персоналу США, который в настоящее время участвует в кампании против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил капитан Хикс.

На недавнем брифинге для прессы в Белом доме журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Шона Спайсера: «Почему в Ирак поехал Кушнер, а не государственный секретарь?» Спайсер сказал, что «это не бинарный выбор», подчеркнув, что Кушнер был не единственным, кто поехал в Ирак.

Известно, что Трамп неоднократно просил Кушнера стать посланником к иностранным лидерам, порой создавая конкуренцию структуре, которой руководит госсекретарь Рекс Тиллерсон. Кушнер, например, сыграл свою роль в отношениях с Мексикой, чьи правительственные чиновники выражали озабоченность по поводу замечаний Трампа о торговой политике и знаменитой клятвы построить стену на границе. Он курирует отношения с Канадой. Кроме того, Кушнер создал Управление американских инноваций, цель которого — использовать идеи из делового мира для улучшения управления.

«Теневой госсекретарь», так Washington Post назвала Джареда Кушнера — и это было еще задолго до того, как 3 апреля он отправился в Ирак — фактически задвигая госсекретаря Рекса Тиллерсона на вторые роли на театре американской внешней политики.

Перечень задач Кушнера отличается от «списка Тиллерсона», он содержит и такую сверхзадачу, как перемирие между израильтянами и палестинцами. Джаред — еврей-ортодокс. «Если ты не сможешь создать мир на Ближнем Востоке, никто не сможет этого сделать», — сказал Трамп 36-летнему зятю со сцены во время инаугурационной вечеринки. На встрече Бенджамина Нетаньяху и Дональда Трампа президент Израиля признался, что знает Кушнера много лет. «Он всегда был таким высоким, сколько я его помню», — пошутил президент.

Но, похоже, точная стратегия, если она вообще существует, держится в тайне. Как признался Генри Киссинджер, неофициальный советник Кушнера и администрации Трампа, в интервью Politico: «Мне непонятно, каким образом он отвечает за это, отвечает ли он за все это под наблюдением Белого дома, или он сам должен стать фактическим переговорщиком. И непонятно, о чем будет идти речь».

Похоже, Трамп решил в своем стиле отбросить детали и просто оставить все на усмотрение Кушнера. «Он решит все эти моменты, когда не будет занят новым Управлением американских инноваций… Он просто сделает все сам. Пресса уже устала от подсчета задач, сваливаемых на тарелку Кушнера. Но уже не смешно. Это отражает некоторые из самых тревожных черт Трампа как президента…» — пишет New York Times.

Трамп подтолкнул Кушнера возглавить Управление американских инноваций (OAI), а также на решение проблем опийной зависимости и проблем ветеранов. Недавно Кушнер также посетил Капитолийский холм и встретился с сенаторами по поводу реформы уголовного правосудия.

Max Goldberg Джаред Кушнер с семьёй Трампов. 2016

«Трамп продолжает раздувать портфель Кушнера, вызывая крайнее недовольство в ключевых министерствах, и это признак того, что он не знает, как работает правительство», — сказал бывший сотрудник администрации Буша, который лично знает Кушнера, в интервью NYT. «У нас [до сих пор] нет заместителя госсекретаря, — говорит чиновник. — Нет заместителя министра обороны». Он отметил и ряд других вакантных должностей, настаивая на том, что эти пробелы не могут быть списаны на какое-то благородное желание сократить правительство, и это в значительной степени препятствуют любому содержательному завершению [инициатив]. Какие бы смелые идеи ни выдвигал Кушнер, Трамп просто думает: «О, да, Джаред отвечает за это». За что? Чем он руководит? Нам необходима бюрократическая инфраструктура», — пишет NYT.

«Отношение к Кушнеру иллюстрирует необычайную важность, которую он придает лояльности… Кушнер — также пример того, насколько Трамп ценит свежий взгляд людей извне (что вполне разумно) и абсолютно превозносит их… Администрация укомплектована таким образом, что в ней кишит наивность, и это проявляется в неудачном сочетании исполнительных распоряжений и в неудавшейся попытке отменить Obamacare.

Таков магический подход Трампа. Кажется, президент думает, что определенные люди не подвластны законам гравитации, и предоставляет Кушнеру место рядом с собой в пантеоне. Он постоянно говорит нам, что может предсказывать будущее, и продолжает твердить, что Кушнер может сделать больше, чем даже самые опытные и блестящие работники Белого дома прошлых лет. И Кушнер, похоже, его поправлять не собирается», — пишет NYT.

«Слишком много взвалили на молодого парня, — говорит Ян Бреммер, президент международной политической консалтинговой фирмы Eurasia Group в интервью изданию The Hill. «Это большие проблемы с широким диапазоном потенциальных результатов, и есть вопрос — сможет ли он справиться с этим. У него нет опыта, хоть он и умный парень и быстро учится, и в доверительных отношениях с президентом».

Должностные лица Белого дома отвергают разговоры о том, что неопытность Кушнера в международных делах — недостаток. «Джаред Кушнер — невероятно умный, доверенный наперсник президента, — сказал один из представителей Белого дома. — Единственные, кто встревожен, — это бывший истеблишмент, который хочет защитить достижения своих 16 лет (гибельной ближневосточной политики) от всех, кто не связан с их взглядами». Примечательно, что его «русские связи» ФБР также собирается проверить. Недавно издание Politico написало, что в декабре он встречался с послом России в США.

«Он перегружен, и сочетание перегрузки и неопытности вызывает тревогу», — сказал Дов Закейм, заместитель министра обороны бывшего президента Джорджа Буша. Сторонники Трампа не беспокоятся, называя работу Кушнера в президентской кампании его первым «набегом»…

Кушнер также играет ведущую роль в подготовке скорой встречи Трампа с китайским президентом Си Цзиньпином в Мар-а-Лаго — президентском клубе в Палм-Бич во Флориде — 6 апреля. Эта неформальная встреча — дело рук двух людей: посла Китая в Вашингтоне и зятя Трампа. По словам нескольких официальных лиц, информированных об их взаимоотношениях, посол Китая Цуй Тянькай очень тесно взаимодействовал с Кушнером. Они договорились о клубе Мар-а-Лаго, как о месте встречи, а посол даже отправил Кушнеру проекты совместного заявления двух лидеров.

Центральная роль Кушнера отражает не только характер этой первой встречи между Трампом и Си, но и более широкие отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Это личностная и грубая стратегия, которая несет в себе значительные риски, считают эксперты, учитывая экономические вопросы и вопросы безопасности, которые уже разделяют страны», — пишет New York Times.

Примечательно, что хотя китайские официальные лица признали Трампа неоднозначной фигурой, склонной к подстрекательским заявлениям, они пришли к одному четкому мнению: зять Трампа — человек, которого следует знать. Начало отношений новой администрации США и Китая, не без помощи Кушнера, совпало с маргинализацией самого окружения Трампа. Китай с симпатией относится к династическим связям. Си и сам «принц»: его отец Си Чжунсунь был крупной фигурой в Коммунистической партии. «Со времен Киссинджера китайцы жаждали доступа к Белому дому», — говорит Эван С. Медейрос, старший советник по Азии в администрации Обамы. «Доступ к семье президента или к кому-то, кого они видят в качестве «принца», — это еще лучше».

Бывшие американские официальные лица и китайские эксперты предупреждают, что китайцы более тщательно подготовились к этому визиту, чем Белый дом… «Китай либо решит помочь нам с Северной Кореей, либо нет», — сказал Трамп в интервью Financial Times 2 апреля.

Рекс Тиллерсон, похоже, превратился в номинального госсекретаря, хотя помощники Белого дома заявили, что Тиллерсон все еще играет ведущую роль во всех вопросах внешней политики. На вторых ролях или слугой двух господ американский госсекретарь быть явно не привык: «Я не хотел этой работы, — сказал Тиллерсон в одном из интервью в середине марта. «Моя жена сказала мне, что я должен это сделать».