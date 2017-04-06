



Military.com Оружие массового поражения

Как только международное сообщество и в частности США оказываются отвлечены на какие-то проблемы, сирийский «режим» считает, что может добиться военных успехов с помощью химического оружия, пишет Ребекка Херсман в статье для The Foreign Policy.

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Автор отмечает, что можно долго обсуждать, что могло быть сделано прежде, однако намного важнее действовать сейчас. Необходимо ожидать, что эти атаки продолжатся, что они будут нарастать до тех пор, пока международное сообщество не выступит против защитника сирийского режима — России. Тогда, возможно, использование химического оружия на время прекратится.

США должны продвигать свои шаги в Совете Безопасности ООН и привлечь Россию к ответственности за защиту «военных преступлений» Асада. Администрация Трампа должна настоять на немедленном проведении расследования для сбора физических доказательств, опроса очевидцев и пострадавших, а также сохранению всех свидетельств этого преступления.

Российская теория, согласно которой трагедия стала результатом попадания в склад мятежников, в котором хранилось химическое оружие, бомбы, подчеркивает автор, крайне неубедительна. Её можно тем не менее довольно быстро подтвердить или опровергнуть в рамках расследования.

Более того, международное сообщество должно потребовать прекращения полетов сирийской авиации, особенно, вертолетов, которые прежде, как предполагается, использовались для доставки химического оружия. Должны быть введены санкции против сирийских правительства, частных и юридических лиц, причастных к этим преступлениям на том или ином уровне. США сделали первый шаг, введя запретительные меры против 18 высокопоставленных официальных лиц Сирии. Необходимо продолжать эту работу и призвать к подобным шагам и другие страны. Наконец, международное сообщество должно ввести картотеку свидетельств и жертв, чтобы совершенные преступления были задокументированы, а свидетельства сохранены в надежде на то, что однажды правосудие сможет свершиться.

Помимо проблемы Северной Кореи, стремящейся обзавестись ядерным оружием, Дональд Трамп унаследовал и катастрофическую войну в Сирии, в которой, «похоже, нет пределов жестокости и военным преступлениям». Мало обвинять и показывать пальцем, заключает автор, для предотвращения использования химического оружия необходима работа, упорство, а главное — лидерство.

Abkhazian Network News Agency Танк сирийской правительственной армии

Напомним, информация о применении химического оружия в провинции Идлиб поступила от так называемой мониторинговой организации «Сирийский наблюдательный пункт по правам человека», штаб-квартира которой находится в Лондоне. После сообщения о предположительной химатаке эта же оппозиционная Дамаску организация сообщила о том, российская или сирийская авиация якобы нанесла удары по больнице, в которой оказывалась помощь пострадавшим от отравления ядовитыми веществами.

Как сообщает служба новостей ООН, в связи с произошедшей трагедией было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Накануне Великобритания, США и Франция представили проект резолюции, в котором они призывали провести расследование трагического инцидента. Тем не менее документ на голосование вынесен не был, поскольку представители России и Китая заявили, что необходимости в такой резолюции нет.

Перед заседанием Совбеза к его членам с докладом обратился помощник генсека ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Ким Вон Су. По его словам, информация о трагедии все еще продолжает поступать, тогда как на данный момент каких-либо точных и окончательных данных у международной организации нет. Он также добавил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) уже приступила к сбору и анализу информации и готова направить на место группу экспертов.

Freedom House Боевики

В свою очередь, представители Лондона и Вашингтона решительным образом осудили химическую атаку и обвинили в случившемся «режим Асада», призвав Москву не покрывать преступления, в результате которых гибнут дети.

«Все, что нам известно, позволяет сделать вывод о том, что в ходе вчерашнего нападения химическое оружие было использовано режимом Асада», — указала Никки Хейли, постоянный представитель США. «Мы знаем, что ранее Асад уже применял такое оружие против сирийцев. Это было подтверждено независимой группой следователей».

Со своей стороны, заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Владимир Сафронков подчеркнул, что Россия придерживается четкой и однозначной позиции о недопущении использования химического оружия. Российский дипломат призвал ОЗХО отказаться от практики «дистанционных следственных действий».