



Иван Шилов ИА REGNUM Бойцы пешмерги

На днях Джаред Кушнер, зять и старший советник президента Дональда Трампа, совершил свой первый вояж на Ближний Восток. Он сопровождал председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда. Накануне высокопоставленный представитель Белого Дома сообщил, что Кушнер «встретится с иракскими лидерами и высокопоставленными американскими советниками, а также посетит американские войска на местах, чтобы получить последнюю информацию» о статусе борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Одновременно ему вменялось в обязанности «получение последней информации» как в Ираке, так и в регионе в целом, поскольку он выполняет «роль ведущего дипломата страны, консультируя своего тестя по вопросам, связанным с Канадой, Мексикой и Ближним Востоком» (кстати, Кушнеру также поручили заняться подготовкой палестино-израильского мирного соглашения).

Согласно сведениям, предоставленным прессе компетентными американскими источниками, зять Трампа должен был на месте проверить некоторые детали представленного Пентагоном плана борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на иракском направлении, где продолжается битва за освобождение Мосула. По мнению израильского издания Maariv, речь идет о зондировании ситуации с целью проверить возможность либо широкого выхода на урегулирование кризисов на Ближнем Востоке, либо использовать в отношении некоторых государств, в частности Ирака, тактику двухсторонних «сделок».Отметим и то, что подключение Кушнера к проблематике региона объясняется тем обстоятельством, что Пентагон предлагает сценарии только военного характера, тогда как в последние годы на Ближнем Востоке произошли драматические геополитические изменения, которые президенту Трампу необходимо будет учитывать при формировании новой карты американских стратегических интересов. Они подразделяются на две части — широкие и узкие. Широкие интересы при этом на определенном этапе могут вытесняться узкими специальными интересами и наоборот. Диагностика ситуации с учетом таких моментов может определить комбинированный процесс как двусторонних переговоров, так и переход к созданию формальных и неформальных военно-политических альянсов на Ближнем Востоке.

Spesh531, TUBS Иракский Курдистан

В первую очередь, необходимо оценить нынешнее состояние ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Принимая недавно в Анкаре своего американского коллегу Рекса Тиллерсона глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу задал ему вопрос, «почему мы, 68 стран, и НАТО, не можем победить террористическую организацию численностью в 10−20 тысяч человек», и призвал западных союзников «сначала разобраться с самими собой». Это первое. Второе. Поступающая изнутри ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) информация позволяет говорить о том, что джихадисты начали менять идеологию. Стал набирать силу такфиризм-джихадизм, который побеждает и предусматривает создание глобального джихадистского альянса. Если это соответствует действительности, то ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пользуясь разобщенностью государств, вступивших с ним по разным причинам в борьбу, стал выносить географию своих действий за пределы Ирака и Сирии. В свою очередь, это предполагает наличие огромных усилий и сотрудничества всех вовлеченных стран для коллективного урегулирования существующих и возникающих новых кризисов на Ближнем Востоке.

Парадокс как раз в том, что поддержанная Западом и некоторыми странами региона так называемая арабская весна положила начало процессу фрагментации стран региона, в то время как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), провозгласив халифат, лишь ускорило этот процесс. Более того, в регионе четко обозначили себя и другие силы, которые во фрагментации усматривают чуть ли не главное средство, позволяющее выйти из сложной ситуации. Не случайно появление в Ираке Кушнера хронологически совпало с моментом, когда Объединенная делегация «Демократической партии Курдистана» (ДПК) и «Патриотического союза Курдистана» (ПСК) провели встречу с исламскими партиями Курдистана для обсуждения вопроса о проведении референдума о независимости. В этой связи член политбюро ДПК Рож Нури Шавейс заявил, что референдум является «важным приоритетом для нынешней ситуации, которую переживает наша нация», имея в виду независимость Иракского Курдистана. Это решение было поддержано президентом Курдистана Масудом Барзани. Он дал согласие на формирование совместной делегации для переговоров с Багдадом.

Одновременно представители других меньшинств, проживающих в том же районе Ирака, выступили с требованием провести референдум по определению будущего «спорных районов». Иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади обвинил Эрбиль в том, что он якобы таким образом «пытается отвлечь внимание от военных побед иракских сил в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от администрации иракской провинции Киркук отказаться от использования флагов курдской автономии Северного Ирака, пригрозив, что в противном случае местным властям придется «дорого заплатить». По его словам, «мы в Турции не согласны с тем, что Киркук принадлежит курдам. Киркук принадлежит туркманам, арабам и курдам, всем вместе». Одновременно Генштаб ВС Турции заявил, что будет препятствовать созданию в Сирии новых территориальных образований.

Kurdishstruggle Спецназ курдов

Но как бы то ни было, развитие событий в регионе свидетельствует о том, что ближневосточные кризисы возобновляются в разной форме и с разными сюжетами. На Ближнем Востоке начинается новый исторический этап. Поэтому остается только ждать публичную оценку ситуации со стороны Кушнера, из которой станет ясно, с кем и как он намерен действовать в этом регионе дальше, выберет ли он рамки комплексного регионального урегулирования или пойдет дальше на обострение и создание новых очагов конфронтации.