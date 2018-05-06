



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Рождение НАТО

Западная Европа веками пребывает в поисках единой армии. Враждующие между собой центры средиземноморского капитализма едва ли могли объединиться. Хотя иногда это удавалось, если обратиться к войнам Рима и Карфагена (264−146 годах до н. э.), или же крестовым походам XI — XV веков под предводительством римского папы и лояльных ему королей. Потом настал черед Габсбургов и Бурбонов, на смену которым пришёл Бонапарт, отправившись в московский поход уже с многонациональной армией. Но и он потерпел крах — никто не мог совладать с военной доблестью Российской империи, на помощь которой пришла суровая зима и необъятная протяженность территории. XX столетие не стало исключением из правил. Ради приумножения власти кайзеровская Германия, а вслед за ней и гитлеровский Третий Рейх ввергли Европу в разрушительные мировые войны, по итогам которых страны-участницы конфликта вынужденно пошли на военный союз.

Правда, под владычеством США, а не Германии, которая играла роль таранной силы. После 1945 года военную политику Старого Света определял уже американский капитал, который стремился вовлечь в свою орбиту колониальные метрополии. В марте 1948 года с его подачи Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция подписывают Брюссельский договор о создании «Западноевропейского союза», а уже в апреле — запускается «план Маршалла». Так безопасность разменивается на деньги.

Президент США Трумэн подписывает Североатлантический договор. 4 апреля 1949

Деваться некуда: антиколониальные восстания от Гибралтара до Индокитая ослабили Лондон и Париж. Элита западного берега Атлантики не упускает шансов укрепить свои позиции. 4 апреля 1949 года новый баланс сил оформляется на бумаге — представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции подписывают в Вашингтоне Североатлантический договор, передававший США главенство над Западной Европой. Французы негодовали. Дело дошло до того, что в октябре 1950 года премьер-министр Франции Рене Плевен выступил с планом создания наднациональной европейской армии в составе Европейского оборонительного сообщества, который предполагал союз с провозглашенным в мае 1949 года правительством ФРГ, Италией и странами Бенилюкса. Однако американцы не дают этой инициативе состояться. Тем более что о роли Пентагона в документе французы предпочли умолчать. Поэтому и Британия отказалась от проекта Плевена — со «старшим братом» приходилось считаться.

U.S. State Department Страница Североатлантического договора

Париж будет долго мстить Лондону и Вашингтону за саботаж. В 1963 году влиятельный соратник Плевена президент Шарль де Голль заблокирует вступление Великобритании в «общий рынок» ЕЭС, в феврале 1966 года он выведет Францию из военной организации НАТО, а в 1967 — вновь ответит отказом на просьбу Лондона об интеграции. Североатлантический альянс с самого начала своего существования не был монолитной структурой. И генерал де Голль говорил о проблемах открыто: «Включение Великобритании в ЕС приведет к образованию колоссального трансатлантического блока под американским контролем и влиянием, он попросту поглотит европейское сообщество. Это противоречит изначальной идее Франции — создать чисто европейскую конструкцию». Эти слова будут произнесены в 1963 году.

Шарль де Голль

А пока на дворе 1949 год. Советская дипломатия вынуждена реагировать на усиление американского военного присутствия в Западной и Центральной Европе. В октябре, спустя пять месяцев после провозглашения ФРГ, Москва помогает разделенному немецкому народу образовать Германскую Демократическую Республику. Справедливости ради напомним, что действия советского руководства во главе с Иосифом Сталиным до самого конца были направлены на сохранение единого немецкого государства. Не случайно 10 марта 1952 года МИД СССР обратится к западным правительствам с нотой по Берлину, в которой предложит объединить Германию на условиях её внеблочного статуса. Эффект был сильный. 14 марта премьер-министр ГДР Отто Гротеволь откликнулся на ноту, что привело в ярость президента США Гарри Трумэна, который усматривал в разделенной Германии возможности для стратегического контроля над Европой. Пройдёт ещё много лет, прежде чем Генри Киссинджер напишет свою «Дипломатию» (1994 год), в которой Сталин будет именоваться не иначе, как «русский Ришелье».

Логика Москвы была безупречной. 18 февраля 1952 года Трумэн и его окружение принимают в НАТО Турцию и Грецию. То есть Сталин играл на опережение, пытаясь предотвратить вступление ФРГ в альянс. И он победил. 5 марта 1953 года советский лидер уйдёт из жизни при странных обстоятельствах, а в 1955 году никто уже не помешает президенту Дуайту Эйзенхауэру интегрировать западногерманское правительство в военный блок. Поэтому очевидно, что именно членство ФРГ в НАТО вынудило Москву создать Организацию Варшавского договора, которая просуществовала вплоть до предательского (по отношению к советскому народу) объединения Германии усилиями Михаила Горбачева и его окружения.

Ahecwebdds.carlisle.army.mil Бундесвер — главная ударная сила НАТО в Европе. 1960

В настоящее время НАТО представляет собой блок из 28 стран, куда после развала Советского Союза вошли Польша (1999 г.), Чехия (1999 г.), Венгрия (1999 г.), Болгария (2004 г.), Словения (2004 г.), Словакия (2004 г.), Румыния (2004 г.), Латвия (2004 г.), Литва (2004 г.), Эстония (2004 г.), Албания (2009 г.) и Хорватия (2009 г.). Речь идёт не просто о совместном военном строительстве, которое осуществляется странами-участницами, но и о координации между спецслужбами. История самой натовской разведки берёт своё начало в 1940 году, когда по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля было создано Управление специальных операций (УСО — Special Operations Executive, SOE), которое занималось подготовками диверсий на случай «советского вторжения» в Западную Европу. Опыт и наработки УСО в годы Второй мировой войны легли в основу работы современных разведслужб стран НАТО, о чем прямо заявлял командующий силами альянса в Северной Европе (1979 — 1982 гг.) сэр Энтони Фаррар-Хокли. А в августе 1990 года существование секретных разведок в странах НАТО официально признал премьер-министр Италии Джулио Андреотти. Так что «сети Гладио» — не вымысел конспирологов, а политическая реальность. Чем раньше мы начнем это учитывать, тем лучше.