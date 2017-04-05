



Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Меркель

Несмотря на требования нового главы Белого дома Дональда Трампа и «тревожные шаги» России, европейские страны — члены НАТО не собираются выполнять свои обязательства перед блоком и увеличивать объемы финансирования альянса до 2% ВВП, пишет Марк Томсон в статье для The Strategist.

По данным телеканала Fox News, президент Дональд Трамп передал канцлеру Германии Ангеле Меркель чек на $274 млрд на погашение неуплаченных взносов в НАТО. И хотя официальные лица США и ФРГ отмечают, что это не так, сложно забыть сообщение Трампа в Twitter, в котором он заявил, что «Германия должна огромные суммы денег НАТО», тогда как «США должны получить больше средств за мощную и очень дорогую защиту, которую они представляют ФРГ!»

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На фоне этих высказываний правомерным оказывается вопрос о том, какую в действительности ношу берут на себя США от лица своих союзников. По последним данным альянса, лишь четыре из 26 стран — членов блока направляли 2% своего ВВП на нужды НАТО — Греция, Эстония, Польша и Соединенное Королевство. Тем не менее Международный институт стратегических исследований (International Institute of Strategic Studies) (МИСС) отмечает, что только две страны — Эстония и Греция — смогли выполнить это требование. Что же касается крупных стран, таких как Франция, Германия, Голландия, Италия и Испания, все они не смогли выделить обговоренный объем средств.

Defense.gov Встреча министров стран НАТО

В действительности же ситуация может оказаться еще более плачевной. МИСС приводит определение затрат НАТО, включающее в себя затраты, в частности, на пенсии, которые могут составлять значительную часть общего бюджета некоторых стран. Например, эксперты обращают внимание на то, что выплаты пенсий составляют 33% оборонных расходов Бельгии, 24% — Франции и 17% — Германии.

Независимо от того, включать пенсии или нет, очевидно, что ни одно европейское государство — член НАТО и близко не подходит к отметке 3,6% ВВП, направляемых на оборону, как в случае с США. Хотя ряд европейских экспертов и ссылается на то, что США взяли на себя ответственность не только за безопасность Европы, но и Азии, поэтому логично, что европейские члены НАТО будут тратить меньше. Однако, подчеркивает автор, эти заявления являются лишь признанием того, что Европа по-нахлебнически пользуется работами США в Азии, где у европейских государств экономические интересы. В частности, экспорт ЕС в Китай, Японию и Южную Корею превысил сумму $290 млрд в 2016 году, тогда как экспорт в США составил лишь $221 млрд.

Требования Трампа и действия России привели к планам увеличить на $50 млрд расходы на оборону Западной Европы в 2019 году. Такие цифры внушают оптимизм, пока не начнешь проверять факты. Если учесть, что дополнительные $50 млрд используются для линейного увеличения расходов в течение трех лет до 2019 года, в 2019 году можно надеяться на 10-процентное увеличение расходов членов НАТО без США по сравнению с показателями 2016 года. Однако, по прогнозам МВФ, ВВП ЕС вырастет на 5,3% за тот же период, при том что инфляция составит 4,7%. Таким образом, это увеличение расходов позволит европейским странам — членам НАТО остаться на нынешнем среднем уровне в 1,46% от ВВП.

Некоторые страны принимают меры по повышению своей обороноспособности. Так, Швеция возвращается к обязательной военной службе. Однако пока неясно, пойдут ли страны Европы на необходимые жертвы для значительного повышения затрат на оборону. В этом смысле большой интерес для исследования представляет собой Германия.

После встречи с Трампом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть план достижения отметки в 2% ВВП к 2024 году, что будет соответствовать условиям соглашения членов блока от 2014 года. В очередной раз цифры не сходятся. Германия повысила расходы на оборону с €34,9 млрд в 2016 году до €36,6 млрд в 2017 году, а также недавно заявила о планах достижения отметки в €38,5 млрд в 2018 году. Однако, по оценкам МВФ ВВП ФРГ, в результате такого увеличения доля Берлина увеличится лишь на несколько сотых процента: с 1,11% до 1,17% в 2018 году. Даже в 2021 году с бюджетом €42,3 млрд эта доля составит 1,18%.

The White House Дональд Трамп и Ангела Меркель

Поэтому достижение отметки в 2% ВВП к 2024 году потребуют крайне значительных повышений в период с 2021 по 2024 год. И глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль согласен с этим. В конце марта он заявил, что «считать, что Германия увеличит свои расходы на оборону с €35 млрд до €70 млрд, нереалистично».

Повсюду в крупных странах Европы ситуация неоднозначная. Италия и Испания переживают не лучше времена, и их затраты на оборону стремятся вниз на протяжении доброй части десятилетия. Великобритания пока держится на отметке в 2%, но только если считать пенсии. Тем не менее в условиях возможного сокращения бюджета есть вероятность сокращения и их. Планы Франции непонятны, однако глава Минобороны страны и призвал повысить расходы с €32,7млрд в 2017 году до €43,5 млрд в 2022, что приведет к повышению расходов с 1,5% ВВП до 1,6%. Если же включать в эти цифры пенсии, то — с 1,8% по 2,0%.

Таким образом, несмотря на серьезные шаги, по-прежнему нет признаков того, что европейские страны — члены НАТО смогут удовлетворить требования Дональда Трампа. Быть может, они считают, что глава Белого дома блефует, в чем автор сомневается.