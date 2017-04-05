



Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Подписания контракта на строительство АЭС с Египтом мы ждем уже два года, но переговоры идут непросто. Нет никакого неприятия или «скрытого саботажа», это просто дань арабским традициям, по которым каждая сделка начинается с торга, а большая сделка — с большого торга. Мы уже устали ждать, стали посматривать на этот процесс вскользь, но юристы Росатома продолжали свою непростую работу. И вот теперь, судя по всему, момент настает. И очень приятно, что есть у нас серьезные, основательные сайты, которые отслеживают новости, незаметные для больших, федеральных СМИ.

Летом 2017 года Россия и Египет торжественно подпишут контракт на строительство атомной электростанции (АЭС) в районе Эл-Дабаа. Об этом 22 марта 2017 года сообщают египетские СМИ со ссылкой на представителей правительства Египта. Предполагается, что пакет контрактов с Россией и Росатомом в частности будет подписан в июне 2017 года. После того, как Госсовет Египта утвердил контракт, администрация президента страны Абдул-Фаттаха Халил Ас-Сиси начала подготовку к торжественному подписанию.

Кроме того, обе стороны завершают согласование оставшихся 2-х контрактов из 4 по строительству АЭС. В настоящее время в частности обсуждаются механизмы поставки запчастей для АЭС и взаимодействия с отработанным топливом (строительство резервуаров, стоимость утилизации и ее сроки). Россия и Египет в ноябре 2015 года подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе Эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита.

Россия для строительства АЭС предоставит Египту экспортный кредит в размере 25 млрд долларов США. Египет будет пользоваться кредитом с 2016 по 2028 год, выплачивать кредит страна будет в течение 22 лет в 43 транша. Выделенный кредит покроет 85% расходов на постройку АЭС, которая будет располагаться в районе Эл-Дабаа и будет состоять из 4 энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый. В качестве эталона для АЭС в Эл-Дабаа станут 1-ый и 2-ой энергоблоки Нововоронежской АЭС-2. Особенностью АЭС Эл-Дабаа будет то, что впервые в мире атомные энергоблоки большой мощности будут совмещены с установками для опреснения морской воды. Постройку АЭС планируется закончить к 2022 году.

Источник: Neftegaz.ru

25 миллиардов кредита, 22 года на погашение — и вот уже можно с легкостью предсказать, как в неожиданно дружном дуэте сольются голоса критиков из патриотического и либерального лагерей. «Вот потому мы одними ежами и питаемся!!!», «Проклятый расхититель всенародной собственности!!!», «А где дешевые кредиты для собственной промышленности!!!». Ну, и так далее.

А теперь давайте без эмоций — в энергетике они редко бывают полезны. Начнем по порядку, без суетливости и перескакиваний из одного аспекта этой замечательной новости в другой.

Зачем и почему Египту вообще потребовалась АЭС, да еще и такой серьезной мощности? Эл-Дабаа — городок со смешным для Египта количеством горожан (18−19 тысяч человек), который известен только тем, что в нем расположен международный аэропорт, популярный у чартерных и грузовых авиакомпаний. Куда им, простите, 4,8 ГВт мощности, которые будут выдавать на-гора 4 наших реактора ВВЭР-1200? Эл-Дабаа, если отказаться от египетских названий (ну, вот не просто понять, что такое «мухафаза») — один из райцентров Матрухской области (если кому-то нравится — мухафазы Матрух), которая занимает более 20% территории Египта (166,5 тыс. кв. км), а население в ней всего 320 тысяч человек или 1,94 человека на квадратный километр. Якутия по-египетски, грубо говоря. И это — побережье Средиземного моря, между прочим — со всеми перспективами для туризма. Почему так? Да потому, что провинция Матрух — это часть Ливийской пустыни, и ничего там нет, кроме солончаков и песков. Плотность населения в провинциях, расположенных вдоль Нила превышает местную в десятки раз, поэтому интерес Египта понятен: сделать привлекательной эту территорию, хоть чуточку уменьшить скученность населения остальных своих районов.

Если приметили — в новости коротенько упоминаются и заводы по опреснению морской воды, что для Египта крайне важно. Как египтяне ею распорядятся, СМИ пока молчат, что вполне позволяет нам — из чистого любопытства, конечно — пристальнее всмотреться в географическую карту Матруха. И видим мы там впадину Каттара площадью в 19,5 тыс. кв. км и с населением аж в 300 человек. Жуть полная — 25 мм осадков в год, + 36 летом и + 6 зимой, до 130 метров ниже уровня моря, известняковые обрывы по краям и солончаки на дне. И — менее 80 км от Эд-Дабаа. И — неисчезнувшие из архивов планы ЦРУ 1957 года о том, как ослабить советское влияние. Канал, заводнение (два варианта — или к морю, или 320 км до Нила по трубам), и на выходе не только улучшение климатической обстановки, но еще и обеспечение работы и места жительства … палестинским арабам. Заметьте, не «Геоэнергетика» это сказала, а некто Аллен Даллес в своем докладе Дуайту Эйзенхауэру. Насколько велик слой пыли на том докладе — увидим. Но если что, мы тут даже не антиамерикански настроены: при реализации плана советское влияние будет отсутствовать, как этого и хотелось мистеру Даллесу.

Mohamed Magdy, Mark Dingemanse Карта Египта

Теперь к истории контракта — наверняка многие уже и не помнят, когда и как Россия и Египет начали его согласование. А дело было начато 19 ноября 2014 года, когда страны подписали рамочное соглашение о строительстве АЭС в составе 4-х блоков. Обстановку международную вокруг России на тот момент помните? А Египет — вот так, без оглядки на заокеанского «старшего брата».

Америка сказала «Ой» и принялась рассказывать египтянам о том, что свежеоткрытые месторождения газа и нефти на шельфе делают атомную энергетику ненужной и дорогой затеей. Египтяне не поверили, и тогда в дело пошел ныне почти покойный Westinghouse: «Ядерная энергетика — это мы и никто больше!». Westinghouse, как всем известно — компания частная, а то, что в это время государство США внезапно сняло ряд ограничений на продажу вооружения режиму Ас-Сиси — случайное совпадение, не более того. А уж после трагедии с нашим самолетом над Синаем американцы утроили давление, потому как запрет на авиасообщение со стороны России был «недружественным в отношении Египта жестом».

И вот тут выяснилось, в который уже раз, что Восток — дело тонкое, ответ египетского МИД был выполнен в лучших традициях арабской словесной изящности.

«В прошлом году президент США Обама принимал в Белом доме лидеров организации «Братья-мусульмане», бывшим руководителям которой почти день в день с вашингтонской встречей каирским судом был вынесен смертный приговор. А вот в России организация «Братья-мусульмане» признана террористической и запрещена законом за много лет до выборов нового президента в Египте. Так что Египет выбирает не между экономическими предложениями Росатома и Westinghouse; Египет по политическим соображениям выбирает страну, которая давно назвала врагов Египта своими врагами».

Как вам текст? Согласитесь, очень изящно, ни одного предложения «Идите вы на … !» или там «Да пошли вы в !!!» — а результат ровно такой же.

Теперь к тому, что такое египетская АЭС для России. Начнем с того, что на корню была пресечена очевидная перспектива развития проекта «атомная энергетика по-американски». Westinghouse никогда и ни у кого не забирает ОЯТ, выработанное на построенных ими АЭС, потому хранилища были бы обустроены на территории Египта. А что такое ОЯТ, как не «заготовка для производства ядерного оружия»? Значит, что? Значит, рядом с АЭС нужно, необходимо просто разместить 1−2 американские военные базы, чтобы представители оплота демократии тщательнейшим образом присматривали за хранилищем. А теперь и Египту, и России придется обходиться без такого «щастя». Потерпим, пусть это и будет нелегко.0

Закончить про внешнеполитический аспект хочется достаточно официально, вот так, к примеру. Политика Кремля обеспечила Росатому достаточные конкурентные преимущества, чтобы закрепиться в роли стратегического партнера в ключевой стране Ближнего Востока. То, что во время визита Путина в Египет в феврале 2015 года страны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в строительстве первой АЭС в Египте — не единственное тому доказательство. 24 марта того же 2015-го в городе Аммане Сергей Кириенко и председатель Комиссии по атомной энергии Иордании Халед Тукан поставили свои подписи под межправительственным соглашением о сотрудничестве в сооружении первой в королевстве АЭС.

Иордания выбрала себе 2 реактора ВВЭР-1000, ввод в строй которых должен состояться в 2025 и в 2027 годах. Вопрос с поиском инвестиций еще на стадии рассмотрения, потому есть вероятность того, что и к этой АЭС заказчик попросит «прикрутить» заводы по опреснению воды — в Иордании это тоже весьма актуальный вопрос. Ну, и последняя реплика по этому поводу: Россия наглядно продемонстрировала мусульманскому миру свою беспристрастность, построив АЭС для шиитского Ирана и готовясь строить для суннитского Египта. Пред ураном все равны, нет для него эллинов и иудеев… Ч-черт, случайно вырвалось! Тель-Авив не может не замечать закупки передовых российских технологий своими соседями и их вступления в ядерный клуб. Будучи союзником США — завидовать может, облизываться может, может надеяться не сильно дорого потом прикупать электроэнергию и питьевую воду у Египта и Иордании. А еще может просить Россию гарантировать то, что мирная ядерная программа этих государств не станет военной. Ну и, само собой — размышлять о том, что именно затребует Россия в обмен на такие гарантии.

Что означает грядущий контракт для Росатома? Серьезную загрузку всего атомного машиностроения России, причем за деньги, проценты по которым платить придется арабским государствам. Вам не нравится высокая ставка ЦБ РФ? Нам тоже. Египту деньги намерены давать под +4,5% годовых, то есть на предприятия Росатома эти деньги придут под — 4,5%. И вот под таким отрицательным (!) процентом разойдутся они по всей цепочке смежников, под рассказы Глазьева о том, что нужны дешевые кредиты всем и каждому. Не всем. Не каждому. Только тем, кто умеет эти деньги действительно с умом использовать и всем, кто им в этом помогает. В Волгодонск и в Питер на «Ижорские» заводы поставят сталь, которая «родится» из руды, которую добудут шахтеры, напрягут глаза конструкторы и инженеры, металлурги и сварщики, загудят центрифуги, обогащающие свежедобытый уран, запыхтят паровозы и пароходы, перетаскивающие все это добро по России-матушке, ТВЭЛ отрапортует о расширении своего сегмента на мировом рынке ядерного топлива. И, само собой, всем коллективом всплакнет редакция журнала «Геоэнергетика.ru» по усопшим для строительства новых АЭС «Вестингаузам»…

Hendrik Tammen АЭС

Что еще? Еще строители Ленинградской АЭС-2 и Ростовской АЭС вынуждены будут готовиться к адаптации к средиземноморскому климату: закончив работу дома, будут трудиться в длительных командировках. Получат заказы на новые столы и стулья мебельщики, потому как в наших ядерных вузах явно наметилось серьезное пополнение из говорящих по-арабски студентов. Что, уроки русского языка пока только в Сирии? Ничего, не все сразу. Заговорят на русском эти студенты, которым предстоит стать высокооплачиваемыми профессионалами в своих странах — русский снова начнет обретать былую популярность.

Что еще? Египет намерен рассчитываться 22 года за счет продажи электроэнергии? Значит, сумма кредита успеет удвоиться, а такой способ возврата — это фактически поставки на экспорт самой высокопередельной, конечной продукции — электроэнергии. Это значит нефтяная игла и дальше становится чуточку тупее. Выйдя на новый рынок, Росатом осуществляет попытку превратить похороны атомной энергетики в некоторых странах Европы в небольшой досадный инцидент для мирового атомного проекта. Пусть будет так, а не иначе!

Источник: «Геоэнергетика.ru»