



Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Администрация Трампа дала понять, что она увеличит свою поддержку войны Саудовской Аравии против повстанцев-хуситов в Йемене, в том числе обсуждается возможность отправки в страну сухопутного контингента для сдерживания амбиций Ирана и борьбы с исламистами. Тем не менее такой шаг приведет лишь к усилению позиций боевиков и сыграет на руку Тегерану, пишет Майкл Хортон в статье для The American Conservative.

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Война, возглавляемая Эр-Риядом и идущая уже два года, не привела ни к чему, кроме как к гибели тысяч людей, уничтожению большей части инфраструктуры страны, усилению «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и тому, что миллионы человек оказались на грани голодной смерти. Этически война мало чем ограничена: Саудовская Аравия наносит удары по похоронным процессиям, школам, фабрикам и фермам. Недавно вертолет «Апач» обстрелял лодку, на которой находились беженцы, пытавшиеся покинуть страну. Тогда погибло 42 человека.

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Война стала свидетельством того, что хорошо финансируемые вооруженные силы Саудовской Аравии являются, по сути, «бумажным тигром», неспособным даже защитить южную границу страны с Йеменом. Теперь, когда Эр-Рияд и его главный союзник в лице ОАЭ не смогли добиться победы над хуситами, на стороне которых выступает большая часть йеменской армии, власти Саудовской Аравии стремятся получить более активную поддержку от Вашингтона.

Объяснение, которое приводят в пользу увеличения участия США в крайне сложной гражданской войне, состоит в том, что хуситы якобы контролируются и вооружаются Ираном. Такая версия муссируется уже не первый год, несмотря на то, что доказательств последовательной поддержки Ираном хуситов или того, что повстанцы следуют приказам Тегерана, практически нет.

Не так давно американские и международные СМИ приводили данные докладов, подготовленных зарегистрированной в Великобритании компании под названием Conflict Armament Research (CAR). В её не слишком подробных отчетах предоставляется ограниченное число свидетельств поставок оружия Ираном, а сами они в значительной степени опираются на источники из вооруженных сил ОАЭ, которые едва ли можно назвать объективной стороной.

SomeGirl777 Война в Йемене

В частности, в докладе CAR о предполагаемых поставках стрелкового оружия из Ирана в Йемен в марте 2016 года содержалась карта, в которой указывалось, что поставки оружия проходят по территории Южного Йемена. Тем не менее Южный Йемен контролируется силами, противостоящими хуситам, а также АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В последнем отчете CAR, который также в значительной степени основан на источниках, противостоящих хуситам, утверждается, что иранские беспилотные летательные аппараты контрабандным путем доставляются хуситам и союзным войскам через Оман. Маловероятно тем не менее, чтобы Оман разрешил переправлять иранские беспилотники через свою территорию. Как и армия страны, разведывательные службы Омана весьма эффективны.

Voice of America Последствия бомбардировки

Хотя нет никаких сомнений в том, что Иран время от времени оказывал ограниченную помощь хуситам, остается мало свидетельств согласованных шагов Ирана по вооружению и финансированию йеменских повстанцев. Тегеран, безусловно, не контролирует их.

Однако эти отчеты и большинство международных СМИ старательно игнорируют тот факт, что огромное количество легкого и тяжелого вооружения отправляется Саудовской Аравией и ОАЭ в Йемен якобы для вооружения противников хуситов. Среди этого оружия всё, начиная от штурмовых винтовок, часть из которых можно купить за 30 кг риса на процветающих рынках вооружений Йемена, до противотанковых управляемых ракет (ПТУР), которые предоставляются в большинстве случаев силам, которые практически не проверяют.

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И грань между силами, воюющими против хуситов, и АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не столь очевидна. Подобно ситуации с Сирией, боевики-исламисты смогли проникнуть в большое число вооруженных формирований. Поддерживаемые Эр-Риядом формирования, в значительной степени действующие на юге страны, зачастую плохо обучены и пользуются недостаточной финансовой поддержкой, если им платят вообще. Основным выгодополучателем от потока оружия в Йемен стала как раз АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чьи боевики намного лучше подготовлены и финансируются. АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует доступ к оружию, а также более высокий уровень военной подготовки своих бойцов для открытого или тайного внедрения в многочисленные группировки, сражающиеся с повстанцами-хуситами. За последние два года боевики стали незаменимой частью в жестоко оспариваемых прифронтовых районах, таких как Аль-Байда и Таиз.

Боевики АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как ожидается, будут играть свою роль в предстоящем сражении за йеменский портовый город Ходейда. Йемен импортирует свыше 90% своего продовольствия. До войны до 70% йеменского импорта проходило через Ходейду. Понимая это, Саудовская Аравия разбомбила порт и уничтожила его краны. Несмотря на бомбардировки порта и военно-морскую блокаду, осуществляемую Саудовской Аравией, крайне нужные гуманитарные поставки и продовольствие продолжает проникать в небольших количествах через порт.

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Благодаря захвату порта Ходейда Саудовская Аравия может ужесточить контроль над страной, использовав голод в качестве инструмента подчинения большей части населения страны. Эр-Рияд тем не менее потерпел неудачу, поэтому ему нужна помощь США, и, похоже, Саудовская Аравия ее получит, возможно, в виде ограниченного числа американских войск. При поддержке США Саудовская Аравия вполне может захватить Ходейду. Но главный вопрос: что будет дальше? В тех частях Йемена, которые, по утверждению сил Саудовской Аравии и ОАЭ, были освобождены, нет реального функционирующего правительства. Во многих регионах вакуумом власти воспользовались боевики АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Безусловно, битва за Ходейду не станет концом войны в Йемене. Она станет лишь началом новой, гораздо более кровопролитной главы для всех участников — особенно для тысяч мирных жителей Йемена, на глазах которых их дети медленно умирают от голода. Хуситы и подразделения йеменской армии будут сражаться. Взятие Ходейды, которое, вероятно, станет крайне кровопролитным сражением, окажется легким по сравнению с захватом гористой местности и каньонов Йемена, которые благоприятствуют оборонительной войне.

Defense.gov Самолёт ВВС Саудовской Аравии

По иронии судьбы зацикленность администрации Трампа на сдерживании Ирана вполне может втянуть США в войну, в которой единственными выгодополучателями станут Иран и АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На данный момент Иран не имеет особого влияния на хуситов, которые явным образом имеют национальную направленность и глубоко укоренены в самом социокультурном контексте Йемена. Однако ситуация может измениться, если США усилят свое участие в Йемене. Несмотря на это, Иран, возможно, будет рад тому, что Саудовская Аравия погрязла в конфликте, который истощает его средства и показывает реальную ограниченность его вооруженных сил. Война в Йемене, которая непопулярна у значительной части населения королевства и некоторых членов королевской семьи, также угрожает посеять раздор и в самой Саудовской Аравии. Вероятность этого действительно пугает, если учесть то, какой режим может заменить Дом Сауда.

Боевики АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым война в Йемене сыграла на руку, также выиграют от более активного вмешательства США не только из-за ослабления самого грозного своего противника — хуситов, но благодаря возможности заявить, что США вторглись в Йемен. И они будут продвигать эту версию. Так, кампания нанесения ударов с БПЛА в Йемене уже служит этой цели. Боевики признают, что использование США БПЛА является наилучшим инструментом набора новобранцев в их ряды. Сухопутные войска США в Йемене, если до этого дойдет, станут еще большим благом для вербовки АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Таким образом, заключает автор, два раза активнее следуя глубоко ошибочной политике, введенной администрацией Обамы, команда Трампа служит интересам АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сторонников жесткой линии в Иране. Вместо того чтобы помогать Саудовской Аравии, администрация Трампа должна работать на создание возможности для Эр-Рияда уйти из Йемена, сохранив лицо. Такой путь может включать в себя возобновление переговоров между воюющими сторонами Йемена. Данная стратегия гораздо более эффективна в сдерживании АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и амбиций Ирана, чем вмешательство США в еще одну дорогостоящую войну.