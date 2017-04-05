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Арест главы Удмуртии Александра Соловьева — очевидное подтверждение того, что антикоррупционный тренд в политике федеральных властей имеет долгосрочный характер. Кроме того, важными событиями стали начало праймериз «Единой России» и обсуждение возможных оппозиционных кандидатов на предстоящих в сентябре губернаторских выборах.

Начались попытки выстраивания оппозиционных коалиций накануне сентябрьских региональных и муниципальных выборов. Эта тенденция может продолжиться и в апреле. При этом достижение реальных договоренностей между оппозиционными силами становится по мере приближения к выборам все более проблематичным.

Активизировалась борьба между разными сегментами оппозиции, пытающимися перехватить друг у друга инициативу в сфере уличной протестной активности. Конкурентная борьба на этом поле заставила оппозиционных политиков активизировать работу в регионах или хотя бы обращаться в своих заявлениях к региональной тематике. После акций 26 марта парламентская оппозиция пытается подтвердить свои возможности по организации уличных кампаний (примером является серия митингов в регионах, заявленных КПРФ на 8 апреля).

Федеральная политика в отношении регионов

В марте обновился состав Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ. Из старого состава муниципальной части совета членство в нем сохранили только главы Пскова Иван Цецерский и Красноярска Эдхам Акбулатов. Для Акбулатова роль здесь мог сыграть его статус первого вице-президента Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Полномочия обоих этих управленцев в качестве мэров истекают в 2017 году. В Красноярске и Пскове главу города выбирают депутаты горсовета из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, и подобные положительные сигналы Центра способны укрепить положение городских чиновников.

Акбулатов.рф Эдхам Акбулатов

Новые представители по региональной квоте вошли и в состав Общественной палаты РФ. Состоялось серьезное обновление региональной части палаты: 54 из 84 представителей регионов не были в предыдущем составе этой структуры. При сохранении заметной доли представителей бюджетной сферы в состав ОП РФ делегировано больше юристов, что может способствовать более заметной роли этой структуры при независимой экспертизе законопроектов. Свидетельством влияния Русской православной церкви на местах стало выдвижение в Общественную палату от Еврейской автономной области епископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема. Кроме того, снова обращает на себя внимание длящийся с 2016 года конфликт в Общественной палате Севастополя, из-за чего этот регион оказался единственным, так и не сумевшим направить своего представителя в палату.

2. Уровень стабильности социально-экономической и политической ситуации в регионах

В марте 2017 года несколько факторов повлияли на стабильность ситуации в субъектах Федерации.

Во-первых, негативный резонанс по поводу высказываний губернаторов. Прежде всего можно отметить призывы главы Республики Крым Сергея Аксенова о возрождении монархии в России, а затем — о пожизненном президентстве для Владимира Путина. Высказывания губернаторов по вопросам федеральной политики, не затрагивающей непосредственно их регионы, в последние годы вообще стали редким явлением. Уже сам факт подобных заявлений губернаторов за редким исключением может быть неблагоприятно воспринят Центром. При этом многие россияне, в том числе приветствовавшие реинтеграцию Крыма, нынешние высказывания Сергея Аксенова восприняли весьма настороженно. Таким образом, глава Крыма не наращивает, а ставит под удар федеральный политический капитал, приобретенный им в 2014 году.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

Во-вторых, противоречия глав регионов с влиятельными федеральными игроками. Например, глава Чечни Рамзан Кадыров высказал претензии к «Роснефти» по поводу отказа компании от строительства нефтеперерабатывающего завода в Грозном и цен на активы корпорации в регионе, которые чеченские власти считают завышенными. На фоне критики Кадыровым ряда других влиятельных корпораций («Газпрома», «Российских сетей») подобный подход в будущем может затруднить реализацию в республике ряда важных проектов.

В-третьих, региональные внутриэлитные конфликты, в которые оказались вовлечены федеральные игроки. Как и прогнозировалось в докладе АПЭК в феврале, большой резонанс в марте приобрели местные предвыборные кампании в Московской области, проходившие на фоне укрупнения муниципальных образований. Глава ЛДПР Владимир Жириновский вместе с соратниками покинул зал заседания Госдумы, протестуя против снятия списка своей партии на выборах Совета депутатов Рузского городского округа. В марте поддержку Госдумы и Совета Федерации получили поправки к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», создающие дополнительную правовую базу для подмосковной муниципальной реформы. Однако противостояние части муниципальных элит с администрацией области по поводу реформы продолжается, а вмешательство в нее федеральных оппозиционных лидеров в перспективе способно ограничить поле для маневра для региональных властей.

В-четвертых, массовые акции протеста с призывом к отставке губернатора. Отметим митинг против повышения тарифов ЖКХ, состоявшийся 19 марта 2017 года в Новосибирске, участники которого предъявили главе региона Владимиру Городецкому ультиматум — отменить соответствующие решения или уйти в отставку. Маловероятно, что Центр пойдет на такую замену под давлением протестной активности. Но, возможно, вероятность таких кадровых перестановок возрастет ближе к президентским выборам.

В-пятых, затянувшееся решение вопроса о назначении действующего губернатора врио главы региона или о его замене. Пример — ситуация в Свердловской области: ожидание решения Центра по Евгению Куйвашеву держит в напряжении региональные элиты и сковывает инициативу областной администрации.

3. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Важным фактором внутриэлитной ситуации в регионах, где в сентябре 2017 года пройдут выборы различных уровней, становится подготовка к предварительному голосованию «Единой России». Там, где пройдут губернаторские кампании, праймериз могут выявить кандидатов в члены Совета Федерации, которые пойдут на выборы в связке с губернатором. Кроме того, среди участников губернаторских праймериз — представители бизнеса, сферы образования, а также депутаты региональных законодательных собраний, среди целей которых может быть и привлечение внимания к важным для них проблемам своих отраслей или муниципальных образований. В итоге эти проблемы не просто будут отражены в предвыборных программах кандидатов в губернаторы от «Единой России», но и могут стать важной частью предвыборной повестки в соответствующих регионах.

Накануне муниципальных выборов «Единая Россия» использует открытую модель праймериз, в том числе в городах, где фиксировался высокий уровень протестных настроений. Например, в Свердловской области, регионе, непростом для «единороссов», предварительное голосование по такой модели пройдет в 8 муниципальных образованиях. Весьма вероятно, что праймериз помогут привлечь к сотрудничеству с партией представителей местных элит и активистов, которые при других обстоятельствах могли бы оказаться в рядах оппозиции.

Больше кандидатов на праймериз, скорее всего, будет зарегистрировано в регионах с высоким уровнем внутриэлитной конкуренции. Из регионов, где пройдут выборы в заксобрания, к таковым можно отнести, например, Северную Осетию. Из крупных городов, где будут выбирать местные представительные органы — Псков, Владивосток, Ярославль, ряд других областных центров. Возможно, многие потенциально сильные кандидаты (в том числе из числа представителей бизнеса) захотят объявить об участии в выборах в последний момент, чтобы у соперников было меньше времени для ведения против них негативной кампании. Поэтому до 27 апреля 2017 года, когда заканчивается регистрация на праймериз, возможно включение в эту гонку новых влиятельных кандидатов.

Er.ru На учебно-методическом семинаре «Единой России»

Определенный резонанс приобрела выдвинутая «Справедливой Россией» идея выдвижения единых кандидатов от оппозиции на губернаторских выборах. Однако эта стратегия представляется не очень эффективной для оппозиционных партий: в регионах, где шансы на поражение действующего губернатора малы (а их абсолютное большинство), такой подход теряет смысл. Кроме того, участие в выборах кандидатов от нескольких оппозиционных партий может повысить явку протестного электората. Пока инициатива, скорее, привлекла внимание лишь к представителям «Справедливой России», которых считают вероятными претендентами на участие в губернаторских выборах в своих регионах и называли в качестве возможных «единых кандидатов от оппозиции»: Анатолию Грешневикову в Ярославской области, Александру Буркову в Свердловской, Ирине Петеляевой в Карелии. Консенсуса по поводу этих фигур в среде парламентской оппозиции нет, и его вероятность невелика.

4. Протестные настроения

Март традиционно является периодом всплеска протестной активности. Серьезный резонанс даже в федеральной прессе получил уже упомянутый митинг против повышения тарифов ЖКХ, состоявшийся 19 марта в Новосибирске и еще раз показавший, что «либеральные» силы могут при некоторых условиях перехватывать социальные темы у парламентской оппозиции.

Однако наибольшее внимание получили оппозиционные акции, состоявшиеся 26 марта 2017 года. Крупнейшие из них прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Владивостоке, Смоленске. Власти регионов и проправительственные организации использовали разные сценарии реагирования на эти митинги. Во-первых, согласование акций — сразу или после решения суда. Такая ситуация наблюдалась в 21 городе (в том числе в Воронеже, Иркутске, Казани, Перми, Тюмени, Уфе, Ижевске, Йошкар-Оле, Калуге, Новокузнецке, Омске, Оренбурге, Пензе, Петрозаводске, Ставрополе, Тамбове, Чите, Ярославле). Во-вторых, проведение в тот же день акций лояльных властям организаций. Так, в целом ряде регионов прошли митинги Молодой гвардии «Единой России» (как в Краснодаре или Чебоксарах) или НОД (как в Санкт-Петербурге). Часто оппозиционеры пытались провести свои акции в том же месте, что и согласованные митинги провластных структур. В-третьих, пресечение данных акций силами правоохранительных органов. Такой подход наблюдался, например, в Москве.

На уровне регионов эти акции ненадолго (примерно 26−29 марта) «перебили» повестку, на которую делали ставку оппозиционные силы, несвязанные с Алексеем Навальным. Эти акции отвлекли внимание от социальных и региональных проблем, на которые делала ставку местная системная оппозиция. При этом проведение акций 2 апреля 2017 года показало, что и внесистемным силам повторить такие митинги в прежнем масштабе достаточно сложно — их массовость во второй раз оказалась значительно меньшей.

Заметной протестной кампанией, начавшейся в марте 2017 года, становится протест дальнобойщиков против системы «Платон». Однако парализовать весь рынок автомобильных перевозок или хотя бы добиться присоединения к стачке большинства представителей сообщества, несвязанных с крупными компаниями, организаторам акций не удалось. Недаром сами лидеры протестующих подчеркивали, как важно «пристыдить» водителей, неприсоединившихся к забастовке. Отдельные шаги властей навстречу протестующим дальнобойщикам возможны, но, скорее всего, не в кардинальных вопросах.

5. Предвыборные кампании

Широкий резонанс получили итоги довыборов в Екатеринбургскую городскую думу, прошедшие 19 марта 2017 года. В округе №8 кандидат от ЛДПР Григорий Вихарев одержал победу над выдвинутым «Единой Россией» гендиректором ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» Михаилом Смоляковым. А в округе №14 самовыдвиженец Владимир Смирнов опередил «единоросса» Владимира Стругова.

Серьезное внимание привлекли и выборы главы Бобровского сельского поселения Троицкого района Челябинской области, на которых кандидат от ЛДПР, коммерческий директор ООО «УралМашТрейд» Татьяна Соснина опередила выдвинутого «Единой Россией» начальника АХС ООО «Бобровский кварцит» Фарита Фаизова.

На деле внимание к поражениям кандидатов от «Единой России» показывает, что критики этой партии готовятся к региональным предвыборным кампаниям, назначенным на сентябрь 2017 года, и потому готовы использовать в своей агитационной кампании даже новости с муниципальных выборов, хотя аналогичные события в конце 2016 года такого резонанса не имели. Поражения представителей «Единой России» в данном случае можно объяснить локальными причинами. Например, в Свердловской области очевидными были неудачная кампания проигравших кандидатов и в целом неэффективный — на местном уровне — региональный политический менеджмент.