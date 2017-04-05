Трендом месяца становится укрепление позиций ряда новых врио руководителей регионов, назначенных президентом в феврале. В то же время ослабляют позиции губернаторы, в регионах которых наблюдается рост социальной напряженности и протестной активности.

Бег

В пятерке лидеров по сравнению с предыдущим месяцем изменений не произошло. Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку рейтинговой таблицы сохраняет за собой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, третью — глава Татарстана Рустам Минниханов, четвертая — у губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Пятую строчку рейтинга по-прежнему занимает глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Kremlin.ru Владимир Городецкий

Продолжающиеся конфликты в северной столице и акции протеста в связи с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви, обострение ситуации вокруг Европейского университета оказали негативное влияние на положение губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко (10-е место, минус 4 пункта). Глава Крыма Сергей Аксенов теряет 6 пунктов, занимая 18-е место; его неоднозначные высказывания по поводу восстановления монархии в России вызвали негативный резонанс среди политического истеблишмента и не получили поддержки Кремля.

Укрепляет свои позиции в топ-20 глава Белгородской области Евгений Савченко (13-е место, плюс 6 пунктов): несмотря на то, что он пока не назначен врио губернатора региона, ситуация с его политическими перспективами выглядит стабильной. Укрепляется и попадает в топ-20 глава Саратовской области Валерий Радаев (20-е место, плюс 4 пункта), который в марте был назначен врио губернатора, о чем президент В. Путин объявил в ходе личной встречи с руководителем региона.

Акции протеста, состоявшиеся в марте в российских регионах, сильно повлияли на позиции сразу нескольких губернаторов. Стремительное падение демонстрирует губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий (64-е место, минус 13 пунктов). В течение всего месяца область сотрясали митинги, основной темой которых стала проблема повышения тарифов ЖКХ. Рост социальной нестабильности способствует ослаблению позиций В. Городецкого, что может отразиться и на его поддержке федеральными властями.

Kremlin.ru Сергей Левченко

Заметное ослабление позиций демонстрирует и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов (63-е место, минус 10 пунктов). Мартовские акции протеста стали самыми крупными выступлениями в регионе за последние годы. В республике пока не удается уладить и внутриэлитные противоречия, которые уже приводили к ослаблению позиций «Единой России» на муниципальных выборах.

Непростой выглядит ситуация вокруг губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который значительно ослабевает в рейтинге (80-е место, минус 11 пунктов); вероятность его отставки вновь возрастает. Высказывания и действия Н. Меркушкина после протестных акций 26 марта были негативно восприняты в регионе. Теряет позиции в рейтинге и глава Хакасии Виктор Зимин (83-е место, минус 11 пунктов); коррупционный скандал вокруг окружения главы республики продолжается.

В целом значительно усиливают позиции новые врио региональных руководителей, назначенные президентом в феврале. Так, врио главы Бурятии Алексей Цыденов (65-е место, плюс 9 пунктов), врио губернатора Рязанской области Николай Любимов (56-е место, плюс 6 пунктов), врио руководителя Пермского края Максим Решетников (44-е место, при незначительном снижении позиций — минус 2 пункта) уже публично заявили, что будут выдвигаться от «Единой России» и готовы пройти процедуру праймериз. Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин (49-е место, плюс 12 пунктов) и врио главы Карелии Артур Парфенчиков (45-е место, плюс 4 пункта) также демонстрируют позитивную динамику.

Укрепляет позиции в региональных элитах губернатор Иркутской области Сергей Левченко (66-е место, плюс 12 пунктов); в марте он выступил с посланием законодательному собранию региона, заявив, что возглавляемый им регион демонстрирует высокие темпы экономического развития. Послание губернатора впервые встретило относительно консолидированный позитивный отклик региональных элит.

Бег

Ряд регионов демонстрируют благоприятные результаты в стимулировании экономического развития, и это сказывается на их влияниии. На фоне подписания премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжения о расширении морского порта «Ванино», направленного на реализацию инвестиционного проекта по строительству нового угольного терминала и развития существующей инфраструктуры порта, укрепляет свои позиции в рейтинге глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт (29-е место, плюс 6 пунктов). Укрепляет свои позиции и глава Астраханской области Александр Жилкин (50-е место, плюс 7 пунктов) — на фоне растущего внимания государства к развитию Каспия. Минкавказа России выступило с проектом развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года.

Наконец, резкий рост в рейтинге демонстрирует глава Архангельской области Игорь Орлов (41-е место, плюс 25 пунктов). Архангельск впервые стал площадкой для крупного международного мероприятия — форума «Арктика — территория диалога» с участием президента и премьер-министра России, российской деловой и политической элиты, высокопоставленных политиков из 31 страны.

Исследование АПЭК проводилось до ареста главы Удмуртской республики Александра Соловьева. Возбуждение против Соловьева уголовного дела по обвинению во взяточничестве было невозможно предсказать, однако ослабление его влияния, обусловленное претензиями федерального центра к его работе и распространением непубличной информации о его возможной отставке, экспертами отмечено (57-е место, минус 20 позиций).