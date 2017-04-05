Есть множество способов посмеяться. Говорят, что даже у суровых критиков есть игра, когда заранее нужно на спор договориться с коллегами о самом неподходящем слове вроде «пердимонокль», чтобы поспорить, кто сможет включить его в статью об авторском кино максимальное количество раз… Иногда не покидает желание написать рецензию, вообще не видя фильма. Похихикать.

Цитата из к/ф «Видели ночь». реж Гэвин Вьесен. 2017. США Ночное путешествие

И правда. Хочется жить хипующим балбесом средних лет — как главный герой этой комедии. Впрочем, даже он (согласно драматургии) преображается к концу фильма в настоящего мужчину, ибо он научился драться и принимать решения. А отец его бывшей девушки из бесчувственного бизнесмена превращается в любящего и внимательного отца… Только сам «объект любви» так и остаётся такой же. Какой была. Такой и осталась. Дура дурой. Но почти весь фильм она отсутствует и никого особо не раздражает. Героиня чисто функционально нужна, как повод, чтобы два мужских героя были вынуждены болтаться по городу в поисках якобы её, а на самом деле самих себя.

Цитата из к/ф «Видели ночь». реж Гэвин Вьесен. 2017. США Ночное приключение на улицах Лос-Анджелеса

В этой не лишённой некоторого обаяния комедии мы видим своего рода маленькой «роуд-муви». Это, конечно, не «Улисс» с его путешествием по Дублину, но… Лос-Анджелес даже лучше. Два очень разных персонажа путешествуют из точки А в точку Б и далее по алфавиту, попадая в разные передряги. Никакого особого смысла в этом фильме нет. Да и было бы странно исходить из того, что в любой картине должен быть глубокий, как сверхглубокая скважина, смысл. Что комедия должна как-то рассказывать о мучениях и страданиях рода человеческого. Зато есть в фильме и музыка модная, и шутки про «секс», и про «наркотики», «социальные сети», то есть весь суповой набор «молодёжной комедии». Было бы интересно посмотреть «стариковскую комедию», но пока таких особенно не снимают. А тут — драки. Дискотеки. Модные рестораны. Пиджаки. Жизнь высшего света. Путешествия. История успеха, которая вместе с историей милого неудачника. То есть каждый найдёт — кому сопереживать. И никаких соплей. В таких фильмах не плачут. В худшем случае чуть-чуть грустят.

Конечно, комедия — это вопрос интонации. Здесь она немного европейская. Что-то такое из посредственных образцов итальянского и французского семейного комедийного кино. Но в фильме интересный актёрский дуэт. «Стильного неудачника» и «сердечного бизнесмена». Это необычно. Мужской дуэт, который преобладает на протяжении всей картины. Динамика. Быстрый монтаж. Обилие диалогов. Не смогли, конечно, создатели отказаться от шуток про пьяных, которых тошнит. И про сексуальных извращенцев. Но не могут же создатели быть безупречно эстетичны и этичны. Что они, гении Возрождения, что ли? Да и не будет большим преувеличением сказать, что почти все герои, если и высмеиваются, то практически по-дружески. Никакой особой жестокости здесь нет. Погода всегда солнечная, а света и места много. Ни к чему не обязывающее забавное зрелище. Примечательно, что образ отца-буржуа (который представляет собой почти высшую власть) как бы доказывает нам, что бывают такие «классные суровые бизнесмены», которые страдают от болей в сердце из-за любви к своим недолюбленным детям. Но, заработав много денег, сразу приходят к вечным ценностям. Да и обедами угощают, и музыку некоммерческую любят. Запрещено к просмотру ярым марксистам.

Цитата из к/ф «Видели ночь». реж Гэвин Вьесен. 2017. США Отец

Что ещё можно написать про эту комедию? Что может быть смешнее, чем поиск смысла в комедии? Не сильно смущают даже «ляпы», так, в одной из сцен, где они сбегают из кафе, «папа девушки» сталкивается с официантом, который переворачивает на него поднос — и всё измазано, а секундой позже он уже чистым выходит в совершенно сухой футболке с чёрного входа здания… Подобные мелкие «ошибки» не раздражают, ибо в какой-то момент фильм начинает казаться просто милой безделушкой, брелком, смешной картинкой про бизнес с человеческим лицом. Которое измазано тортом.

Эта комедия среди прочего примечательна тем, что это своего рода манифест того, как круто стало быть «неудачником», если живёшь в Голливуде. Быть правильно небритым и ходить в рубашке с расстегнутым воротом. Захламленные квартиры с «хипующими» друзьями, которые любят групповой секс и анашу, — только подчёркивают твою внутреннюю непохожесть на других. Нет, ты чистый в душе, простой, чуть-чуть сельский парень. У которого есть душа. Ты против общества потребления, ты не буржуа, не какая-то потребительская скотина, нет, ты клёвый парень, музыкант. Даже хорошо, что тебе не везёт. И, да, у героя есть страсть. Так всегда пишут в учебниках. Если хотите придумать персонажа, то придумайте ему страсть. Игра на банджо. Пойдёт. Вот так простые ребята, которых бросают девушки с богатыми отцами, просто играют музыку в барах, но обретают внутреннюю целостность и уверенность в завтрашнем дне, ездят на велосипедах на фоне восхода. Сублимируют свою неудавшуюся жизнь в четыре аккорда. Этому бы стоило поучиться. Хотя бы играть на банджо. Пусть и с порванной струной. А зачем ещё нужны комедии, кроме как для того, чтобы верить в то, что жизнь чуть веселей, чем она есть на самом деле.