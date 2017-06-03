Рынок и производство: обратная игра

Игорь Павловский ИА REGNUM Кубинские автомобили

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам февраля сократились на 4,1% и составили 106,7 тысячи машин. Об этом в начале марта сообщили в Ассоциации европейского бизнеса. В январе падение составило 5%.

В феврале, как отмечают в АЕБ, наблюдалась очень разнонаправленная динамика продаж от бренда к бренду, что в итоге оказалось недостаточным, чтобы вывести рынок в плюс. Так, некоторые традиционные лидеры по итогам февраля сделали меньший вклад, чем раньше. Однако причины этого, вероятнее всего, лишь временные, и в будущих месяцах стоит ждать более успешных результатов.

Таким образом, автомобильный рынок России в феврале поднялся на четвертое место в Европе. Лидером по реализации автомобилей в регионе стала Германия, на втором месте располагается Италия, а почетное третье место заняла Франция.

Производство автомобилей в России в феврале осталось примерно на том же уровне, что и в 2016 году. По данным Росстата, в последнем зимнем месяце было выпущено 108,2 тыс. машин, что на 0,9% выше показателя годичной давности.

Как и предполагалось ранее, объемы производства сокращаются. Для сравнения: в январе производство автомобилей выросло на 68%. В Минпромторге ожидают, что производство автомобилей в России в 2017 году вырастет более чем на 8% и составит около 1,4 млн машин.

Российский авторынок погрузился в кризис в конце 2014 — начале 2015 года. Нестабильный рубль, рост цен при сохранении уровня доходов потребителей — всё это негативно сказалось на рынке и, как следствие, на производстве автомобилей. Отрасль постепенно начинает свое восстановление, и уже в конце 2017 года эксперты ожидают незначительного, но всё же роста рынка, а также восстановления уровня производства.

ОСАГО без всяких денег

В конце марта президент России Владимир Путин подписал закон о введении натуральных выплат в обязательном автостраховании гражданской ответственности (ОСАГО) для новых договоров.

Согласно принятому закону, автовладельцам-физлицам выплата по ОСАГО по умолчанию будет осуществляться в виде ремонта. Денежные выплаты можно будет получить только в исключительных случаях: при полной гибели автомобиля, гибели потерпевшего, причинении тяжкого или вреда здоровью средней тяжести, превышении стоимости ремонта над лимитом возмещения по ОСАГО (400 тыс. рублей), если потерпевший не согласится доплатить.

Также денежные выплаты предусмотрены и на основании договоренности потерпевшего со страховщиком. Также потерпевший сможет потребовать деньги, если страховщик не предложит ему станцию ремонта, соответствующую требованиям закона.

В соответствии с требованиями, станция технического обслуживания должна находиться не дальше 50 км от места происшествия или от места жительства гражданина. Исключением являются случаи, когда страховщик организовал и оплатил транспортировку поврежденного транспортного средства до места проведения восстановительного ремонта.

Автомобили не старше двух лет должны будут ремонтироваться на станциях техобслуживания официальных дилеров. При наступлении страхового случая ремонт может осуществляться также на станции из реестра страховщика либо на выбранной гражданином станции после её согласования со страховой компанией. При ремонте должны использоваться только новые детали, если страхователь не дал согласия на использование подержанных деталей. Максимальный срок ремонта составляет не более 30 рабочих дней со дня предоставления автомобиля на станцию технического обслуживания. При нарушении этих сроков страховщик за каждый день просрочки уплачивает физическому лицу неустойку в размере 0,5% суммы страхового возмещения.

Как отмечают сами дилеры, выплата в виде ремонта по умолчание положительно скажется как на участниках рынка, так и на автовладельцах. «Для официальных сервисов — это увеличение объема работы, и в самом выгодном положении окажутся те, кто занимается наиболее массовыми брендами. Но также важно учитывать присутствие официальных сервисов в пуле страховых компаний», — так корреспонденту ИА REGNUM ситуацию прокомментировал директор по маркетингу Группы «Лада-Центр» в Санкт-Петербурге Сергей Новосельский.

Куба — любовь моя!

Уже в этом, 2017 году компания «АвтоВАЗ» планирует поставить на Кубу тестовую партию. Объем экспортируемых автомобилей составит приблизительно 300 автомобилей Lada. Об этом в марте сообщил президент компании Николя Мор. Он принял участие в презентации АвтоВАЗа для кубинских транспортных компаний в Гаване.

По его словам, Куба входит в экспортную стратегию компании, и российский автоконцерн заинтересован в продажах на Кубе, и уже сейчас с министерством транспорта Кубы обсуждается вопрос тестовых поставок. Предполагается, что поставляться будут две модели: Lada Vesta и Lada Largus, и первые партии машин прибудут на остров уже в мае 2017 года.

Если по итогам проделанного на Кубе будет принято решение о покупке российских автомобилей, контракт на их поставку может быть подписан, но уже в 2018 году. Кубинцам готовы предложить кредиты на автомобили. Внешэкономбанк готов предоставить кубинцам кредиты сроком на четыре и даже до пяти лет для возвращения автомобилей российского производителя на Кубу.

В последний раз автомобили АвтоВАЗа поставлялись на Кубу 12 лет назад. В советское время автомобили АвтоВАЗа имели особую популярность на Острове свободы. Даже сегодня немалая часть автомобилей на Кубе — это машины советского производства. По количеству советские и российские машины на острове не уступают европейским, американским и азиатским автомобилям. Автомобили советского производства являются одними из самых массовых на Острове свободы.

Kenyh Cevarom Полицейский автомобиль ВАЗ-2107. Куба

Кортеж прибудет вовремя. Почти

Три автомобили проекта «Кортеж» будут переданы в президентский гараж до конца 2017 года. Это будут седан, лимузин и минивэн. Об этом в марте сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, проект «Кортеж», предполагающий создание автопарка для первых лиц государства, идет в графике.

Также министр отметил, что со второй половины 2018 года будет запущено уже массовое производство автомобилей «Кортеж».

Проект «Кортеж» по созданию и производству автомобилей для первых лиц и машин сопровождения прорабатывается с 2012 года. Предполагалось, что основные проектные работы должны были завершиться до конца 2016 года. Разработкой президентского лимузина занимается ФГУП «Научно исследовательский автомобильный институт» (НАМИ) при поддержке министерства промышленности РФ.

Женевский автосалон и главные тенденции рынка

В начале марте в Женеве прошел ежегодный автосалон — одно из крупнейших и наиболее ярких событий европейского автомира. В мероприятия приняли участие различные европейские и мировые автопроизводители.

На сегодня есть несколько основных тенденций в автоиндустрии, которые нашли свое отражение на Женевском автосалоне.

Во-первых, это акцент на сегменте SUV. Кроссоверы выпускают, обновляют, продвигают. На автосалоне в Женеве также был представлен ряд моделей сегмента SUV: серийная модель Range Rover Velar, которая поступит в продажу уже осенью этого года, новый Mitsubishi Eclipse Cross, обновленный Subaru XV и многие другие.

Во-вторых, после событий осени 2015 года и продолжающих до сих пор расследований в отношении различных автоконцернов всё большую популярность набирают так называемые экологичные автомобили.

На данный момент рынку предлагаются в большей степени именно гибридные автомобили — промежуточное звено в переходе от ДВС к электротяге. Так и поступают автопроизводители. На автосалоне в Женеве была представлена гибридная версия Lexus LS с силовой установкой Multi Stage Hybrid System. Концепт Audi Q8 sport, представленный на автосалоне, и вовсе стал первым автомобилем с гибридной установкой типа Mild Hybrid и шестицилиндровым бензиновым двигателем, на который установлен электрический нагнетатель.

Бренд Bentley также двинулся в освоение электродвигателей. Компания представила на автосалоне электрический концепт-кар EXP 12 Speed 6e. Однако кожаный салон автомобиля заставляет сомневаться в заботе компании об экологии и природе.

NaBUru38 Nissan Qashqai

В число экологичных авто входят машины на водородном топливе, которые также были представлены в Женеве. Компания Hyundai показала водородный кроссовер FE Fuel Cell. Автомобиль способен проехать от одной заправки до 800 километров.

Ещё одной из ключевых тенденций рынка является разработка автомобилей на автопилоте. Так, компания Nissan представила на Женевском автосалоне обновленный кроссовер Qashqai, и этот автомобиль стал первым европейским Nissan с системой полуавтономного вождения ProPilot. Корейский автопроизводитель Hyundai также показал в Женеве автомобиль с функцией автопилота — беспилотный концепт Ioniq

Европейские производители не отстают — Volkswagen представила на автосалоне прототип беспилотного автомобиля Volkswagen Sedric. Аналоги модели будут использоваться в будущем для пассажирских перевозок в городах. У автомобиля нет ни педалей, ни руля, и нет даже водительского места.