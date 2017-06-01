Все, что вы хотели знать об украинской власти, но не знали, у кого спросить, можно почерпнуть из одной новости, которая пришла из Киева во вторник, 4 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Таблетки

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в «Фейсбуке» сообщила, что предлагает полностью запретить импорт лекарств из России, и что официальный запрос министерства уже направлен в правительство. Строчкой ниже министр просит своих читателей сообщать, есть ли такие лекарства, которые импортируются из России и не имеют местных аналогов. И добавляет: Минздрав рассчитывает, что на украинский рынок хлынут иностранные производители и заместят российские товары.

В этой новости мы можем увидеть:

а) высокий профессионализм министра, которая не знает, есть ли лекарства, не имеющие украинских аналогов (их, разумеется, многие десятки),

б) готовность во имя сомнительных политических целей жертвовать здоровьем сограждан (все «достоинства» гениальной идеи сведутся к фразе «мы не покупаем лекарства у агрессора»),

в) нелепую (было бы смешно, если бы не было так грустно) игру в «гражданское общество» методом сбора комментариев по жизненно важному вопросу в социальной сети,

г) готовность обречь сограждан (тех из них, у кого остались деньги после оплаты коммунальных услуг) на кратный рост цен на отдельные виды лекарств «благодаря» появлению европейских производителей.

Iryna Demianchuk Ульяна Супрун

Такая схема работы (выдуманный политический повод плюс реальные проблемы для собственных граждан) используется майданным правительством во всех без исключения сферах жизнедеятельности.

Всякий раз, когда кажется, что майдан пробил своими решениями последнее дно и ниже падать некуда, выясняется: есть, есть куда. Препятствия работе «дочкам» российских банков (которые больше всего вредили их украинским вкладчикам) вызывали недоумение. Ограничение доступа в страну российских артистов (вот уж страшные враги незалежной культуры) вызывало смех. Ограничения в использовании русского языка вызывают возмущение. Майданное правительство усложняет жизнь миллионам сограждан, работающих в России, вводя проезд по загранпаспортам и запрещая денежные переводы через российские платежные системы — и многое, многое другое.

Теперь выясняется, что во имя выдуманной борьбы с выдуманным врагом майдан готов не жалеть не только собственной культуры или денег своих граждан, но и самих этих граждан в самом прямом смысле этого слова.

NIAID Вакцинация

Приведем два (из многих десятков) примеров. На Украине не производят сыворотку от дифтерии. Ее привозят из России. Дифтерия — болезнь, которая начинается с острого воспаления дыхательных путей. Она может привести к летальному исходу, и нередко приводит. В прошлом году на Украине были зафиксированы вспышки роста числа заболевших — до 160%. Причиной было отсутствие вакцины.

На Украине не производят сыворотку от ботулизма. Ее привозят из России. Ботулизм — токсикоинфекционное заболевание, поражающее нервную систему и грозящее летальным исходом. Летом 2015 года из Украины приходили новости о летальных исходах сразу в нескольких регионах страны. Причиной было отсутствие сыворотки.

Запись Ульяны Супрун в «Фейсбуке» о запрете импорта лекарств из России начинается такой фразой: «Не можна одночасно вбивати українців і «дбати» про їхнє здоров’я» («Нельзя одновременно убивать украинцев и «заботиться» об их здоровье»). Это сказано как бы в отношении «агрессора». Но куда лучше эти строки подходят самому майданному правительству и лично Ульяне Супрун. И свой выбор — убивать или лечить — это правительство уже давно сделало.

Не пора ли и гражданам Украины сделать свой выбор в отношении этой власти?

Судя по комментариям к записи и.о. министра, многие уже подумывают об этом. Один из подписчиков Ульяны Супрун напомнил ей, что среди препаратов, которых не хватает Украине — вакцина от бешенства.