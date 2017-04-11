Скоро лето. Это значит, что россияне отправятся в отпуска. И с каждым годом все больше и больше соотечественников выбирают в качестве места отдыха Россию. Причины очевидны. А тем временем ехать хочется. И нужно выбирать транспорт для перемещения к месту отдыха. А что если на машине? Не на своей, а с попутчиками.

Unsplash Водитель автомобиля

Я не советую выходить на трассу, выбрав в качестве инструмента «автостоп». Ведь можно все сделать цивилизованно. Райдшеринг (сервис совместных поездок) в России находится на стадии развития. Но, на мой взгляд, перспективы у направления есть.

Не исключено, что драйвером роста популярности совместных поездок и автомобильных путешествий на автомобиле в принципе, станет возросшая угроза террористических актов.

Ведь путешествие на самолете и поезде, даже на междугороднем автобусе, связано с присутствием на вокзале или в здании аэропорта. А это место массового скопления людей со всеми вытекающими…

В этой публикации представлены мнения и ответы на вопросы от главных игроков рынка райдшеринга, а по сути конкурентов в этом сегменте — BlaBlaCar и BeepCar.

В Европе подобное не в диковинку, но среди россиян подавляющее большинство не знают об этом вовсе, выбирая для путешествий по стране более традиционные: самолет, поезд, междугородний автобус.

Beepcar.ru Beepcar

Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group (Beepcar.ru — один из проектов компании), считает, что предпосылки для развития этого направления в России есть:

«У нас ограничена транспортная доступность многих населенных пунктов — часто между местом отправления и назначения нет прямого и быстрого сообщения. При этом расстояния огромные. Зачастую доехать до какого-нибудь поселка или, например, фестиваля можно только с тремя, а то и четырьмя пересадками: с поезда на автобус, оттуда — на маршрутку, а потом — на такси или пешком. A с помощью сервиса райдшеринга можно найти водителя, который едет по твоему маршруту, оплатить ему бензин — и добраться до места (кстати, по нашим внутренним исследованиям именно автомобиль большинство соотечественников считают самым комфортным видом транспорта)».

Руководитель BlaBlaCar в России и Украине Алексей Лазоренко отметил, что не последнюю роль в популярности поездок с попутчиками играет экономический кризис, который стимулировал рост интереса к внутреннему туризму. Добавим, что компания является пионером райдшеринга на рынке России. Появилась она в феврале 2014 года. И вот что говорит Алексей о развитии этого направления:

«С момента запуска BlaBlaCar в России мы продолжаем расти с ускорением. Это означает, что по количеству зарегистрированных пользователей для нас каждый месяц успешней предыдущего. Сегодня маршруты попутчиков BlaBlaCar проходят через все более-менее крупные населенные пункты. Города миллионники на расстоянии до 500 километров вокруг себя покрыты плотной сетью маршрутов нашего сервиса».

Но чего стоит ожидать в плане развития? Ведь все новое в России традиционно воспринимается с некоторой долей скепсиса, особенно средней и старшей возрастной категорией россиян.

У Алексея Лазоренко отношение к развитию райдшеринга отнюдь не скептическое. Он уверен, что налет «экзотики» уже сошел, а количество пользователей, как водителей, так и пассажиров, будет непременно расти. А вот список популярных маршрутов не изменится, считает Алексей.

«2017-й год привлечет на сервис «консерваторов», до сих пор сторонившихся такого сервиса по разным причинам. Средний возраст аудитории будет постепенно расти, приближаясь к аудитории традиционных автобусов и поездов.

Если говорить про маршруты, то ничего не изменится. Пользователей будет становиться все больше. Многие из них имеют уже многолетний опыт использования сервиса, десятки и сотни отзывов, а значит выбирать попутчиков проще, удобней и безопасней».

Такого же мнения придерживается и Анна Артамонова:

«Уверены, что число путешественников вырастет за счет роста популярности такого рода услуг. Благодаря райдшерингу путешествия становятся доступнее и для водителей, и для пассажиров. Наш сервис начал работать в феврале 2017 года, и с момента запуска его уже посетили около пяти миллионов пользователей».

Представитель BlaBlaCar не раскрывает точного количества пользователей ресурса, лишь отмечая, что их несколько миллионов, а за летний период 2016 года динамика составила 1 миллион пользователей.

На вопрос относительно того, как меняется количество поездок, Алексей и Анна отвечают, что востребованность ресурсов увеличивается в выходные и праздники. И это очевидно. Но что ждет райдшеринг в России в ближайшем будущем?

Blablacar.ru BlaBlaCar

Алексей Лазоренко:

«Отвечу на примере Франции. BlaBlaCar там существует уже 10 лет. Сегодня каждый десятый француз является нашим пользователем. При этом регион остается одним из самых быстрорастущих, потенциал далеко не исчерпан. Так что, если говорить о России, ближайшие семь лет мы для себя здесь не видим условий для ограничения темпов привлечения новых пользователей».

Анна Артамонова:

«Сейчас в России райдшеринг в зачаточном состоянии. О том, что шеринговые сервисы в принципе существуют, знает меньшинство. Наше исследование показало, что термин «райдшеринг» знают только 9% опрошенных. Соответственно, у сервиса в России огромная потенциальная аудитория, и мы намерены превратить ее в реальную, повышая осведомленность пользователей».

Россия — огромная страна с протяженными маршрутами. Так какие направления и города востребованы среди пользователей? На какое расстояние готовы отправиться вместе несколько незнакомых человек?

Алексей Лазоренко, опираясь на статистику BlaBlaCar, озвучивает следующие данные:

«Средняя длина маршрута на BlaBlaCar составляет 400 км. Для пассажира такая поездка обходится приблизительно в 500 рублей».

Данные Beepcar несколько разнятся. Анна так отвечает на вопрос:

«По итогам первого месяца работы BeepCar в среднем за поездку пассажир преодолевал 249 километров. А самым протяженным оказался переезд на 1200 км по маршрутам Москва — Ижевск и Сургут — Челябинск».

Что касается популярных маршрутов совместных поездок, то они обусловлены количеством населения городов и их статусом туристических центров.

BlaBlaCar составил следующий ТОП-5 городов, которые входят в популярные маршруты совместных поездок:

1. Казань — Набережные Челны.

2. Челябинск — Магнитогорск.

3. Москва — Ярославль.

4. Москва — Санкт-Петербург.

5. Челябинск — Екатеринбург.

Конкуренты из Beepcar называют следующую пятерку лидеров: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Казань.

Если о тенденциях развития райдшеринга, популярности маршрутов и постоянно растущем количестве пользователей мы узнали от руководителей ведущих компаний, то каково это, пользоваться сервисами? Насколько удобен функционал? И как быстро можно найти попутчика или пассажира?

Об этом читайте в нашем следующем материале по теме райдшеринга. Это будет независимый тест сервисов от ИА REGNUM. Кроме того, мы добавим к сравнению еще один ресурс — Boombilla (BookingGroup).