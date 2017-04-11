Террористический акт, совершенный 3 апреля в Санкт-Петербурге, опять поставил вопрос о том, как развивается терроризм в России. Какая у него динамика? Какая раскрываемость террористических преступлений? Растет угроза или падает? Попробуем ответить на эти вопросы в этом обзоре.

ИА REGNUM Трагедия 03.04.17 Помним. Скорбим

Прежде всего, надо определить, с какими террористами приходится воевать России. К примеру, Европол использует следующую классификацию террористов:

Религиозные (до 2011 года звались просто исламисты) Левые радикалы Правые радикалы Сепаратисты Одиночки Неопределенной принадлежности (те, у которых нет четких мотивов — в общем, психопаты)

Как видно, эта классификация позволяет более-менее сразу понять мотивы действий террористов и на что они хотят повлиять своими террористическими актами. Были в новейшей истории России и правые террористы, были и одиночки, но основную часть составляют исламистские террористы, представляющие как собственные организации, так и ячейки глобальных террористических сетей вроде ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламского движения Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые одновременно являются и исламистами, и сепаратистами.

Особенности исламистского терроризма

Надо напомнить, что исламистский терроризм и его адепты имеет следующие особенности и черты:

Отсутствие единоначалия, как впрочем, и в самом исламе — каждая группа имеет своего шейха или улема как духовного наставника и эмира как военного руководителя.

Сетевой принцип построения организации — по сути, единого управления ни у одной террористической организации нет, а есть сеть координирующих друг друга самостоятельных ячеек. Отсутствие иерархии снижает возможные усилия организации, зато повышает ее живучесть.

Тесная связь с общей исламизацией — чем больше действующих, а не «этнических» мусульман в стране, тем больше исламских радикалов. Однако эта зависимость не всегда прямая, потому что чаще всего в радикалы идут новообращенные мусульмане, которые росли не в религиозных семьях и поэтому слабо знают действующие традиции ислама.

Развитие по принципу франчайзинга — уже сформировавшаяся ячейка радикалов часто ищет, как присоединиться к уже действующей организации, желательно с громким именем, чтобы затем лучше искать спонсоров и вербовать новых сторонников. Поэтому особой закономерности в распространении тех или иных террористических исламистских организаций нет.

Истребление других мусульманских лидеров, особенно суфиев — как правило, практикуется всеми исламистами. Тут есть две цели — лишение уммы авторитетов и захват контроля над мечетями или молельными домами, которые позволяют вести широкую пропаганду и присваивать деньги из фонда пожертвований.

Использование различных криминальных методов для пополнения общей кассы джамаата (общины). Также они охотно вербуют уголовников, которые активно участвуют в жизни общины, причем также совершая преступления, но неся деньги уже к исламистам, а не в «общак».

Многообразие методов вербовки и передачи информации — используется как открытая пропаганды (листовки, книги, сайты, социальные сети, форумы), так и закрытая (устная вербовка, фильмы и аудиозаписи с пропагандой, передаваемые на флешках и дисках).

Игнорирование всех национальных особенностей местных исламских традиций. Это один из главных их признаков, наряду с презрением к похоронным обрядам и отказом от музыки. Частично одними из первых действий завербованных бывают осквернения могил. При этом специфическая внешность (короткие штаны, рубаха и шапка в афганском стиле, борода без усов, отказ от ношения галстука с костюмом) скорее свидетельствует о безобидности — тут «весь пар ушел в свисток».

Исламистский терроризм в России

Исламистский терроризм в России имеет три аспекта или направления развития (названия условные):

Северокавказский — самый мощный и наиболее контролируемый очаг. В него входят республики российского Северного Кавказа, а также часть приграничной полосы в Закавказье. Наиболее сильные очаги остались в Дагестане. Выходцы с Северного Кавказа распространяют влияние исламистов по всему СНГ и за его пределами. Существует порочная практика, что муджахиды вместе с местными чиновниками составляют симбиоз — одни запугивают население, другие для борьбы с ними получают дотации из центра, часть из которых идет муджахидам. Также часть молодежи считает временно пребывание в числе исламистских боевиков чем-то вроде инициации. Поэтому там террористическая активность имеет питательную почву и видимо прекращаться не будет. Там наибольшее количество боевиков, имеющих опыт военных действий. Практически всегда это местные жители, причем разных социальных слоев и национальностей (кроме осетин). Также исламисты распространяют свое влияние на общины северокавказских народов, живущих в других регионах России, служащих центрами внутренней миграции (крупные города, нефтегазовые регионы, регионы добычи золота). К числу террористических организаций данного направления относятся: «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Харамейн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и др. В настоящее время за пределами Северного Кавказа их активность снижена за счет того, что за их поведение отвечают местные диаспоры северокавказских народов.

Поволжский — распространен в Татарии (наиболее сильно) и в Башкирии, а также в среде выходцев из Северного Кавказа, которые живут в Поволжье. Распространен среди религиозных слоев общества, преимущественно татар и башкир. Количество террористических актов гораздо меньше, чем на Северном Кавказе, но также происходит вербовка добровольцев для участия в войне в Сирии. К числу террористических организаций данного направления относятся: «Аль-Ихван аль-Муслимун» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джамаат-и-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и др.

Мигрантский — распространен в среде трудовых мигрантов из стран Средней Азии (Киргизия, Таджикистан, Узбекистан). Он возник как благодаря усилиям иностранных проповедников из стран Персидского залива и Саудовской Аравии, так и за счет миграции исламистов из Средней Азии. Значимых террористических актов представители этого направления не организовывали, однако их отличает высокая криминальная активность. Однако Москва служит перевалочным пунктом по вербовке среднеазиатов на войну в Сирии. К числу террористических организаций данного направления относятся: «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Союз исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джунд аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие (к примеру, узбекская организация «Акромия» и радикально настроенные представители «Объединенной таджикской оппозиции»).

Статистика

Для оценки общего состояния исламистского подполья в России можно воспользоваться статистическими данными правоохранительных органов. Конечно, они не выделяют специально исламистов и отражают лишь изобличенные факты террора и экстремизма, но в целом они должны давать представление о ситуации. Для того чтобы данные были достоверные, были взяты данные как МВД РФ (таблица № 1), так и Генеральной прокуратуры РФ (таблица № 2).

Таблица 1. Терроризм и экстремизм в России по данным МВД

Год

Коли-чество тяжких и особо тяжких преступ-лений

Преступления террористического характера

Преступления экстремистского характера

зареги-стри-рован-ных

% от тяжких и особо тяжких

раскры-тых

% рас-кры-тых

зареги-стри-рован-

ных

% от тяжких и особо тяжких

рас-кры-тых

% раскры-тых

2003

1 080 151

8 664

0,80

1 193

13,8

157

0,015

122

77,7

2004

936 804

9 523

1,02

1 689

17,7

130

0,014

103

79,2

2005

1 076 988

5 438

0,50

1 439

26,5

152

0,014

133

87,5

2006

1 074 501

1 781

0,17

1 068

60,0

263

0,024

169

64,3

2007

961 133

759

0,08

661

87,1

356

0,037

217

61,0

2008

851 392

642

0,08

550

85,7

460

0,054

430

93,5

2009

796 224

654

0,08

530

81,0

548

0,069

484

88,3

2010

684 347

581

0,08

410

70,6

656

0,096

632

96,3

2011

607 507

622

0,10

428

68,8

622

0,102

503

80,9

2012

569 804

637

0,11

478

75,0

696

0,122

611

87,8

2013

537 664

661

0,12

454

68,7

896

0,167

743

82,9

2014

531 388

1 128

0,21

579

51,3

1 034

0,195

879

85,0

2015

519 655

1 538

0,30

575

37,4

1 329

0,256

1 125

84,7

2016

457 759

2 227

0,49

735

33,0

1450

0,317

1207

83,2

По данным ФКУ «Информационно-аналитический центр» МВД РФ

Таблица 2. Терроризм и экстремизм в России по данным Генеральной прокуратуры РФ

Преступления террористического характера

Преступления экстремистского характера

Количество зарегистри-рованных преступлений

Предвари-

тельно расследован-

ных

Количество зарегистри-рованных преступлений

Предвари-

тельно расследован-

ных

231

-

209

-

301

-

304

-

661

454

896

743

1127

579

1024

874

1538

575

1329

1125

2227

735

1450

1207

* — сумма числа прекращенных дел и дел, доведенных до суда

По данным Управления правовой статистики Главного информационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ

Оба набора данных показывают, что в последние три года началось усиление террористической активности — виден рост зарегистрированных преступлений в два раза. Это при том, что с 2004 по 2007 годы произошло снижение преступлений террористического характера, и был длительный период их стагнации с 2007 по 2013 годы.

При этом происходит снижение раскрытия террористических преступлений с 87,1% до 33%. О чем это говорит? О том, что террористы уже приспособились к методам правоохранительных органов, научились им противодействовать. Также это может говорить о том, что в террористы приходят новые люди, которые еще не «засвечены» и образуют новые ячейки, о которых нет оперативной информации.

Что касается экстремизма, то рост преступлений на этой почве был небольшим, но постоянным, и за 10 лет их количество увеличилось в 7 раз. Вполне возможно, что рост экстремизма, куда входит частично и пропаганда религиозного экстремизма по религиозному признаку, привел к тому, что выросло количество и преступлений террористического характера.

В любом случае, надо отметить, что рост терроризма и экстремизма в последние три года есть, и этот тренд должен тревожить. Есть определенная вероятность, что в связи с тем, что силы органов государственной безопасности отвлечены на обеспечение операции в Сирии и отслеживание действий со стороны Украины, террористы стали пользоваться ситуацией.

Гражданская война на Украине сделала более доступным рынок оружия и взрывчатки. Задержание российских граждан — бойцов батальона «Азов», пытавшихся торговать оружием в Москве, это лишь первый наглядный пример идущего процесса. Перемирие на Донбассе приведет к поездкам тысяч людей с оружием в Россию. Террористы смогут купить или тем или иным способом получить все виды стрелкового оружия, мины, гранаты и взрывчатку, а возможно и противотанковые и зенитные комплексы.

Кроме того, действия ВКС РФ в Сирии по уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приведет к двум последствиям — к возвращению части присоединившихся к исламистам в Россию и к тому, что намеревающиеся поехать в Сирию останутся в России, чтобы вести газават прямо в Москве и других городах. Надо отметить, что это могут быть как граждане самой России, так и граждане стран СНГ.

А это значит, что если не усилить борьбу с терроризмом, он и дальше будет расти, дойдя до уровня 2004−2005 годов.

Выводы и прогнозы