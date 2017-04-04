



Кукрыниксы. НАТО

На фоне сообщений о том, что Северная Корея готовится провести очередное испытание ядерного оружия, президент США Дональд Трамп пригрозил «решить проблему Северной Кореи», если этого не сделает Китай. Однако почему решать эту проблему должен Вашингтон, а не союзники Белого дома, а также зачем Пхеньяну строить ракеты, способные пересекать Тихий океан, разве лидер страны Ким Чен Ын сумасшедший, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Читайте также: Сеул: КНДР может провести новые ядерные испытания

Автор отмечает, что лидер КНДР угрожает США только потому, что на границе страны находится 28,5 тыс. военнослужащих США. И если бы ВВС, ВМФ США, а также их ракеты и сухопутные войска не находились на Корейском полуострове и непосредственной близости от него, а также если бы у Вашингтона не было обязательств защищать Южную Корею, не было бы и причин Пхеньяну создавать ракеты и угрожать с помощью них находящейся на большом расстоянии сверхдержаве, способной превратить КНДР в пустыню.

Хотя гарантии США защищать Южную Корею крайне выгодны для Сеула, разумны ли обещания США воевать во Второй корейской войне через 64 года после окончания первой? Россия, Китай и Япония смогут сами решать, как им реагировать в случае начала войны. Так почему такой свободы нет у США?

Например, в ходе августовской войны между Россией и Грузией, несмотря на призывы Джона Маккейна, президент Джордж Буш-младший не стал начинать войну с Москвой. Когда же толпа свергла пророссийское правительство в Киеве, президент Путин спас базу ВМФ России в Севастополе с помощью «аннексии» Крыма, и будь Грузия и Украина в НАТО, США бы в обоих случаях оказались бы лоб в лоб с вооруженной ядерным оружием Россией.

Все это наводит на определенную мысль: США находятся во все большей опасности втягивания в вооруженные конфликты в дюжине различных мест потому, что Вашингтон взял на себя обязательства по защите стран, которые мало связаны с жизненно важными интересами США.

Несмотря на призыв первого главы США Джорджа Вашингтона «избегать постоянных союзов», США раздали гарантии безопасности столь большому числу «союзников», как ни одно другое государство. В частности, в обеспечение своих обязательств перед странами Прибалтики Вашингтон отправил военнослужащих США к самым границам России. Для того чтобы не дать Китаю «аннексировать» островки и рифы в Южно и Восточно-Китайских морях, ВМФ США готовы начать войну — в поддержку территориальных претензий Токио и Манилы.

При этом самые обеспеченные союзники США тратят на свою оборону меньше, чем США. Они же наживаются на торговом профиците с США. Так, Германия, добившаяся торгового профицита с США в размере $270 млрд в 2016 году, потратила всего лишь 1,2% на свою оборону. При этом торговый дефицит США составил $700 млрд, но Вашингтон потратил на оборону 3,6% ВВП.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ставит свою страну на первое место, а за её оборону, противостояние России и ведение войн в удаленных странах пусть платят США. Пока Белый дом будет занят этим, Германия захватит мировые рынки, а также рынок США.

В таком же ключе мыслят Япония и Южная Корея. Ни одна страна не тратит такую же часть своего ВВП на оборону, как США. Однако Вашингтон защищает и Токио и Сеул, которые пользуются торговыми профицитами за счет США. И хотя президент Трамп может запугивать союзников и грозить тем, что Белый дом не будет вечно мириться с таким положением, однако он будет. потому что американские элиты стремятся к созданию глобальной империи.

Так как бы выглядела внешняя политика США в рамках стратегии «Америки прежде всего!»? В ней бы США вернулись к той свободе, которая была у Вашингтона на протяжении 150 лет перед появлением НАТО. Белый дом мог бы решать, когда, куда и нужно ли вообще вторгаться в ту или иную страну. Союзники США понимали бы, что хотя США не отказываются от участия в делах мира, страна отказывается от всех союзных обязательств, требующих от Белого дома вмешиваться в конфликт при первых выстрелах.

Такой подход заставил бы союзников Белого дома задуматься. Вашингтон смог бы перестать донимать их требованиям платить за свою безопасность, а они могут начать решать за себя и жить в соответствии со своими решениями. Во времена президента Картера США расторгли договор с Тайванем, который выжил и добился немалых успехов. Если ФРГ, Япония и Южная Корея лишатся гарантий защиты со стороны США, всем им придется пристально присмотреться к своей обороне.

Однако если США не начнут отказываться от этих гарантий, которые раздали с 1940-х годов, велика вероятность, что один из этих союзов втянет США в большую войну после которой, если США выживут, будут расторгнуты все альянсы из простого разочарования.

Иными словами, заключает автор, давно пришло время прислушаться к призыву бывшего государственного секретаря США Джона Фостера Даллеса и провести «мучительную переоценку» союзов США.