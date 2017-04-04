Энергоблоки

Обзор атомной энергетики

По состоянию на 4 апреля 2017 года в работе находилось 12 из 15 энергоблоков украинских АЭС. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС — 48-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС — 3-и сутки среднего планового ремонта. Энергоблок №2 той же АЭС 4 апреля отключён от энергосистемы для проведения планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: 4420 МВт (Запорожская АЭС), 2330 МВт (Ровенская АЭС), 1700 МВт (Южно-Украинская АЭС), 1710 МВт (Хмельницкая АЭС). Суммарное балансовое ограничение — 1170 МВт.

В работе АЭС за январь-февраль 2017 года было зафиксировано 1 учётное нарушение (5 за аналогичный период прошлого года). Однако продолжительность пребывания энергоблоков в ремонтах увеличилась: 136 и 117 суток соответственно.

На 3 энергоблоке ЗАЭС начаты работы по продлению срока эксплуатации, сообщает пресс-служба станции: «Отслужившие срок щиты постоянного тока заменят на новые, автоматизированные панели. Демонтаж старого оборудования завершён и идет подготовительная работа к монтажу нового, производства Чехии». Ранее такие же работы проводились на энергоблоках №1 и №2 в 2016 году.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Энергоатом»

Производство электроэнергии украинскими атомными станциями в феврале 2017 года в сравнении февралём прошлого года выросло на 1,1% (177,8 млн кВт•ч), до 15,796 млрд кВт•ч. Это почти на 4% больше, чем запланировало для атомщиков Минэнерго. Доля АЭС в структуре производства электроэнергии на Украине в феврале — 53,3%. Объём капитальных вложений в январе-феврале в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился: 371 и 479 млн грн. соответственно.

Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг с апреля 2017 года повышает «Энергоатому» тариф на отпуск электроэнергии с 0,4664 до 0,48 грн. за кВт•ч. При этом в самой компании настаивали на тарифе 0,6871 грн. за кВт•ч — меньшие суммы попросту не дают аккумулировать средства на капитальные вложения и продление сроков службы энергоблоков. Однако в НКРЭКУ не только не желают устанавливать атомщикам справедливый тариф, но и анонсировали сокращение инвестиционной программы на текущий год на 1,37 млрд грн. — до 5,35 млрд грн.

Согласно официальной информации, «Энергоатом» в январе 2017 года купил ядерного топлива для АЭС на сумму 93,7 млн долл. (на 63,8 млн — у корпорации ТВЭЛ и 29,8 — у Westinghouse)

Директор подразделения компании «Научно-технический центр» «Энергоатома» Николай Власенко сообщил УНИАН, что в компании присматриваются к малым атомным реакторам. «Мы сейчас начали изучать тему малых модульных реакторов и в том году вступили в клуб пользователей этих реакторов. Это совершенно новые технологии… Цикл строительства малых модульных реакторов — 5 лет. Мощность — от 30 до 300 МВт… У Holtec реакторы по 150 МВт. Эти реакторы можно устанавливать на территории уже действующих АЭС. Эти реакторы работают в режиме маневрирования 100/20/100 МВт. Разгрузка идет 40% в час». Последнее, конечно же, немаловажно для украинской энергетики, чья тепловая составляющая сегодня испытывает серьёзные трудности с поставками топлива.

Упомянутая американская компания Holtec присутствует на Украине с начала 2000-х. В частности она выиграла тендер на строительство сухого хранилища отработанного ядерного топлива на Украине.

Также Власенко уточнил, для каких именно регионов сегодня рассматривается это решение: «В 2031 году мы должны будем полностью остановить первый энергоблок Ривненской АЭС, в 2032 году — второй, а потом первый блок и второй блоки на Южно-Украинской станции… Это уже без продления».

В последней фразе представителя компании возможно и заключается причина внимания «Энергоатома» к малым реакторам. Нормативный срок службы энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС закончился ещё в 2016 году, сегодня он работает сверхсрочно. Существующие и перспективные технологии разработчика позволяют продлевать срок работы как минимум на 20 лет, однако Украина отказывается сотрудничать с представителями ОКБ «Гидропресс».

Можно прикинуть, во что Украине обойдётся замещение только этих четырёх энергоблоков. Их суммарная мощность 2880 МВт (2*440+2*1000). Для их замещения необходимо будет соорудить около 19 малых реакторов: 6 Ровенской АЭС и 13 — на Южно-Украинской.

Дьяков Владимир Леонидович Ровенская АЭС

Впрочем, эти прикидки сильно преждевременны, поскольку ведётся спор о несуществующих сущностях. Реакторы, которые так хвалит представитель «Энергоатома», сегодня не существуют даже в виде тестового образца. Присматриваться к таким решениям заранее разумеется можно, рынок свободный, только вот стоит ли строить стратегию замены энергоблоков на то, чего пока что не существует? (первые образцы Holtec ожидает получить не ранее 2022 года) Хотя бы потому, что все приведённые характеристики пока что умозрительны и неизвестно главное — стоимость строительства и эксплуатации.

«По оптимистичным данным украинской энергостратегии в период с 2025 по 2040 гг. из эксплуатации нужно будет вывести около 20−25 ГВт энергогенерирующих мощностей, — напоминает эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM — Предположим, что половину из них заменят американскими малыми суперреакторами мощностью по 300 МВт каждый с возможностью суточного маневрирования. Получается, что их нужно будет построить от 30 до 40 штук. Какими бы они ни были дешёвыми они всё равно не смогут заменить стандартные блоки АЭС, а вся их выгода от гипотетической дешевизны будет съедена из-за необходимости выбора 30 площадок (это больше чем областей было на Украине до 2014 года), составления проектов и строительства на 30 площадках вместо нескольких больших. К тому же не совсем понятно почему чиновник так нахваливает американские блоки — подобные разработки есть и у России, и у Китая. В общем, малые АЭС на Украине — это иллюстрация старой поговорки «бедный мыслью богатеет».

Экспортный проект «Энергоатома»

В «Энергоатоме» заговорили об активизации известного проекта перенаправления на экспорт в Европу электроэнергии, вырабатываемой на одном из энергоблоков Хмельницкой АЭС. «Мы рассчитываем в результате наличия долгосрочного экспортного контракта получить финансовый инструмент для решения вопроса развития инфраструктуры в Украине, повышение эффективности и мощности наших энергоблоков, а также для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые сегодня находятся в законсервированном состоянии с высокой степенью строительной готовности», — такое заявление сделал руководитель «Энергоатома» Юрий Недашковский в своём выступлении на Украинском энергетическом форуме-2017. Он подчеркнул, что таким образом экспорт электроэнергии вырастет почти в 3 раза (сегодня в нём задействовано 550 МВт тепловой генерации, всего 1 блок ХАЭС доведёт мощность до 1550 МВт). Однако для этого ещё предстоит подготовить инфраструктуру. А в ближайшей перспективе «Энергоатом» хочет зарабатывать (мощности-то всё равно простаивают, ограничения приходится вводить) на экспорте внебалансовой электроэнергии в Молдавию. Об этом сообщает советник Недашковского Константин Запайщиков.

Ситуацию относительно подготовки инфраструктуры комментирует в эфире радио «Голос Столицы» сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Этот момент самым тесным образом связан с тарифом на отпуск электроэнергии, который «Энергоатому» никак не удаётся увеличить до пристойных величин: «АЭС хотят в тариф себе вкладывать различного рода крупные инвестпроекты, плюс различного рода мероприятия по продлению работы блоков. Плюс последние новомодные идеи Недашковского о строительстве линии электропередач на Польшу, чтобы отправить туда с ХАЭС-2 электроэнергию. Это, по подсчетам специалистов «Укрэнерго» — шесть копеек в тариф». Иными словами, пока мы не увидим этих копеек в тарифе, планы руководства «Энергоатома» по покорению экспортных рынков останутся на бумаге.

К слову, планы «Энергоатома» хорошо демонстрируют двойные стандарты европейских стран. Недавно руководство Польши вслед за Литвой декларировало отказ выступать покупателем электроэнергии, производимой на строящейся сегодня БелАЭС. Обе страны много говорят о каких-то мифических угрозах, которые несёт строительство белорусской атомной станции. При этом в той же Польше готовы покупать энергию на Украине. И тот факт, что «Энергоатом» собирается использовать доходы от экспорта на достройку 3 и 4 блоков ХАЭС поляков не смущает. Хотя в плане безопасности ХАЭС-3 и ХАЭС-4 должны рассматриваться соседями Украины как гораздо более опасные — уже хотя бы потому, что предполагается завершить строительство объектов, долгое время простоявших заброшенными. Не говоря уж о том, что БелАЭС строится с качественно новыми системами безопасности (той же ловушкой расплава), которых на украинских АЭС нет и не будет.

Westinghouse

В марте «Энергоатом» заключил с компанией Westinghouse Electric Sweden AB договоры на поставку комплектов оборудования для очистки парогазовой среды для энергоблоков №1 и №2 Южно-Украинской АЭС, о чём сообщает пресс-служба оператора украинских АЭС. Производитель оборудования — сама Westinghouse Electric.

Вальдимар Южно-Украинская АЭС

Сообщение о заключении контракта появилось в середине месяца, когда уже было известно о скором банкротстве Westinghouse. Ещё до сообщения пресс-службы о сделке стало известно, что Toshiba собирается продать контрольную долю Westinghouse Electric.

«Никаких проблем в нашей работе нет, и мы надеемся, что Westinghouse выполнит свои обязательства», — успокаивает журналистов пресс-служба «Энергоатома.

У Westinghouse тоже призывают не паниковать. «Как было заявлено 29 марта, Westinghouse LLC и некоторые дочерние компании, и филиалы подали добровольные ходатайства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Эти ходатайства не касаются любых операций Westinghouse в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) или региона Азии. Самое важное то, что они никоим образом не повлияют на поставку топлива и услуг на Украину сейчас или в будущем», — такой ответ получили журналисты «Укринформ» на свой запрос в пресс-службе Westinghouse. Более того, шведское подразделение не только гарантирует поставки не ниже согласованных ранее, но и наоборот планирует увеличивать поставки ядерного топлива на Украину.

Экс-глава «Госатома» Георгий Копчинский в эфире радио «Голос Столицы» также призывает осторожно относиться к информации о банкротстве Westinghouse. «Это монстр, громаднейшая очень кооперация различного рода компаний, фирм и т. д. Ее щупальца, ее филиалы, ее дочерние компании разбросаны по всему миру. И действительно, можно говорить о банкротстве строительной части, причем ядерной части фирмы Westinghouse, размещенной в Японии. В этом плане в какой степени банкротские вот эти вот процедуры коснутся конкретной компании Westinghouse, сказать сейчас довольно сложно… Я думаю, что все эти договора, все эти договоренности, которые существуют, они остаются в силе, и, в общем-то, у меня нет никаких сомнений, что все обязательства этой компании по поставкам в Украину свежего ядерного топлива будут выполнены».

С этим согласен и Иван Лизан: «Только в США эксплуатируются 99 атомных энергоблоков, которые нужно регулярно «кормить» ядерным топливом, поэтому смерть Westinghouse крайне преувеличена. Даже если по итогам компания перестанет строить новые блоки, топливо она всё равно будет производить».

Впрочем, стоит отметить, что проблемы компании могут оказаться более серьёзными, чем известно сейчас, поскольку Toshiba до сих пор не опубликовала отчётность за III квартал 2016 года (публикация ожидается не ранее 11 апреля), не говоря уже о данных за последний квартал. Исходя из обнародованных данных, проблемы компании действительно некритичны. Кто знает, что мы узнаем спустя пару месяцев. Т. е. пока угрозы нет, но риски возрастают.

Главный среди них связан с планами министерства энергетики в отношении строительства собственного завода по фабрикации ядерного топлива, о чём неоднократно заявлял в 2016 году министр Игорь Насалик. В Westinghouse изначально скептически относились к этому проекту, а теперь, после ухудшения финансовых показателей, будут ещё менее настроены участвовать в авантюрах Минэнерго Украины.

Разное

Только за март военизированная охрана Южно-Украинской АЭС зафиксировала 2 случая попыток расхищения оборудования на охраняемых объектах. В первом случае, злоумышленники вырезали кабель связи, во втором — пытались похитить медные стержни обмотки электродвигателя мостового крана в недостроенном здании хранилища отработанного ядерного топлива.

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии для mignews.com.ua указал, что централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, которое сегодня сооружается на Украине, лишь временно решает проблему складирования отходов: «Хранилище будет эффективным в ближайшие 30−50 лет, но потом никто не даст гарантий, что мы не получим каких-то проблем. Возможно, придется что-то усовершенствовать, дорабатывать. Оптимальным вариантом была бы подготовка специальных хранилищ в геологических породах. Но стран, которые могут себе это позволить, немного. В основном проблему хранения стараются спихнуть на других. Нам тоже лучше было бы дальше работать с РФ и передавать на хранение. Поскольку есть перманентный конфликт, это мешает вырабатывать стабильную внешнюю политику в частности в вопросах энергетики и обращения с ядерным топливом. Но при этом свои геологические хранилища мы не потянем».

Кабинет министров Украины увеличил проектную стоимость ЛЭП «Ровенская АЭС — подстанция Киевская» почти на 1 млрд грн. — до 5,817 млрд грн. Строительство этой линии позволит перебрасывать в центральные регионы страны электроэнергию Ровенской и Хмельницкой станций, повысив их КИУМ (коэффициент использования установленной мощности).

Количество компаний, которые претендуют на строительство СЭС в чернобыльской зоне отчуждения возросло до 52, о чём сообщил журналистам глава Минэкологии Остап Семерак через пресс-службу ведомства. Мотивы компаний, помимо экономических (министерство снизило земельную ренту и упростило процедуру аренды) скорее всего имиджевые: авария на ЧАЭС — известное событие, одна из двух катастроф в истории, соответствующая 7 классу опасности на ядерных объектах. Иметь в портфолио выполненный контракт на строительство СЭС в зоне отчуждения — весьма заманчиво.

VargaA Хмельницкая АЭС

Американское издание The Washington Times посвятило статью состоянию атомной энергетики на Украине, утверждая, что риск повторения Чернобыльской катастрофы значительно выше, чем принято считать. «Ядерная отрасль Украины находится в опасном состоянии. Проблемы, с которыми сталкивается атомная энергетика на Украине, очень серьезные, но главная проблема страны — коррупция, которая поразила государство. Она порождает неэффективное управление критически важной инфраструктурной отрасли», — говорится в публикации. Отмечается, что Westinghouse начала процедуру банкротства, что ставит под вопрос возможность дальнейшего использования данного топлива на украинских АЭС.

Остается надеяться, делает вывод издание после анализа происходящего, что Киев скоро поймет, что общая безопасность страны не может быть обеспечена без независимого и функционирующего ядерного регулятора. «В противном случае Украина не сумеет предотвратить возможность повторения трагедии Чернобыля. А это больше, чем просто Украина. На карту поставлено будущее Европы», — говорится в материале.

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