В отношениях Китая со странами Средней Азии в целом и с Киргизией в частности есть ряд специфических особенностей. Их нужно учитывать при оценке динамики отношений Пекина и Бишкека. Вот некоторые из них:

Иван Шилов ИА REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

• Масштабность в оценке средств и времени

а) Действия власти в последние несколько лет показали, что у первых лиц государства отсутствует понимание необходимости стратегического планирования.

Отчасти это может быть вызвано постоянным недостатком средств и квалифицированных кадров, которых хватает лишь на решение текущих и наиболее острых проблем. Ресурсов на полноценные действия по профилактике и предотвращению угроз попросту не остается.

(сс) hja1306 Киргизия

Отчасти — тем, что политическая обстановка с момента обретения независимости не отличалась предсказуемостью. Две насильственные смены власти, в 2005 и в 2010 годах, и последовавший за ними передел собственности не давали решать масштабные задачи по развитию страны.

Эти два обстоятельства, среди прочего, мешают Бишкеку выйти за рамки привычного и мыслить более расширенными временными рамками — не на два-три года, а на десять или двадцать лет вперед. Скептики могут возразить — а как же многочисленные программы и концепции развития Киргизии, которые в разное время готовили и публиковали киргизские власти? Ответ прост — несмотря на обилие подобных документов, ни один из них не был исполнен в полной мере.

President.kg Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и Председатель КНР Си Цзиньпин

Действия КНР, напротив, говорят о четком и планомерном следовании долгосрочной стратегии развития. Исходя из реализации уже запущенных Китаем проектов, можно предположить, что КНР, в отличие от Киргизии, свои проекты склонна реализовывать до конца, а их изменения могут касаться лишь отдельных элементов, которые не влияют на общие результаты.

б) Похожая логика и в оценках масштабов проектов. По меркам Киргизии, Китай вкладывает большие деньги в реализацию проектов. Выгода в денежном эквиваленте кажется Бишкеку весьма серьезной, тогда как для Китая это небольшие затраты, которые компенсируются более важными нематериальными бонусами.

Для наглядности можно сопоставить две цифры: стоимость приостановленного строительства ветки D газопровода «Китай — Центральная Азия» по территории Киргизии и предполагаемую доходную составляющую бюджета страны на 2017 год. Получается 84,3 млрд рублей и 104 млрд рублей.

По сути, то, что в Киргизии оценивают как «долго» и «дорого», в Китае воспринимают как «быстро» и «дешево».

Киргизский сом

• Региональный фактор

Ценность Киргизии как отдельной страны ограничена ролью временного поставщика ресурсов с минимальной степенью переработки, а также буферной зоны между КНР и потенциальным противником.

В стратегическом разрезе Киргизия для Китая — это один из многих элементов в мозаике региональных проектов. В них конечной целью остается выход на европейскую часть континента и страны Персидского залива.

Например, обсуждаемый уже более 10 лет проект железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан в рамках исключительно Киргизии КНР не особо интересен. Однако, как часть регионального проекта, связывающего Китай с Ираном, дорога Китай — Киргизия — Узбекистан представляет любопытное дополнение к существующим маршрутам.

• Основные и сопутствующие проекты

а) К основным направлениям сотрудничества Китая и Киргизии относятся проекты в экономической и военной сферах — добыча ресурсов, развитие инфраструктуры, логистики.

Также можно выделить и оснащение военной техникой, поддержание относительной боеспособности киргизстанских военных сил, что, по мнению некоторых экспертов, в перспективе может привести к отказу киргизской армии от российской техники и переходу к китайскому снабжению.

Rus.azattyk.org Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и министр внутренних дел Китая Ван И

б) Сопутствующие проекты — это инициативы, связанные с социальной сферой: культурные и образовательные программы, развитие медиа и т.д.

Краткосрочными и среднесрочными целями «мягкой силы» сопутствующих проектов являются формирование и поддержание лояльности граждан и части лиц, принимающих решения.

В долгосрочной перспективе целью вышеперечисленных проектов является лоббирование интересов КНР на всех уровнях власти и гражданского общества, а также подготовка собственных управленцев и исполнителей для работы на территории Киргизии.

• Базовые принципы работы Китая в Киргизии и Средней Азии

а) Строительство и\или реабилитация инфраструктуры в обмен на сырье.

Киргизия находится в начале этого пути просто потому, что не обладает привлекательными ресурсами (в стране нет легкодоступной нефти и газа — прим. ИА REGNUM ).

Ожидаемым результатом, при сохраняющейся динамике кредитования китайской стороной проектов в Киргизии, является положение Туркмении или Таджикистана. Первые не получают практически ни копейки за поставки газа в Китай, так как расплачиваются по займам, ранее выделенным Пекином. А вторые, не имея достаточного количества природных ресурсов, вынуждены увеличивать объемы земельных участков, передаваемых в аренду китайским бизнесменам.

б) Отказ от участия в потенциально спорных проектах, затрагивающих интересы двух сторон. Например, территориальные споры, проблемы водопользования и т.д.

Сайга20К Створ плотины Нарынской ГЭС-1

Самой показательной иллюстрацией этого принципа является проект строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии. Первоначально реализацию этой спорной с региональной и финансовой точек зрения инициативы взяла на себя Москва. Узбекистан, находящийся ниже по течению и зависящий от водности рек, неоднократно высказывал недовольство проектом.

Сайга20К Створ плотины Акбулунской ГЭС

После денонсации соглашения с Россией Бишкек сообщил, что заинтересованность в проекте проявили инвесторы из Китая, Турции, стран Европы.

С того момента прошло больше года, заявленные инвесторы так и не появились, проект заморожен. Если китайская сторона действительно проявит «заинтересованность», подкрепленную финансовым аргументом, то это едва ли будут государственные или окологосударственные инвестиции. Противоречия между Бишкеком и Ташкентом еще не урегулированы, а Китай едва ли захочет выступать в роли арбитра между двумя противоборствующими сторонами без очевидных для себя выгод.

Выводы:

• Киргизия для Китая — один из многих источников ресурсов и буферная зона в случае возникновения военных конфликтов. Китай для Киргизии — важный и, порой, единственный источник доходов и кредитов, найти полноценную замену которому если не невозможно, то весьма затруднительно.

• Китай стремится улучшить договороспособность киргизстанской элиты, вкладывая средства в развитие лоббистских групп.

• Китайские проекты в краткосрочной перспективе означают получение хороших по меркам Киргизии поступлений в бюджет страны. А в среднесрочной и долгосрочной — финансовую зависимость от Китая и связанные с этим экономические и политические последствия.