Данные, поступившие в распоряжение редакции El Confidencial утром 3 апреля, позволяют заявить о том, что Ленин Морено, один из сподвижников теперь уже экс-президента Рафаэля Корреа, стал новым президентом Эквадора. После обработки 96,39% бюллетеней Морено имеет 51,12% голосов в свою пользу, его соперник, правоцентрист Гильермо Лассо — 48,88%.

Agencia de Noticias ANDES Ленин Морено

Авторы редакционной статьи пытаются навести читателя на какие-то исторические параллели: 17-й год и Ленин. Но, намекнув, тему не развивают.

«Оппозиция уже выразила недовольство результатами выборов, заявив, что ей известно о фактах мошенничества и подтасовок бюллетеней, и она в кратчайшие сроки представит свои возражения в Национальный избирательный комитет (Consejo Nacional Electoral — CNE), — пишет издание. — Об этом Лассо уже уведомил главу Организации американских государств Луиса Альмагро. Выступивший на пресс-конференции по итогам состоявшихся выборов председатель CNE Хуан Пабло Посо призвал «уважать результаты состоявшегося голосования» и подчеркнул, что «в минувшее воскресенье народ Эквадора продемонстрировал всему миру образец выборной активности и демократии».

Испанское издание воздержалось от демонстрации своих симпатий или антипатий к победителю и побежденному, ограничившись простой констатацией факта.

Европа, надо сказать, отнеслась к выборам в Эквадоре довольно прохладно — погорячее было только в Испании, по исторической традиции считающей себя крестной всем латиноамериканским государствам. За океаном же на комментарии не скупились.

Газеты стран из числа тех, что «поближе к эпицентру события», этими ограничениями стараются себя не сдерживать, иногда, правда, выражая неудовольствие не прямиком, а опосредованно или даже иносказательно.

«Почти параллельно подсчету голосов и обновляемому онлайн объявлению результатов на улицы Кито, Гуаякиля, Эсмеральдаса, Санто-Доминго вышли тысячи разъяренных последователей Гильермо Лассо, — сообщает крупнейшее испаноязычное издание США El Nuevo Herald. — Произошли стычки с полицией, кое-где не обошлось без поджогов. В столице протестующим удалось подобраться к штаб-квартире Национального избирательного комитета, повалив металлические заграждения, однако бойцы правоохранительных подразделений сумели сдержать бесновавшуюся толпу, нанося удары наиболее возбужденным участников протеста. «Держись, Лассо, держись!» — скандировали демонстранты».

«Первыми Морено поздравили президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Боливии Эво Моралес, и это говорит о многом, если не обо всем», — заключают корреспонденты El Nuevo Herald.

Президент еще официально не вступил в должность, а его оппонент, как пишет перуанская La República, уже «начал новый цикл борьбы за высший пост в государстве, написав в своем Твиттере: «Сегодня начинается новая история. Объединяемся для того, чтобы реконструировать Эквадор».

«Ночь после выборов для двух сторон была разной, — пишет другое перуанское издание, El Comercio. — В северной части Кито плясала фиеста победителей из партии Alianza País, а в то же самое время поблизости от штаб-квартиры Национального избирательного комитета, где кучковались сторонники Гильермо Лассо, оппозиция, исходя слезами, протестовала, крушила, ломала, скандалила, возмущаясь и оплакивая оглашенные результаты ее поражения. Полиции пришлось перекрыть движение в кварталах, прилегающих к CNE. Утром 3 апреля движение еще не было возобновлено».

«Ленин Морено был настолько уверен в своем успехе, что даже не испытал особых эмоций, получив еще не окончательные, но уже неопровержимые победные цифры, — торжественно рапортует венесуэльская Panorama. — Новый глава Эквадора сказал, обращаясь к сопернику, что выиграл у него в демократической борьбе и тот должен признать, что все было в соответствии с правилами честной игры».

«Если вы хотите узнать, кто победил на выборах, — посмотрите на лица кандидатов, — цитирует СМИ Ленина Морено. — Мы, партия Alianza País, победили, потому что Богу было угодно позаботиться о здоровье и процветании нашего любимого Эквадора. Я буду работать для всех: и для тех, кто голосовал за меня, и для тех, кто был против. И если кого замечу в фактах коррупции — приму меры к любому, вне зависимости от того, сподвижник это или соперник».

«Победивший президент будет продолжать проводить линию Рафаэля Корреа, — заключает издание. — Об этом Морено предупреждал еще в ходе своей предвыборной кампании».

«Социалист Ленин Морено победил на президентских выборах в Эквадоре. Надо признать харизматичность этой победы, — считает колумбийская Semana. — После правого переворота в Аргентине, Бразилии и Перу успех левых в Эквадоре — вздох облегчения для Латинской Америки социалистической ориентации. Заодно и Джулиан Ассанж в посольстве Эквадора в Лондоне может вздохнуть полной грудью. Хотя вряд ли победителям следует расслабляться — оппозиция уже заявила, что будет доказывать обнаруженные ею факты мошенничества и подтасовок, обжаловать и добиваться пересмотра итогов выборов».

«В 2013 году Ленин Морено попрощался с эквадорской политикой. В принципе, это задумывалось им навсегда — он уходил в вице-президенты ООН (точнее, тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун предложил Морено должность спецпосланника по вопросам людей с ограниченными возможностями — прим. ИА REGNUM ). Но выполнить свое обещание остаться вне политики своей страны он не смог, — пишет испанская El Mundo. — Он вернулся по настоянию движения, в котором состоял и чьей надеждой и опорой был. 24 мая он будет приведен к присяге в качестве президента. Его главной целью с того момента будет исполнение данных им предвыборных обещаний: строить жилье, доступное для всех, обеспечить всем доступ к медицинскому обслуживанию без ограничений, положить конец крайней бедности и уменьшить количество безработных. И при этом попытаться не утопить страну еще сильнее в долгах, ибо нефтяной бум кончился и рассчитывать на то, что богатства потекут сами по себе, оснований нет. И еще ему, Ленину Вольтеру Морено, человеку, названному в честь двух великих мировых мыслителей, предстоит восстановить веру в жизнь у поколения, потерявшего в последние десятилетие надежды на будущее. Ленин предупреждал, что не собирается давать громких, привлекательных, но заведомо несбыточных обещаний, потому что настроен был действительно исполнять то, что задумал, о чем говорил».

Читайте также: Эквадор: «Корреа — не Чавес. Ленин — не Владимир Ильич»